فساتين بالدانتيل

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏10 فيفري 2017 على 16:06.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    وردة فواحة, ‏10 فيفري 2017 على 16:06
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    مشكورة على التشكيلة
     
    آمِيْرَتُه, ‏10 فيفري 2017 على 19:43
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    واو طوووووب روعة
    مشكورة حبيبتي
     
    Malika Tlm, ‏10 فيفري 2017 على 19:52
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله

    مشكورة أختي على التشكيلة لكن انتبهي مواضيعك دائما الصور المحتواة فيها تنقلنا إلى موقع آخر وهذا مخالف.

    عند الانتهاء من الموضوع حددي جميع الصور وقومي بحذف رابطها من خلال أيقونة حذف الرابط في صندوق طرح الموضوع.

    رجاء الانتباه وتجنب المواضيع المنقولة لأن الإكثار منها يغرق المنتدى في المنقول وهذا عكس سياسة منتدانا.
     
    الورد الأحمر, ‏10 فيفري 2017 على 20:50
    #4