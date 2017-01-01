متى تنظج بعد العقول ؟؟

كلهم يقولون : * تكشيرة الفتاه " برستيج بينما أبتسامتها " هبل " ! * من يؤدي الصلاه في وقتها ويسدي النصائح " عمي الشيخ " ! * من يقرأ كتاباً " يعني مثقف " ! * والذي يربط حزام الأمان ويلتزم بانظمة المرور " مصدق نفسه " ! * والذي لا يلبسّ الماركات " بيئه" ! * ومن يحترم الأنثى ؛ " خروف " ! حتى الموظف الذي يحضر بآكراً ويبتسّم للمراجع وينجز اعماله فهّو اما " اهبل " او " موظف جديد " # همسّه في اذن بعض المتخلفين : ! - بيل غيتسّ من أغنى رجآل العالم يسّافر سيآحي مع انه يستطيع أن يشتري شركات طيران ! - رجال أعمال امريكان لم يغيروا بيوتهم عندما اصبح لديهم مليارات ، ويتبرعون من اموالهم للخير مع انهم غير مسّلمين ! -( سّتيف جوبز) مالك شركة (ابل) لا يظهر للناسّ إلا بلباسّه المعروف البنطلون (الأزرق والتيشيرتّ الأسّود) ! - الملكة إليزابيث تطفئ انوار القصر حتى لا تخسر حكومتها ! هل سياتي يوم أرى انَ عقول البعض أصبحت أرقى .!!