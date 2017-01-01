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فنون هندسية على الثلوج باستخدام القدم

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:01.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    124
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المسيلة
    شاهدنا من قبل رسومات عملاقة على الشواطئ الرملية للفنان أندريس أمادور، ولكن اليوم سنشاهد رسومات عملاقة أخرى لا تقل حرفية وإتقان عن رسومات الفنان أندريس، حيث يقوم الفنان سيمون بيك برسم أشكال رياضية مذهلة على الثلوج باستخدام قدميه فقط!
    [​IMG]
    نعم قدميه، فهو يقوم بالمشي لمسافة أميال وهو يرتدي حذاءً خاصاً ليصنع العمل الواحد!
    يبذل الفنان سيمون مجهوداً ووقتاً كبيراً في إنجاز العمل الواحد، ولكن النتيجة تكون أشكالاً هندسية رائعة يمكن رؤيتها بشكل مختلف عند تغيير منظور النظر إليها!
    [​IMG]
    [​IMG]
    المؤسف في الأمر أن الرسم الواحد يبقى لساعات أو أيام قليلة فقط بعد إنجازه، حيث أن الثلوج المتساقطة كفيلة بطمس معالمه في ساعات قليلة.
    أترككم مع باقي الصور للرسومات المدهشة Savoie Valley في فرنسا:
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    أرجو أن تكون هذه الأعمال ملهمة بالنسبة لكم للبحث عن شغفكم الخاص، وكما نقول دائماً: للفنون جنون
     
    وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:01
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