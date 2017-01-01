نصائح للحصول على نقاش مميز

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة ،كارينا،, ‏12 فيفري 2017 على 11:09.

  1. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    هذه بعض النصائح لتحصل على نقاش متكامل ....
    الافادة من التجارب الشخصية للاخرين
    تقبل عادات وتقاليد الاخرين وكذلك حسن الاصغاء واحترام الاخرين.
    ان القدرة على خلق مواضيع مميزة تعتبر من الميزات القوية في شخصية الفرد .
    ان تمتلك سرعة بديهة في الحوار والاسترسال .
    اختيار مواضيع للحوار تبرز ميولاتنا وتوجهاتنا.
    التحفظ على المواضيع التي تسبب احراجا وتجريحا للاخرين.
    طرح افكار مناسبة لمخاطبينا.
    احترام حرية عدم اجابة احد الاطراف على اسئلتك.
    تجنب ردود الفعل القاسية والاحكام المسبقة.
    ضبط نفسك عند قرائتك لردود تخالف قناعاتك.
    العفوية والبساطة الدقة والموضوعية والتنسيق يساعد في اظهار موهبتك الحوارية.
    حفظ كلمات وعبارات واقوال وايات واحاديث لاستعمالها لدعم ارائك .
    اختيار عناوين تكون مثيرة للفضول فتساعدك على دخول اكبر عدد من الاعضاء.
    اختيار مواضيع للحوار عن طريق الملاحظة لمن هم حولنا والاستوحاء منهم .
    الحرص قدر الإمكان على وضع مقدمات لمواضيعك ...
    هذه القليل من النصائح اتمنى ان تفيد البعض ....
    بالتوووفيق للجميع ..
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ،كارينا،, ‏12 فيفري 2017 على 11:09
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    فعلا هي نصائح قيمة شكرا لك
     
    أم منيــــــر, ‏12 فيفري 2017 على 19:23
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    موضوع قيم ومفيد ويفيد الكثيرين ممن يحب النقاش والتواصل مع الاخرين ...
    بوركت اختي الفاضلة
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏12 فيفري 2017 على 20:23
    #3