دير الحديد تتعوج

السلام عليكمضحكتيني هههههه صح تلقاه يندب حدايدي حدايدي وهو كي تشوفيه تتخيليه قش معلق في السانثخ ماشي ! ولي منع من الوصف هذا تحسبيه وزير تلقاي كرشو سابقتو! قال حديد قال. ولا يلعبها يدير سبوغ وكي يكمل يروح يلتهم حق عشر عباد ويقولك أنا أو كنت ندير في السبوغ لازمني نعوض ونغذي جسمي ! وهو السعرات لي حرقهم من استرجعهم من !وكاين بنات كيما قال الأخ مالك يدهشو زعمة في لحدايدي علابيها تلقاي الغاشي يجري ما ملحق وتلقاه يخدم في جسمو وهي تشجع فيه ونسات كرشها لي قدامها حتى هييخي مشكل أكثر من نص بنات الجزاير الكرش الخارج اللهم لا تبلنا بهمغسي ع الموضوع