هل ابني توحدي

الموضوع في 'ركن تربية وتنشئة الأطفال' نشر بواسطة ammmmoula, ‏12 فيفري 2017 على 13:35.

  1. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 فيفري 2014
    المشاركات:
    193
    الإعجابات المتلقاة:
    253
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم اخوتي الكرام ابني يبلغ من العمر عام وتسع اشهر يعاني بعض المشاكل لما قراة في النت خفت ان تكون صفات توحد ابني لا يتكلم الا كلمات قليلة مثل بابا هات لايلعب مع اطفال من سنه سوى بنات عمه لانه لايخرج مطلقا ولم يرى في حياته اطفالا من سنه يستجيب لبعض الاوامر كاحضر حذاءك واجلس اغلق الباب لكن لا يفهم كل ما اقول ياكل كل انواع الطعام هو ليس عدواني لكن كثير الحركة يميز صوت اباه في الهاتف من بين الاف الاصوات تواصله البصري ممتاز لاينكر احدا يحب الجميع ويفرح عند رؤية احدهم يمشي على اطرافه عندما اقول له ابني عسكري او عندما يكون سعيدا لا يرفرف احيانا يدور حول نفسه ليس دايما يقتلني الوسواس ارجو منكم الرد
     
    rycerz و سكون الفجر معجبون بهذا.
    ammmmoula, ‏12 فيفري 2017 على 13:35
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,703
    الإعجابات المتلقاة:
    53,216
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ربما ابنك ليس باجتماعي فقط
    يعني ماخالطش اطفال من سنو او شافهم من قبل وماتواصلش معاهم يعني معندكمش اطفال من العايلة تقدرو تديوه يلعب معاهم وينسجم

    بنت خالي كانت كيما ابنك وفي سن ال 3 سنوات داوها للحضانة وخالطت الاطفال
    وتنحالها الانغلاق لي كانت فيه
    ولا اديوه لطبيب اطفال يعرف واش يقولكم
    ربي يحفظولكم
     
    rycerz معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏12 فيفري 2017 على 15:10
    #2
  3. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 فيفري 2014
    المشاركات:
    193
    الإعجابات المتلقاة:
    253
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    شكرا ليكي اختي على الاهتمام ان شاء الله في اقرب فرصة
     
    ammmmoula, ‏12 فيفري 2017 على 16:49
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    1,124
    الإعجابات المتلقاة:
    1,122
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    انا رأيت في احدى العيادات المختصة بهذا المرض ان اطفال التوحد يرفضون التعامل مع الناس حتى مع الطبيبة و يكثرون من البكاء حتى ساعة متواصلة ، لديهم تأخر في النمو . لا يجلسون و لا يمشون ، لكن يجب ان تتأكدي بنفسك و تأخذيه الى طبيبة مختصة ، استشارتنا لا تكفيك مهما اعطيناك من معلومات، و لا تتركيه ابدا عند التلفاز مطولا و وحيدا فهو من اكبر عوامل التوحد
    كان الله في عونك
     
    ammmmoula معجب بهذا.
    ميلينا, ‏13 فيفري 2017 على 17:29
    #4
  5. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,836
    الإعجابات المتلقاة:
    23,726
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    في البيت :)
    السلام عليكم ورحمة الله
    أختي الغالية، هذه ليست أعراض التوحد، أبداً لا تتوتري
    أختي الصغيرة منذ ولادتها وحتى يومنا هذا لم تلتقي بأطفال في سنها ودائماً في البيت
    لكنها إجتماعية نوعاً ما وعندما كانت في عمر ولدك كانت لا تتحدث أيضاً
    إلا بضع كلمات ولا تفهم معظم الكلام الموجه إليها وأيضاً كانت نشيطة جداً
    لذا لا تتوتري عزيزتي، فهذا طبيعي جداً في سن صغيرك أخيتي
    ما عليكِ فقط هو معاملته معاملة أي أم مع طفلها مزيد من الحب والإهتمام والتحدث إليه
    كل هذه كفيلة بجعل ولد ينمو بشكل سليم
    أختي أبنك سلييم إن شاء الله ولا داعي للخوف أبداً
    أسعدك الله به ورزقكِ الله بره وإحسانه
     
    rycerz و ammmmoula معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏14 فيفري 2017 على 09:53
    #5
  6. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 فيفري 2014
    المشاركات:
    193
    الإعجابات المتلقاة:
    253
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الله يطمن بالك حبيبتي والله انا اهتم فيه وكل وقتي معاه لا اتركه ولا ثانية ربي يجازيك كل خير
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    ammmmoula, ‏14 فيفري 2017 على 12:15
    #6
  7. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 فيفري 2014
    المشاركات:
    193
    الإعجابات المتلقاة:
    253
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    اخت ملينا انا ابني لا يبكي مطلقا دون سبب يمشي يجري عندما يرى اشخاصا كباارا يفرح ماشاء الله طوله 86 سم ووزنه14كلغ يعني نموه ممتاز
     
