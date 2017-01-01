دير الحديد تتعوج

مساء النعاس والظلمة والأشباح هههه الماكلة فالليل تزيد الكيلوات ههه دير حذرك تكتر من الحلويات هههه حبيت نهدرلكم على الرياضة والصحة قصدي لي جون اللي يحوسوا يديروا العضلات ويفوتوا حياتهم طوول فلي صال سبور ومع الاخر يخرج عظم بلا لحم هههههه وكاين لي يقعد مشحم فالكرش هههههه لي يتوسوس ما يكملش يقرا ههههه خاصة اصحاب الفواذ لضعيف ( نص فواذ) هههعههه اسمعي اطفلة ولاد بلادك سبورتيف ميغاماس والحديد والعضلات هي هي هههه وتزيد تخلا عليها ههههه ؛ اييه الجزايري يجري كل صباح ومداير ريجيم ياكل ثلاث خبزات فالنهار والماقارون في الحساب والحلويات هيهيهيهييي والكرش تظهر في السباق هههههه قالك كمال الاجسام ويهزلك بيدون ماء سعيدة تاع ٥ لترات ويطلع ويهبط ياااا هذاك انا نهزوا بصبعي واش من عضلات راح يتخدموا يهذا البيدون لكان صحاح صبعك راك مليح وبلاك تغلط وتهدري مع السبورتيف تاعنا راكي تسمعي كل ما يحيرك ويغشيك ههههه اضحكوا يا مصيبات عجبكم الحال ولد بلادي يدير الخشب قصدي الحديد ومسمي الفيسبوك تاعوا : "جسم حديدي" يااا متخلعوش البنات ذخلي لباج شوفي ليفوطوا يا ماما المخلوق اللبسة ماتبانش لاطاي تاعوا فيها ويقولك حديدي ؛ حديدي مخك اللي سماك هكا ههههه حبسوا علينا الحديد هذا مابان والوا اعوام وانتوم تخنقوا فارواحكم وتزيدوا تذخلوا في بعض وتخدعوا فالجسم تاعكم مسكين عييتوه هههه يا تخدم الحديد وتبين يا ريح تخدم فالبيطوا والكالاج بركانا تدير لحديد والسبور وتاكل ٢٠ خطرة فالنهار وزيد الكرش خارجة والكتاف عراض كيفاه تبانوا هههههه طامة كبرى ها زيدوا حصلوا فالحديد قولوا هوا عيان انما عيانين هو حاشاك هههههه وميغاماس ماشي انتم تخدعتوا فيه هو تخدع فيكم مسكين معرفش كيفاه يخدم فالجسم تاعكم مخلط هههههه