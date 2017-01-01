نصائح للحصول على نقاش مميز

السلام عليكم هذه بعض النصائح لتحصل على نقاش متكامل .... الافادة من التجارب الشخصية للاخرين تقبل عادات وتقاليد الاخرين وكذلك حسن الاصغاء واحترام الاخرين. ان القدرة على خلق مواضيع مميزة تعتبر من الميزات القوية في شخصية الفرد . ان تمتلك سرعة بديهة في الحوار والاسترسال . اختيار مواضيع للحوار تبرز ميولاتنا وتوجهاتنا. التحفظ على المواضيع التي تسبب احراجا وتجريحا للاخرين. طرح افكار مناسبة لمخاطبينا. احترام حرية عدم اجابة احد الاطراف على اسئلتك. تجنب ردود الفعل القاسية والاحكام المسبقة. ضبط نفسك عند قرائتك لردود تخالف قناعاتك. العفوية والبساطة الدقة والموضوعية والتنسيق يساعد في اظهار موهبتك الحوارية. حفظ كلمات وعبارات واقوال وايات واحاديث لاستعمالها لدعم ارائك . اختيار عناوين تكون مثيرة للفضول فتساعدك على دخول اكبر عدد من الاعضاء. اختيار مواضيع للحوار عن طريق الملاحظة لمن هم حولنا والاستوحاء منهم . الحرص قدر الإمكان على وضع مقدمات لمواضيعك ... هذه القليل من النصائح اتمنى ان تفيد البعض .... بالتوووفيق للجميع ..