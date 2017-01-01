دير الحديد تتعوج

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 02:06.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    مساء النعاس والظلمة والأشباح هههه

    الماكلة فالليل تزيد الكيلوات ههه دير حذرك

    تكتر من الحلويات هههه

    حبيت نهدرلكم على الرياضة والصحة قصدي

    لي جون اللي يحوسوا يديروا العضلات ويفوتوا حياتهم طوول فلي صال سبور ومع

    الاخر يخرج عظم بلا لحم هههههه وكاين

    لي يقعد مشحم فالكرش هههههه

    لي يتوسوس ما يكملش يقرا ههههه

    خاصة اصحاب الفواذ لضعيف ( نص فواذ)

    هههعههه

    اسمعي اطفلة ولاد بلادك سبورتيف

    ميغاماس والحديد والعضلات هي هي هههه

    وتزيد تخلا عليها ههههه ؛ اييه الجزايري

    يجري كل صباح ومداير ريجيم ياكل ثلاث

    خبزات فالنهار والماقارون في الحساب

    والحلويات هيهيهيهييي والكرش تظهر

    في السباق هههههه

    قالك كمال الاجسام ويهزلك بيدون ماء سعيدة

    تاع ٥ لترات ويطلع ويهبط ياااا هذاك انا

    نهزوا بصبعي واش من عضلات راح يتخدموا

    يهذا البيدون لكان صحاح صبعك راك مليح

    وبلاك تغلط وتهدري مع السبورتيف تاعنا

    راكي تسمعي كل ما يحيرك ويغشيك ههههه

    اضحكوا يا مصيبات عجبكم الحال ولد

    بلادي يدير الخشب قصدي الحديد

    ومسمي الفيسبوك تاعوا : "جسم حديدي"

    يااا متخلعوش البنات ذخلي لباج شوفي

    ليفوطوا يا ماما المخلوق اللبسة ماتبانش

    لاطاي تاعوا فيها ويقولك حديدي ؛ حديدي

    مخك اللي سماك هكا ههههه

    حبسوا علينا الحديد هذا مابان والوا اعوام

    وانتوم تخنقوا فارواحكم وتزيدوا تذخلوا

    في بعض وتخدعوا فالجسم تاعكم مسكين

    عييتوه هههه

    يا تخدم الحديد وتبين يا ريح تخدم

    فالبيطوا والكالاج بركانا

    تدير لحديد والسبور وتاكل ٢٠ خطرة فالنهار

    وزيد الكرش خارجة والكتاف عراض كيفاه

    تبانوا هههههه طامة كبرى

    ها زيدوا حصلوا فالحديد قولوا هوا عيان

    انما عيانين هو حاشاك هههههه

    وميغاماس ماشي انتم تخدعتوا فيه

    هو تخدع فيكم مسكين معرفش كيفاه

    يخدم فالجسم تاعكم مخلط هههههه
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 02:06
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    بصح يا ختي أنتو لي تعشقو فلحدايدي ويخلعكم بعضلاتو هههه
    عليها تلقاي ضرك ليجان يحبو يبينو عضلاتهم سورتو يمات الصيف والبحر
    شكون لي عاد يعسلكم لحوايج في لبحر هههههه ماشي لحدايدي هههه
    ههههه نتمسخر ختي فطومة هههه
    عن نفسي أنا والرياضة تقول البارسا والريال هههه
    م الخدمة للدار للميكرو للرقاد هههه
    راني تسوديت كامل المشية ماوليتش نقدر نمشي بزاف ههههه
    كل يوم نقول الفوتينغ ندير ليوم مي كي يلحق الوقت نقول خلي غدوى ههههه
    على كل حال مانحبش ندير لحديد ولا الميغاماس نشربها
    ديجا شربتها مرة في حياتي نهار رحت نجوز باك سبور هههه
    مي مافادتش فيا ههههه بهدلت روحي برك ههههه
    شكرا لك ختي راضو
     
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    Skor m@k, ‏11 فيفري 2017 على 12:02
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم

    ضحكتيني هههههه صح تلقاه يندب حدايدي حدايدي وهو كي تشوفيه تتخيليه قش معلق في السانثخ ماشي ! ولي منع من الوصف هذا تحسبيه وزير تلقاي كرشو سابقتو! قال حديد قال. ولا يلعبها يدير سبوغ وكي يكمل يروح يلتهم حق عشر عباد ويقولك أنا أو كنت ندير في السبوغ لازمني نعوض ونغذي جسمي ! وهو السعرات لي حرقهم من استرجعهم من !

