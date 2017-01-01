خنجر الصداقة

السلام عليكم يامن زرعت لكم وردا ورميتوني في شوكه يامثالا كان يضرب للصداقة فأصبح يضرب للنفاق أهديكم ميدالية أفضل سيناريو يامن قدمتم لي درسا على طبق من ألماس وكلامي مخصص لفئة من الناس مابالكم أغوتكم تفاهات الحياة لماذا تحول الضحك والمزاح الذي كان بيننا الى اهات ياليت الخريف يأتي لتسقط بدل اوراق الشجر أقنعة بعض البشر كنت اظنكم الحمل الوديع لكن تبين لي أنكم شيطان مريع ياليت الايام ترجع الى الوراء بقليل لأرى متى اصبحت الحيلة للنية بديل شهادة استحقاق وحقارة وميدالية غباء مني أهديها لكم بجدارة فقد تفوقتم بالنفاق واحتليتم الصدارة.