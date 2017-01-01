البراني ولا القرباني

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
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    مساء الهراج والزعاف من فوووق :mad:

    كيفاه نترجم ليكم و الهدرة عاجزة تخرج من فمي اليوم

    نسودها عليكم فهذي الليلة عباد ربي يخلوك تشوف واريبلو وتولي تعيط بالزوووور :unsure:

    "البراني ولا القرباني"

    الأول يجري ليك والتاني ما يسمعش بيك

    تطيح تتكسر التيليفون يصوني , شكوون؟ , الو معاك "البراني" واش حوالك واش بيك هذا قالولي تكسرتي :oops: والله كي سمعت

    طوول عيطت خفت عليك , المهم اليوم نجي نطل عليك

    ياا فرحتاه كاين ناس تسقسي وواحزنتاه لافامي مذخلش نيميروا تاعهم خلاص لا اثر حتى الصوت مكانش قال غير بيب يا

    المسمارين :cautious: يعرفوا يعرسوا برك سينورمال اللحم والحلوى ياكلوها غير من الصيف للصيف :LOL:


    يااا مصيبة عندك دين ياا تحتاج دراهم شكون يسلفلك ؟ هوا هوا هواااااا (على وزن اغنية خالد هي لي بغات هي هي هيااااا

    :p ) شقيقك البراني لا دم لا فصيلة لا شطيطحة تربطكم تحيير ويعطيك عينيه , لافامي يقصيك مباشرة :geek: تلقا عمك او خالك

    جدتك وخوك وذاخل فالوسط ههههه معمرين دراهم حتى دراهم كرهوا منهم وهكاك يقولولك "ربنا كما خلقتنا" ولا "ربنا كريم"

    وانتم زعما مشحاحين ولا متديروش الخير شغل عمي بالإسم والدم منظنش من نفس الدم عندهم زمرة AB المشحاح

    مي AB يمد لفامي تاعو برك تسما يجري لخاوتوا اللي كيفو :LOL: شوف الزمرة وتفضل ختها على البراني :ROFLMAO:

    والانسان يموت خوه من دموا ولحموا ودمعة متطيحلوش o_O


    ومنهدرش على اللي يعيط لواحد من فاميلتوا يحتاجوا ميهزش عليه وكي يعيطلوا صاحبوا قبل ما يصوني يفيقلوا ويعاودلوا هو

    هذاك انا نقصيه من حياتي (n) مي فالفرح يعيطولك انت الاول تجري معاهم واون بليس تحط دراهم ;)

    من واش معجونين هذو الناس كيفاه يخمموا يخلوك تبعد منهم صح

    ياك رسولنا الكريم قال : "خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي"

    هكذا دوك تعكست ولاو شرُكم لاهله وخيركم لغير اهله (n)


    المهم جماعة الخير رايحةنولي نغيب ما تماركوش الغياب ههه وساعات نتفقدكم ونشارككم

    تحياتييي

    والسلااام




     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 فيفري 2017
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    الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    عندنا وحد المثل يقولك خوك خوك لا يغرك صاحبك ههه
    وأنت راكي تقولي البراني ههههه
    معنداك تانا راني معاك مي ماشي ديما تلقاي البراني لي يساعدك
    يقولك الدنيا كي طيح بيك ماتلقى غير والديك
    وتانيت صح من جيهة العايلة لكبيرة ديما كل واحد يجبد لروحو
    وقليل لي تلقاي لعموم ولخوال وولادهم متفاهمين ويعاونو بعضاهم
    صح الأصحاب تلقاهم يعيطولك ويتهلاو فيك كي تتلاقا ولا تحتاجهم
    أكثر من القريب فالعائلة أبار والديك وخاوتك
    ديجا فكرتيني كنت راح نكتب موضوع تاع القصف غير على جال المساعدات هاهاهاهاه
    كي نكون مريح ونكتبو نبردلك قلبك فيهم نياهاهاهاه
    موضوع مميز كالعادة ختي
    شكرا لك
     
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    Skor m@k, ‏9 فيفري 2017
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    ‏5 جانفي 2017
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    وعليكم السلام
    اولا شكرا على ختم التميز
    وبالنسبة للمثل هذاك تاع خوك خوك لا يغرك صاحبك يقولوه عندنا فجيجل نظن مقطع من غنية قديمة تاع اجدادنا ههههه
    مي اليوم خوك وما تلقاهش هههه سيرتو لكان تزوجوا كامل اه يشبعوك بهمي يكفيني هههه

    واش تحب الدنيا ورانا شاكرين ربي مدام هو اللي يرزق ويرحمنا ونرجعوا ليه ويفرج علينا فالحمد لله ان لنا ربا رحيما كريما
    ونحييك خويا وشكرا على المرور
     
