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البراني ولا القرباني "

مساء الهراج والزعاف من فوووقكيفاه نترجم ليكم و الهدرة عاجزة تخرج من فمي اليومنسودها عليكم فهذي الليلة عباد ربي يخلوك تشوف واريبلو وتولي تعيط بالزوووورالأول يجري ليك والتاني ما يسمعش بيكتطيح تتكسر التيليفون يصوني , شكوون؟ , الو معاك "البراني" واش حوالك واش بيك هذا قالولي تكسرتيوالله كي سمعتطوول عيطت خفت عليك , المهم اليوم نجي نطل عليكياا فرحتاه كاين ناس تسقسي وواحزنتاه لافامي مذخلش نيميروا تاعهم خلاص لا اثر حتى الصوت مكانش قال غير بيب ياالمسمارينيعرفوا يعرسوا برك سينورمال اللحم والحلوى ياكلوها غير من الصيف للصيفيااا مصيبة عندك دين ياا تحتاج دراهم شكون يسلفلك ؟ هوا هوا هواااااا (على وزن اغنية خالد هي لي بغات هي هي هيااااا) شقيقك البراني لا دم لا فصيلة لا شطيطحة تربطكم تحيير ويعطيك عينيه , لافامي يقصيك مباشرةتلقا عمك او خالكجدتك وخوك وذاخل فالوسط ههههه معمرين دراهم حتى دراهم كرهوا منهم وهكاك يقولولك "ربنا كما خلقتنا" ولا "ربنا كريم"وانتم زعما مشحاحين ولا متديروش الخير شغل عمي بالإسم والدم منظنش من نفس الدم عندهم زمرة AB المشحاحمي AB يمد لفامي تاعو برك تسما يجري لخاوتوا اللي كيفوشوف الزمرة وتفضل ختها على البرانيوالانسان يموت خوه من دموا ولحموا ودمعة متطيحلوشومنهدرش على اللي يعيط لواحد من فاميلتوا يحتاجوا ميهزش عليه وكي يعيطلوا صاحبوا قبل ما يصوني يفيقلوا ويعاودلوا هوهذاك انا نقصيه من حياتيمي فالفرح يعيطولك انت الاول تجري معاهم واون بليس تحط دراهممن واش معجونين هذو الناس كيفاه يخمموا يخلوك تبعد منهم صحياك رسولنا الكريم قال : "خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي"هكذا دوك تعكست ولاو شرُكم لاهله وخيركم لغير اهلهالمهم جماعة الخير رايحةنولي نغيب ما تماركوش الغياب ههه وساعات نتفقدكم ونشارككمتحياتيييوالسلااام