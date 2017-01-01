كيف سنجيب ربنا ...؟

ستبقى فلسطين جرحا غائرا.. موجعا.. و وسمة عار على جبين الأمة..

حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا..



حروفكِ موجعة جدّا هذه المرّة.. أحيت فينا جروحا عميقة في القلب..

شكرا لك على ما خطّه اليراع.. شكرا على إحيائكِ فينا الأوجاع..!!

تقبّلي من أختي الصحافية الكريمة.. عاطر تحياتي وبالغ تقديري

يا فاضلة. ​