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    الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017
    #3
  4. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    TcHaD
    ختي كيما يقولو "التمس لأخيك سبعين عذرا"
    بالاك هذا اللي يفربلك ما سمعش وبالاك المشكل راه فيك خاطراه انت اللي ما سمعتيه ولا ما حبيتيش تسمعيه...
    حنا ديما ةخبو نبعدو بزاف حوايج على العايلة
    وكيما قلتي على تسلاف الدراهم ديما الواحد يهرب على العايلة والناس اللي تقرب ليه ... لانو العايلة سونسيبل بزاف واي حاجة تترطقها ماش كينا البراني..
    وديري في بالك حاجة ختو ل. كان الصح تكون محتاج بزااف ولا كاش حاجة تصرالك لا قدر الله غير القرباني اللي تلقايه قدامك اما البراني الصح يعاونك فالاول ولكن كي تتعوص كثر عليك يبعد ويجبد روحو
    عن خبرة اتحدث ;)
     
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    طيور السلام, ‏9 فيفري 2017
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    كاين مثل يقول انا وخويا على ولد عمي ونا ولد عمي على لبراني
    غادي نقلبوه انا ولبراني على ولد عمي ونا ولد عمي على خويا ههه
    عائلتي المقربة ليا بحال لخوال ومام لعمام كاع ويخسرو في امور مي مستحيل نتخيلهم نهار الشدة مانلقاهمش علبالي وطيح بيا ما يسمح فيا واحد منهم لانو كاين امور الله غالب تجي هكا
    اما خاوتي نور عيوني انا لكبيرة فيهم 22 سنة شا نقارع منهم ياك هوما لي يقارعولي
    هاذا رايي من واقعي الناس لخرى كاين وكاين مرة في اذعة تيارت نسمع في قصة تاع امراة من دحموني نظن
    هي طلقت وديجا باها ومها مطلقين وكانت عند خالها هو لي زوجها باه يتهنا منها تغبنت مع راجل هذاك وزاد قاسها مع ولدها لبرا لا دار ولا والو والله ممكن كاين لي يحير يقولك قانون بوتفليقة ولكرية مي الصح ماشي كامل راهم يكرو عودة للقصة لي تروحله يبلع لباب في وجها من باها لمها لجدها واحد ما رحم مرا وطفل تبات برا في سبيتارات وجوامع
    شوفي هنا الدم كي رجع ما رغم انو يقولو الدم عمرو ما يرجع ما
    الله يهدينا شكرا ع الطرح
     
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    حكاية قمر, ‏9 فيفري 2017
    #5
  6. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    موضوع قيم
    صح قلت الصح كاين شي عباد ميهمهمش وليد فاميلتهم وكجي فصحابوا يصرف نورمال
    عرفت وحدة راهي معانا هنا فألجي فاميلتي وعندها الدراهم
    كجوصحاباتها لألجي ضيفهم في دارها
    ونهار يحو خواتتها يحوسوا على كاش دار يكروها يجوزوا فيها الفاكونس
    ياجدك هادو خواتتها من لحمها ودمها ومضيفهمش
    وصحاباتها نتاع الفيلاوات والدراهم تستقبلهم فدارها
    أون بليس طيب لهم وتقابلهم
    ناس كما هادو كفاه يخموا ؟
    ينكرو الأصل تاعهم ونهار تكون عندهم مناسبة يقولولك علاه مجيتيش
    ونتوما قيمتونا باش نزوروكم
    مي علاهويصرا هاك ؟
    لأنو الهدف نتاعنا هو إرضاء الناس
    وليس إرضاء الله سبحانه وتعالى
    لوكان جات تحب رضا الله تقول خواتاتي قبل صحاباتي
    عيب خواتتها يكرو وهي ضيف فصحابتها فدارها
    هذا مثال حي للناس اللي يتنكروا للأصل تاعهم
    ربي يهديهم
    قالو ناس زمان
    خوك خوك لا يغرك صاحبك
    سلان
     
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    sanaya, ‏23 فيفري 2017 على 21:59
    #6
  7. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    شكرا لك
    لم أرد أن أتكلم في الموضوع لأني في قلبي بركان يكاد ينفجر
    واخشى لو تركت قلمي يسيل لكان أمواج عاتية وتسونامي دامية
    القلب يحزن ولكن لاآسى على واحد منهم
    الموضوع في القمة وكل ماقلتيه صحيح100%
    عندما قرأته جرح عاد يثغب من شدة الألم
    وعاد ذلك الشعور ليظهر فوق بحر أحزاني
    لكن الحمد لله لنا في رسول الله أسوة حسنة
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏23 فيفري 2017 على 22:20
    #7