    وكاين بنات كيما قال الأخ مالك يدهشو زعمة في لحدايدي علابيها تلقاي الغاشي يجري ما ملحق وتلقاه يخدم في جسمو وهي تشجع فيه ونسات كرشها لي قدامها حتى هي :ROFLMAO: يخي مشكل أكثر من نص بنات الجزاير الكرش الخارج اللهم لا تبلنا به :p.

    مغسي ع الموضوع ;).
     
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    الورد الأحمر, ‏11 فيفري 2017 على 12:12
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلالالالام
    ييااا اخي لا تناديني بغير اسمي حقا اكره ان انادى باسم ليس لي وضحت لك انني لست كمن يتخفى وراء اسم اخر ويخدع الناس :mad:
    وبالنسبة لي لا بد ان احب العضلات لانني طويلة وقوية :LOL: لا احتاج البوتي طاي ههخخخ
    عجبتني تاع باك سبور تشرب الميغاماس :LOL: هههههههه
    مشكور اخي تحياتي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:12
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    دوم الضحكة يا رب

    عجبتني تاع "قش معلق في السانثخ ماشي" ههههههههههههههه :LOL:والله تعبير جا قد قد
    وعلاه تطيحي فينا حنا السبور حرموها علينا قالك لا تجوز للمراة عليها تلقا كروشهم خارجة :ROFLMAO:
    مشكورة ختي صاحبة القبعة الحمراء :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:17
    #5
  6. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    انا قلت فيها قصيدة شعرية ليوم هههه
    انا تقريبا جربته شهر مع خويا بصح بعدها مليت
    بصح انا خويا عادي غير المواصفات لجبتيها نتي وعنده تقريبا 5 سنوات وهو ياكل البروتين بصح مشي لينباع في البلاد ويقولو تاع اسبانيا لخطرش هداك مغشوش
    تجيبهله اختي تقريبا كل سنة
     
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    Mustapha Bita, ‏11 فيفري 2017 على 18:27
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ما طيحتش في لبنات مي الحقيقة تقال يا أختي والمشكل تلقايها بهذاك الكرش ولابسة لمزير وخارجة واثقة من نفسها أنا والله نحشم في بلاصتها.

    فكرتيني في اسمي صاحبة القبعة الحمراء لي بدلتو لأسباب تقنية بسبب طولو :cry:.
     
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    الورد الأحمر, ‏11 فيفري 2017 على 18:35
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    ههههههه قصيدة حديدية اليوم :LOL:
    مليت ههههه تهنيت منو يرجعك منفوخ مش صحيح ههه
    مليح الى خوك شاد ربي ربي يبارك في صحته
    مشكور على مرورك :giggle:
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:44
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    هههههههههههههههههه وتمشي اون بليس تجونغلي بكرشها :LOL::ROFLMAO:

    اسم جميل صاحبة القبعة الحمراء اعجبني سمعتهم يعيطولك هك وانتيا تكتبيه تحت مشاركاتك ههه
    مشكورة اختي الغالية لردودك الرائعة :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:47
    #9
  10. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي
    ميرسي عالميضوع
    من اللخر انا منحبش الحدايدي هههههههه نعيفهم يجيو معضمين خخخخخخ
    ههههههه مي انتي درتيهلم قصف ديركت ههههه جبتيها قد قد
    و الله لي صال معمرة بيهم الحالة مي جامي في حياتي تلاقيت بواحد حدايدي صح ههههههههههه
    المهم راني غير نخرط
    مشكووووووووووووووورة عالموضوع حبيبتي
    نحييك على النشاط الملحوظ
     
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    المتفآئلة, ‏12 فيفري 2017 على 19:50
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    العفو :giggle:
    راهي هنا المتفائلة ومهيش تحب الحدايدي هههه ديجا حبي ولا كرهيه مكانشوا حدايدي هنا :LOL:
    مشكورة ختي على مرورك العذب :)
    احييك
     
    الصحافية الساخرة, ‏12 فيفري 2017 على 20:02
    #11