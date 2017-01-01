كيف سنجيب ربنا ...؟

لم أكتب كثيرا عن فلسطين العزيزة ولكن قلبي دائما يبكي على كل قصصها الحزينة يوم يمر ويوم اخر يموت فيه شعبها برصاص العدو القنوات تبث الأخبار سقط بغزة ألف شهيد ونحن نتأسف فقط... ودمعنا ينزل على مشهد حزين لممثلة أجنبية ينزل لأن حبيبها تركها... ومشهد الفلسطينيين وهم يقتلون ويذبحون نساء تغتصب وأطفالهم تشرد وشيخهم يضرب أيهما يوجع أكثر ؟ من حقوق الجار أن نبكي معه ونستجيب لندائه فتاة فلسطسينية تنادي : يا عرب يا عرب فلسطين تحترق وأختكم تغتصب صرخة أم ودمعة ولد ليس لهم أحد حرام عليكم تقول : ستسألون عن إخوانكم يا عرب وعن ضميرك كيف مات وأنت مسلم أي جواب ستجيبه ؟ يا رب لم يكن لنا إلا الدعاء لهم كتب عليك الجهاد وكنت تخاف الموت كان لك وطن واحد تبكي عليه وفلسطين كانت اخر هم لك شاهدت إخوانك يعذبون ويقتلون ويرمون بالرصاص قصف ودبابات وطفل يبكي واخر يركض خائفا تحت دوي الانفجار كانت الأعين ترى والقلب بارد كانت الأعين ترى والضمير أبكم فكيف يا ترى نلقى ربنا ؟ فحتى الدعاء نسينا منه إخواننا فكيف يا ترى سنجيب ربنا ؟