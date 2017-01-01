حديقة اشيكاغا

حديقة أشيكاغا Ashikaga Flower Park من أجمل الحدائق حول العالم و تقع في مدينة أشيكاغا بولاية Tochigi اليبانية و تعتبر حديقة أشيكاغا من من اجمل حدائق العالم والتي تتمتع بجاذبية خلابة ومناظر طبيعية رائعة . تغطي هذه الحديقة حوالي 8.2 كم وتشتهر بأنواع مختلفة من الزهور الستارية عديدة الألوان فمنها الأزرق والوردي والأبيض و أصفر و حديقة الزهورعادة تزدهر أوائل شهر مايو اما عن عمر هذه الحديقة فهي عمرها 100 عام . تم تنسيق الزهور في هذه الحديقة عل شكل مظلة ضخمة من زهور متعددة الألوان منها البنفسجي والأزرق و الأبيضو قد تسأل عن سعر تذكرة دخول هذه الحديقة الجميله هل هذه التذكرة باهظه الثمن أم لا ؟ في الحقيقة أن ثمن تذكرة الدخول لهذه الحديقة يختلف باختلاف المواسم فمثلا في موسم الربيع تجد الزهور قد زادت و الوانها اصبحت اكثر جاذبيه و بالتالى تجد التذكرة قد ارتفع ثمنها فنجد ثمن التذكرة يتغير مع تغير المواسم . كما تجد داخل هذه الحديقة العديد من المطاعم و المتاجر التي تبيع لنا الزهور و النباتات للزوار و باسعار ليست مرتفعه و نترككم مع صور من داخل هذه الحديقة الرائعه