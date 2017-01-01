اقوال فلاسفة

الموضوع في 'منتدى ديـوان اللمة للأدب والفكـر والثقافة' نشر بواسطة Abd Ellatif erti, ‏10 فيفري 2017 على 11:20.

  1. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    اجمل ما قيل من الفلاسفه والحكماء والمفكرين، أطرحه لكم هنا لعلنا نجد فيه إستفادة لنا.
    خف الله خوفاً لو أتيته بعمل الثقلين خفت ان يعذبك، وارجه رجاءاً لو اتيته بذنوب الثقلين رجوت ان يغفر لك، يا أبت وكيف اطيق هذا وانما لي قلب واحد؟ يا بني لو استخرج قلب المؤمن فشق لوجد فيه نوران نور للخوف ونور للرجاء لو وزنا ما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة لـقـمان
    إن الله تعالى يجزي على الحسنة ثوابا أكثر من المقابلة، يعني: لا يقال: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله، (ويؤت من لدنه أجرا عظيما)
    ابن عثيمين
    العظماء : هم الذين يتكلمون عن الأفكار
    الدكتور / محمد مصطفى
    محمود لا تأتي العظمة عندما تسير الأمور معك على خير ما يرام ولكنها تأتي عندما يتم اختبارك بحق، وعندما تتعرض لبعض الضربات وبعض الإحباطات، وتشعر بالحزن والألم، لأنك لايمكن أبدا أن تشعر بروعة وجودك في قمم الجبال مالم تكن في أسفل الوديان!
    ريتشاردنيسكون


    أهدي كتابي هذا للذين لا يعملون، ويؤلمهم أن يعمل الآخرون...إهداء كتاب "الأيام"
    طه حسين
     
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    Abd Ellatif erti, ‏10 فيفري 2017 على 11:20
    #1
  2. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    أكره اخلاق المنشار ، الذي لايحقق ذاته إلا وهو [يقص] الآخر !
    غادة السمان
     
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    Abd Ellatif erti, ‏10 فيفري 2017 على 11:35
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    عن جد روعة
    أعجبتني هذه كثيرا
    لأني رأيت هذا النوع من الناس
    سلمت أناملك
     
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    sanaya, ‏10 فيفري 2017 على 13:21
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    وهذه أيضا روعة
    أسعدني المرور على صفحتك
     
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    sanaya, ‏10 فيفري 2017 على 13:22
    #4
  5. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    لا تجعل حياتك كمقال في جريدة...ما أروعك عندما تكون بطل لرواية لمستغانمي
    عبدالرحمن الصالح
     
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    Abd Ellatif erti, ‏10 فيفري 2017 على 16:19
    #5
  6. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    اجعلها عادة كل ليلة ألا تنام إلا إذا استطعت أن تجعل شخصا واحدا ممن قابلت ذلك اليوم:أحكم، أو أسعد، أو أفضل
    تشارلز كينجزلي
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    Abd Ellatif erti, ‏11 فيفري 2017 على 11:11
    #6
  7. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    شكرا على الموضوع
     
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    ZahoDz, ‏11 فيفري 2017 على 11:16
    #7
  8. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    كن لطيفا مع الناس في طريقك للصعود لأنك ستقابلهم مجددا في طريقك للهبوط ويلسون مزنر
     
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    Abd Ellatif erti, ‏11 فيفري 2017 على 11:36
    #8
  9. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    أنا لا أعرف السّلاح الّذي سيستخدمه الإنسان في الحرب العالميّة الثالثة، لكنّي أعرف أنّه سيستخدم العصا والحجر في الحرب العالميّة الرابعة.
    ألبر ت أينشتاين
     
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    Abd Ellatif erti, ‏11 فيفري 2017 على 20:45
    #9
  10. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    اثنين لا تكسرهما أبداً في حياتك: الثقة و الوعود لأنها إذا كُسرت لا تُصدر صوتاً بل الكثير والكثير من الألم. - تشارلز ديكينز
     
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    Abd Ellatif erti, ‏13 فيفري 2017 على 14:33
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    موضوع قيم وكلمات تثقل بالذهب بارك الله فيك
    حكم ولا أروع من تجارب خاصة
    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 15:20
    #11
  12. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    إن الاتجــــاه الذي يبــدأ مع التعلم سوف يكـــون من شأنــه أن يحـــدد حياة المــرء في المستقبل ...
    "أفلاطون "
     
    Abd Ellatif erti, ‏15 فيفري 2017 على 21:11
    #12