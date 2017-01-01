حديقة اشيكاغا

الموضوع في 'منتدى السياحة العالمية' نشر بواسطة ميلينا, ‏10 فيفري 2017 على 19:49.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    حديقة أشيكاغا Ashikaga Flower Park من أجمل الحدائق حول العالم و تقع في مدينة أشيكاغا بولاية Tochigi اليبانية و تعتبر حديقة أشيكاغا من من اجمل حدائق العالم والتي تتمتع بجاذبية خلابة ومناظر طبيعية رائعة .

    تغطي هذه الحديقة حوالي 8.2 كم وتشتهر بأنواع مختلفة من الزهور الستارية عديدة الألوان فمنها الأزرق والوردي والأبيض و أصفر و حديقة الزهورعادة تزدهر أوائل شهر مايو اما عن عمر هذه الحديقة فهي عمرها 100 عام .
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    تم تنسيق الزهور في هذه الحديقة عل شكل مظلة ضخمة من زهور متعددة الألوان منها البنفسجي والأزرق و الأبيضو قد تسأل عن سعر تذكرة دخول هذه الحديقة الجميله هل هذه التذكرة باهظه الثمن أم لا ؟ في الحقيقة أن ثمن تذكرة الدخول لهذه الحديقة يختلف باختلاف المواسم فمثلا في موسم الربيع تجد الزهور قد زادت و الوانها اصبحت اكثر جاذبيه و بالتالى تجد التذكرة قد ارتفع ثمنها فنجد ثمن التذكرة يتغير مع تغير المواسم .

    كما تجد داخل هذه الحديقة العديد من المطاعم و المتاجر التي تبيع لنا الزهور و النباتات للزوار و باسعار ليست مرتفعه

    و نترككم مع صور من داخل هذه الحديقة الرائعه


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    ميلينا, ‏10 فيفري 2017 على 19:49
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    جنة فوق الارض
    يارب لا تحرمنا جناتك يارب
    روعة رحت وتخيلت راسي قاعدة فالكرسي بعدا كل همومك تروح
    مشكورة اختي
     
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    Malika Tlm, ‏10 فيفري 2017 على 19:54
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    اللهم آميـــن
    و نسأله الفردوس الاعلى
    اما الصور فتمتعي بها في احلامك الليلة
    احلام سعيدة
     
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    ميلينا, ‏10 فيفري 2017 على 22:27
    #3
  4. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    ماشاء الله
    ولا مرة تمنيت السفر الى يابان لكن من أجلها سأتمنى هه
    شكرا لك
     
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    حكاية قمر, ‏10 فيفري 2017 على 22:34
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك
    ان شاء الله يا ربي تتحقق امنيتك
     
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    ميلينا, ‏10 فيفري 2017 على 22:36
    #5
  6. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    مع هذه الروعة أتخيل أيضا الروائح الطيبة .. ما أجمل هذه الهواية رائعة
    --
    مشكورة الأخت على إمتاعنا بهذا الموضوع المفيد و الصور الخلابة
     
    rycerz, ‏12 فيفري 2017 على 20:44
    #6