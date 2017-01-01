متى تنظج بعد العقول ؟؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Lila 22, ‏12 فيفري 2017 على 10:44.

  1. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    267
    الإعجابات المتلقاة:
    450
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    كلهم يقولون :

    * تكشيرة الفتاه " برستيج
    بينما أبتسامتها " هبل " !

    * من يؤدي الصلاه في وقتها ويسدي النصائح
    " عمي الشيخ " !

    * من يقرأ كتاباً
    " يعني مثقف " !

    * والذي يربط حزام الأمان ويلتزم بانظمة المرور
    " مصدق نفسه " !

    * والذي لا يلبسّ الماركات
    " بيئه" !

    * ومن يحترم الأنثى ؛
    " خروف " !

    حتى الموظف الذي يحضر بآكراً ويبتسّم للمراجع وينجز اعماله
    فهّو اما " اهبل " او " موظف جديد "

    # همسّه في اذن بعض المتخلفين : !

    - بيل غيتسّ من أغنى رجآل العالم يسّافر سيآحي مع انه يستطيع أن يشتري شركات طيران !



    - رجال أعمال امريكان لم يغيروا بيوتهم عندما اصبح لديهم مليارات ، ويتبرعون من اموالهم للخير مع انهم غير مسّلمين !

    -( سّتيف جوبز) مالك شركة (ابل) لا يظهر للناسّ إلا بلباسّه المعروف البنطلون (الأزرق والتيشيرتّ الأسّود) !

    - الملكة إليزابيث تطفئ انوار القصر حتى لا تخسر حكومتها !

    هل سياتي يوم أرى انَ عقول البعض أصبحت أرقى .!!


     
    حلم كبير و أم منيــــــر معجبون بهذا.
    Lila 22, ‏12 فيفري 2017 على 10:44
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2013
    المشاركات:
    5,594
    الإعجابات المتلقاة:
    17,794
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    تلمسان...الجزائر
    السلام عليكم
    ذاك ما نحلم بها كلنا يومها فقط سنستطيع ان نتقدم الى الامام و سنظهر على وجه الارض و سننافس الدول المتقدمة في كل شيء
    شكرا لك على الطرح القيم
     
    حلم كبير, Malika Tlm و Lila 22 معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏12 فيفري 2017 على 19:14
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    313
    الإعجابات المتلقاة:
    698
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اختي الفاضلة موضوع رائع وهادف بارك الله فيك.
    قصة جحا مع الحمار وابنه حيث أن حالا لم يعجب الناس وهو مار بهم ،قصة غنية عن التعريف وهادفة جدا ، فلو نظرنا الى الناس وتعليقاتهم لما سرنا في حياتنا سنتيمترات .

    لاحظت أن عندنا العرب -وحاشى الكثيرين ممن لا يملكون هذه الصفة - متمسكين كثيرا بالمظاهر الخارجية ويقدرون الشخص على حسب هندامه وماركة سيارته وبيته الذي يسكنه ...

    اختي الفاضلة كلام جميل وراقي .
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏13 فيفري 2017 على 13:50
    #3