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اسرة من أم أب بنات ابن فى اللغة العربية

الموضوع في 'منتدى الأدب والثقافة الجزائرية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:20.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    124
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المسيلة
    أمُّ الحرب : الراية

    أمُّ الرأس وأمُّ السَّمع : الدماغ
    أمُّ دَرِين : الأرض المجدبة
    أمُّ القوم : رئيسهم
    أمُّ شملة : الشمس والدنيا والخمرة
    أمُّ ليلى : الخمر
    أمُّ سمحة : العنْز
    أمُّ طِلْبَة : العُقاب
    أمُّ الشَّرّ : تجمع كلّ شرّ على وجه الأرض

    أمُّ القرى : مكة المكرّمة
    أمُّ الطريق : معظمها
    أمُّ رِمال وأمُّ عِتْبان وأمُّ عَتَّاب : الضبع
    أمُّ جُندب : الداهية والغدر
    أمُّ عطيَّة : الرّحى
    أمُّ اللهيم : الموت
    أمُّ عامر : المقبرة والضبع والحرب
    أمُّ حُباب وأمُّ دَرْز وأمُّ وافرة : الدنيا
    أمُّ قَشْعَم : أنثى النسر
    أمُّ الكتاب : الفاتحة والآية والقرآن
    أمُّ النجوم : المجرّة

    أبو المنذر وأبو يقظان : الديك
    أبو الأشبال وأبو الحارث
    وأبو الحِرث وأبو حَفْص : الأسد
    أبو مالك وأبو منهال وأبو يحيى
    وأبو الإصبع وأبو الأبرد : النسر
    أبو مدلج : القنفذ
    وأبو مالك : الجوع والكِبَر
    أبو عَوف : الجراد
    بو جابر : الخبز
    أبو جاد : الباطل والمستجدي
    أبو مُزاحم : الفيل
    أبو جعدة : الذئب
    أبو لُبَيْنَى : ابليس
    أبو المرأة : زوجها
    أبو صابر : الملح
    أبو عثمان : الثعبان
    أبو الحُصَيْن : الثعلب
    أبو الجَوْن : النمر
    أبو جامع : الخُوَان "طاولة الطعام"
    أبو ليلى : الضعيف

    ابن جلا : الرفيع الشرف
    ابن ابليس : لاقِيْس
    ابن ذُكاء : الصبح
    ابن السُّرَى : المسافر ليلاً
    ابن سمير : الليل الذي لا قمر فيه

    بنات بِئْس : الدواهي
    بنات وردان : الصراصير
    البُنَيَّات : الأقداح الصغيرة
    بِنْتُ الشَّفَة : الكلمة
    بنات الفكر : الآراء
    بنات الليل : الأحلام والهموم
    بنات عِبَر : الباطل


     
    وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 12:20
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