مساء الهراج والزعاف من فوووق كيفاه نترجم ليكم و الهدرة عاجزة تخرج من فمي اليوم نسودها عليكم فهذي الليلة عباد ربي يخلوك تشوف واريبلو وتولي تعيط بالزوووور "البراني ولا القرباني" الأول يجري ليك والتاني ما يسمعش بيك تطيح تتكسر التيليفون يصوني , شكوون؟ , الو معاك "البراني" واش حوالك واش بيك هذا قالولي تكسرتي والله كي سمعت طوول عيطت خفت عليك , المهم اليوم نجي نطل عليك ياا فرحتاه كاين ناس تسقسي وواحزنتاه لافامي مذخلش نيميروا تاعهم خلاص لا اثر حتى الصوت مكانش قال غير بيب يا المسمارين يعرفوا يعرسوا برك سينورمال اللحم والحلوى ياكلوها غير من الصيف للصيف يااا مصيبة عندك دين ياا تحتاج دراهم شكون يسلفلك ؟ هوا هوا هواااااا (على وزن اغنية خالد هي لي بغات هي هي هيااااا ) شقيقك البراني لا دم لا فصيلة لا شطيطحة تربطكم تحيير ويعطيك عينيه , لافامي يقصيك مباشرة تلقا عمك او خالك جدتك وخوك وذاخل فالوسط ههههه معمرين دراهم حتى دراهم كرهوا منهم وهكاك يقولولك "ربنا كما خلقتنا" ولا "ربنا كريم" وانتم زعما مشحاحين ولا متديروش الخير شغل عمي بالإسم والدم منظنش من نفس الدم عندهم زمرة AB المشحاح مي AB يمد لفامي تاعو برك تسما يجري لخاوتوا اللي كيفو شوف الزمرة وتفضل ختها على البراني والانسان يموت خوه من دموا ولحموا ودمعة متطيحلوش ومنهدرش على اللي يعيط لواحد من فاميلتوا يحتاجوا ميهزش عليه وكي يعيطلوا صاحبوا قبل ما يصوني يفيقلوا ويعاودلوا هو هذاك انا نقصيه من حياتي مي فالفرح يعيطولك انت الاول تجري معاهم واون بليس تحط دراهم من واش معجونين هذو الناس كيفاه يخمموا يخلوك تبعد منهم صح ياك رسولنا الكريم قال : "خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي" هكذا دوك تعكست ولاو شرُكم لاهله وخيركم لغير اهله المهم جماعة الخير رايحةنولي نغيب ما تماركوش الغياب ههه وساعات نتفقدكم ونشارككم تحياتييي والسلااام