    rycerz و ميلينا معجبون بهذا.
    ammmmoula, ‏14 فيفري 2017 على 12:24
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    1,124
    الإعجابات المتلقاة:
    1,122
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    هذا يعني انه غير مصاب بالتوحد فانا اتواجد بشكل منتضم في العيادة بغرض معالجة اخي المصاب بملتزمة داون و التقي بهؤلاء الاطفال بكثرة و كلهم منعزلون عن الناس ولا يلتفتون لاحد ولا يوجد فيهم واحد يمشي مع انهم بلغوا اربع سنوات .
    يعني الحمد لله على سلامته
    يبقى اهم شيئ و هو ما اكدته الدكتورة و هو عدم اهماله و تركه لوحده مع كثرة استعمال التلفاز
     
    ammmmoula و rycerz معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏14 فيفري 2017 على 12:44
    #8
  9. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    1,040
    الإعجابات المتلقاة:
    3,201
    نقاط الجوائز:
    71
    ---
    تماما
    و كما قال الذين قبلي .. لا أرى شيئا مخيف في ما ذكرت في طرحك
    --
    و لكن مهما كان الوضع و مهما كان التشخيص ..
    فإنني ألفت إنتباهك إلى أن الأمر الذي يساعد و يحفز نمو الأطفال بشكل طبيعي و جيد هو بالدرجة الأولى الإهتمام و الرعاية العاطفية .. عليك دائما بالتفاعل مع إبنك و جعله يحس أنه مركز إهتمامك في كل وقت حتى و لو كنت في غرفة أخرى و ذلك بالتواصل و الكلام و الإبتسام و الإيحاء الإيجابي .. و التواصل الروحي و النفسي الحنون (خاصة النظر في العينين) .. و عليك أن تعلمي أنك إن كنت سعيدة و مرحة فإنه يستقبل مرحك و ينتقل إليه و نفس الشيء إن كنت حزينة فإنه يستقبل حزنك و ينتقل إليه .. و لهذا عليك أن تكبتي حالاتك العاطفية السلبية قدر المستطاع و في التعامل مع إبنك عليك تغطيتها بالمرح و الإبتسامة قدر المستطاع حتى لا ينتقل إليه أي شيء سلبي
    --
    الواقع أن هناك أطفال كانوا يعانون من حالات توحد و حالات نفسية أخرى و حتى جسدية قد تم علاجهم و تحسنت حالاتهم إلى أن أصبحوا طبيعيين بفضل ما ذكرت أعلاه من إهتمام و رعاية عاطفية و نفسية و تفاعل صحيح.
    --
    أشير إلى نقطة مهمة .. إن روح الطفل جد حساسة و جد ذكية .. و بالتالي لا يمكن خداعه أبدا بخصوص صدق العواطف
    و للفهم أعطي مثال : تجد أم تحمل إبنها بين ذراعيها و كأنها (في الظاهر) مهتمة به و من حين لآخر تكلّمه و تناغيه .. و لكن الطفل لا يتوقف عن البكاء بالرغم من أنه ليس جائع و لا مريض و ليس به ألم أو شيء آخر ... و الحقيقة هي أن أمه لا تتواصل معه نفسيا و روحيا و إنما كل شيء هو شكلي تحمله فقط و هي منفصلة عنه تماما ... و هي ليست حاضرة معه أبدا لا نفسيا و لا روحيا و لا عاطفيا .. فقد جسديا و إنما هي غارقة في أمور أخرى (....)
    بسبب هذه الحالات و هذه الأنماط التكوينية الجافة و الخالية من أي عواطف فقد أنتجت أطفال حالاتهم أخطر من التوحد (بالرغم من أنهم في الأصل سليمين جدا) .. حتى أن من فيهم من أصبحوا في ما بعد منحرفين و فيهم حتى من هم بشكل خطير (الإجرام) .. بسبب نقص الحنان.
    بينما كمثال آخر معاكس : لاعب كرة القدم ميسي معروف عنه أنه كان في صغره يعاني من حالة توحد و بشكل واضح .. و ما وصل إليه اليوم من شفاء و نجاح إجتماعي و مهني و ... كان بسبب الرعاية و الإهتمام العاطفيين.
    --
    أعتقد أن ما ذكرته كافي للفهم بشكل عام
    فقط أعيد التذكير أنه لا شيء مما ذكرته في طرحك يشير لوجود حالة توحد لدى إبنك غير أنه يجب الإستعانة بمختصين طبيين.
    أتمنى لك و لأسرتك الإستقرار و الهناء و لجميع الناس.
    --


     
    ammmmoula و سكون الفجر معجبون بهذا.
    rycerz, ‏14 فيفري 2017 على 13:20
    #9
  10. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 فيفري 2014
    المشاركات:
    193
    الإعجابات المتلقاة:
    253
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    بارك الله فيكم ربي يجازيكم كل خير راح اتقيد بكل نصائحكم جعلها الله في ميزان الحسنات
     
    ammmmoula, ‏14 فيفري 2017 على 15:53
    #10