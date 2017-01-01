كيف سنجيب ربنا ...؟

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 08:13.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    لم أكتب كثيرا عن فلسطين العزيزة

    ولكن قلبي دائما يبكي على كل قصصها

    الحزينة

    يوم يمر ويوم اخر يموت فيه شعبها برصاص

    العدو

    القنوات تبث الأخبار سقط بغزة ألف شهيد

    ونحن نتأسف فقط... ودمعنا ينزل على

    مشهد حزين لممثلة أجنبية

    ينزل لأن حبيبها تركها...

    ومشهد الفلسطينيين وهم يقتلون

    ويذبحون

    نساء تغتصب

    وأطفالهم تشرد

    وشيخهم يضرب

    أيهما يوجع أكثر ؟

    من حقوق الجار أن نبكي معه

    ونستجيب لندائه

    فتاة فلسطسينية تنادي : يا عرب يا عرب

    فلسطين تحترق

    وأختكم تغتصب

    صرخة أم ودمعة ولد

    ليس لهم أحد

    حرام عليكم تقول : ستسألون عن إخوانكم

    يا عرب

    وعن ضميرك كيف مات وأنت مسلم

    أي جواب ستجيبه ؟

    يا رب لم يكن لنا إلا الدعاء لهم

    كتب عليك الجهاد وكنت تخاف الموت

    كان لك وطن واحد تبكي عليه

    وفلسطين كانت اخر هم لك

    شاهدت إخوانك يعذبون

    ويقتلون

    ويرمون بالرصاص

    قصف ودبابات

    وطفل يبكي

    واخر يركض خائفا

    تحت دوي الانفجار

    كانت الأعين ترى والقلب بارد

    كانت الأعين ترى والضمير أبكم

    فكيف يا ترى نلقى ربنا ؟

    فحتى الدعاء نسينا منه إخواننا

    فكيف يا ترى سنجيب ربنا ؟
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 08:13
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    شكرا لك بارك الله فيك
    قلوبنا تحترق
    لكن مالبيد الحيلة إلا أننا نملك الدعاء لهم
    أما أننا نسأل عنهم فليس كذلك لأننا لاحول ولاقوة لنا
    لكن يبق المسلمفي قلبه يدعوا لإخوانه ويحزن لحزنهم
     
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    الصارم المسلول, ‏11 فيفري 2017 على 09:11
    #2
  3. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    لك الله يا فلسطين الحبيبة
    لا نملك لك الى دعاء
    جزاك الله خيرا كتبت فابدعت
     
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    ملامح شاعر, ‏11 فيفري 2017 على 18:22
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    جميل بوحك ...
    تسلمي
     
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    aljentel, ‏11 فيفري 2017 على 18:25
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    العفو
    وفيك بارك الرحمن
    صحيح سنبقى ندعوا لهم الله لينصرهم
    مشكور اخي على المرور :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:36
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    لهم الله ولنا ان ندعوا لهم
    وجزاك الله كل خير
    مشكور اخي على المرور
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:38
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    الاجمل مرورك ياا غائبا عنا اين انت؟
    مشكور لمرورك اخي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:39
    #7
  8. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    هده مسالة تشغيل العقل لاالقلب لان المشاعر لاتفعل شيء
    نشغل عقولنا انه ليس من العدل ان تعيش اي دولة تحت الاستعمار الظالم الغير انساني
    ولو تكلمنا من الناحية الدينية من الواجب اتحاد العرب المسلمين ان ينصرو فلسطين كدولة عربية شقيقة
     
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    Mustapha Bita, ‏11 فيفري 2017 على 18:42
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    تسأل عنك الصحه ...
    موجود انتي من غاب لدرجة انني رحت لمنتدى الغائبين اسأل عنك
    دام تواجدك ودمتي بخير
     
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    aljentel, ‏11 فيفري 2017 على 18:45
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    امين
    ههههه نعم كنت غائبة لانني ادرس
    دعواتكم
    تحياتي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:51
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    لا تشتغل العقول والقلوب مغلقة والضمير ميت اخي
    نسال الله ان ينصرهم
    مشكور اخي على المرور
    تحياتي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:59
    #11
  12. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    ليست مسالة قلب اختي
    ولا تقولي ندعو الله فقط...كيف تدعو الله وانتم مكتفي الايدي..هل يوجد طعام يسقط عليك كل يوم..
    لم اقصدك بالكلام ولاكن لايوجد شيء بالكلام ولا بالمشاعر ..العمل مع التوكل على الله.
    انتم احرار كيف تفكرو كل شخص ونظريته في التغيير.
     
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    Mustapha Bita, ‏11 فيفري 2017 على 19:05
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    انت لم تتمعن في كلماتي
    قلت ان الدعاء لا يكفي
    فهناك شيء نسيناه ان نقف مع اخواننا ليس بالمشاعر فقط
    ولكن ان لم تتحرك مشاعرنا لن نتحرك هذا ما اقصده :giggle:
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 19:14
    #13
  14. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر العاصمة
    ستبقى فلسطين جرحا غائرا.. موجعا.. و وسمة عار على جبين الأمة..
    حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا..

    حروفكِ موجعة جدّا هذه المرّة.. أحيت فينا جروحا عميقة في القلب..
    شكرا لك على ما خطّه اليراع.. شكرا على إحيائكِ فينا الأوجاع..!!
    تقبّلي من أختي الصحافية الكريمة.. عاطر تحياتي وبالغ تقديري
    يا فاضلة.
     
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    فارس البوح, ‏13 فيفري 2017 على 20:37
    #14
  15. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    فلسطين الحبيبة كلمات كلنا نقولها وهي نابعة من القلب
    نحن لا حول لنا ولا قوة
    نحن نساعدهم بالدعاء لهم
    ربي ينصرهم يارب
    مشكورة اختي
     
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    Malika Tlm, ‏13 فيفري 2017 على 21:40
    #15
  16. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    وادي سوف
    رقية يا صـاحبة القلم المميز
    يعجز لسـاني عن التعبير والرد على هذه الكلمات التي سرت في الوجدان
    فالينصر الرب اخوتنا في فلسطين
    مودتي يا راقية​
     
    وائل ابن الجزائر, ‏16 فيفري 2017 على 13:05
    #16