فساتين بالدانتيل

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة وردة فواحة, 10 فيفري 2017 على 16:06.
السلام عليك
مشكورة على التشكيلة
السلام عليكم
واو طوووووب روعة
مشكورة حبيبتي
السلام عليكم ورحمة الله
مشكورة أختي على التشكيلة لكن انتبهي مواضيعك دائما الصور المحتواة فيها تنقلنا إلى موقع آخر وهذا مخالف.
عند الانتهاء من الموضوع حددي جميع الصور وقومي بحذف رابطها من خلال أيقونة حذف الرابط في صندوق طرح الموضوع.
رجاء الانتباه وتجنب المواضيع المنقولة لأن الإكثار منها يغرق المنتدى في المنقول وهذا عكس سياسة منتدانا.
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