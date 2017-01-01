اقوال فلاسفة

اجمل ما قيل من الفلاسفه والحكماء والمفكرين، أطرحه لكم هنا لعلنا نجد فيه إستفادة لنا. خف الله خوفاً لو أتيته بعمل الثقلين خفت ان يعذبك، وارجه رجاءاً لو اتيته بذنوب الثقلين رجوت ان يغفر لك، يا أبت وكيف اطيق هذا وانما لي قلب واحد؟ يا بني لو استخرج قلب المؤمن فشق لوجد فيه نوران نور للخوف ونور للرجاء لو وزنا ما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة لـقـمان إن الله تعالى يجزي على الحسنة ثوابا أكثر من المقابلة، يعني: لا يقال: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله، (ويؤت من لدنه أجرا عظيما) ابن عثيمين العظماء : هم الذين يتكلمون عن الأفكار الدكتور / محمد مصطفى محمود لا تأتي العظمة عندما تسير الأمور معك على خير ما يرام ولكنها تأتي عندما يتم اختبارك بحق، وعندما تتعرض لبعض الضربات وبعض الإحباطات، وتشعر بالحزن والألم، لأنك لايمكن أبدا أن تشعر بروعة وجودك في قمم الجبال مالم تكن في أسفل الوديان! ريتشاردنيسكون أهدي كتابي هذا للذين لا يعملون، ويؤلمهم أن يعمل الآخرون...إهداء كتاب "الأيام" طه حسين