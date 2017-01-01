خنجر الصداقة

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة *amani*, ‏10 فيفري 2017 على 17:03.

  1. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم


    يامن زرعت لكم وردا

    ورميتوني في شوكه

    يامثالا كان يضرب للصداقة

    فأصبح يضرب للنفاق

    أهديكم ميدالية أفضل سيناريو

    يامن قدمتم لي درسا على طبق من ألماس

    وكلامي مخصص لفئة من الناس

    مابالكم أغوتكم تفاهات الحياة

    لماذا تحول الضحك والمزاح الذي كان بيننا الى اهات

    ياليت الخريف يأتي لتسقط بدل اوراق الشجر أقنعة بعض البشر

    كنت اظنكم الحمل الوديع

    لكن تبين لي أنكم شيطان مريع

    ياليت الايام ترجع الى الوراء بقليل

    لأرى متى اصبحت الحيلة للنية بديل

    شهادة استحقاق وحقارة

    وميدالية غباء مني أهديها لكم بجدارة

    فقد تفوقتم بالنفاق واحتليتم الصدارة.
     
    ملامح شاعر و حكاية قمر معجبون بهذا.
    *amani*, ‏10 فيفري 2017 على 17:03
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    ;وعليكم السلام
    كم هو مؤلم هذا الشعور
    الله يعوضك بأحسن منهم
    شكرا لانك شاركتينا بهكذا بوح
     
    حكاية قمر, ‏10 فيفري 2017 على 20:14
    #2
  3. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    كلمات قاسية جدا
    الطعن من أقرب الناس
    يقتل مرتين
    مشكور اخي كلمات جميلة رغم ما تحمل من وجع
    أبعد الله عنك كل وجع
     
    ملامح شاعر, ‏10 فيفري 2017 على 20:42
    #3