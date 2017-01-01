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قصة تامر والثعبان

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:07.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:07
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