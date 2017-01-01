هل ابني توحدي

إقتباس لمشاركة سكون الفجر: ....... ما عليكِ فقط هو معاملته معاملة أي أم مع طفلها مزيد من الحب والإهتمام والتحدث إليه

كل هذه كفيلة بجعل ولد ينمو بشكل سليم ....... إضغط للتوسيع...

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تماما

و كما قال الذين قبلي .. لا أرى شيئا مخيف في ما ذكرت في طرحك

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و لكن مهما كان الوضع و مهما كان التشخيص ..

فإنني ألفت إنتباهك إلى أن الأمر الذي يساعد و يحفز نمو الأطفال بشكل طبيعي و جيد هو بالدرجة الأولى الإهتمام و الرعاية العاطفية .. عليك دائما بالتفاعل مع إبنك و جعله يحس أنه مركز إهتمامك في كل وقت حتى و لو كنت في غرفة أخرى و ذلك بالتواصل و الكلام و الإبتسام و الإيحاء الإيجابي .. و التواصل الروحي و النفسي الحنون (خاصة النظر في العينين) .. و عليك أن تعلمي أنك إن كنت سعيدة و مرحة فإنه يستقبل مرحك و ينتقل إليه و نفس الشيء إن كنت حزينة فإنه يستقبل حزنك و ينتقل إليه .. و لهذا عليك أن تكبتي حالاتك العاطفية السلبية قدر المستطاع و في التعامل مع إبنك عليك تغطيتها بالمرح و الإبتسامة قدر المستطاع حتى لا ينتقل إليه أي شيء سلبي

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الواقع أن هناك أطفال كانوا يعانون من حالات توحد و حالات نفسية أخرى و حتى جسدية قد تم علاجهم و تحسنت حالاتهم إلى أن أصبحوا طبيعيين بفضل ما ذكرت أعلاه من إهتمام و رعاية عاطفية و نفسية و تفاعل صحيح.

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أشير إلى نقطة مهمة .. إن روح الطفل جد حساسة و جد ذكية .. و بالتالي لا يمكن خداعه أبدا بخصوص صدق العواطف

و للفهم أعطي مثال : تجد أم تحمل إبنها بين ذراعيها و كأنها (في الظاهر) مهتمة به و من حين لآخر تكلّمه و تناغيه .. و لكن الطفل لا يتوقف عن البكاء بالرغم من أنه ليس جائع و لا مريض و ليس به ألم أو شيء آخر ... و الحقيقة هي أن أمه لا تتواصل معه نفسيا و روحيا و إنما كل شيء هو شكلي تحمله فقط و هي منفصلة عنه تماما ... و هي ليست حاضرة معه أبدا لا نفسيا و لا روحيا و لا عاطفيا .. فقد جسديا و إنما هي غارقة في أمور أخرى (....)

بسبب هذه الحالات و هذه الأنماط التكوينية الجافة و الخالية من أي عواطف فقد أنتجت أطفال حالاتهم أخطر من التوحد (بالرغم من أنهم في الأصل سليمين جدا) .. حتى أن من فيهم من أصبحوا في ما بعد منحرفين و فيهم حتى من هم بشكل خطير (الإجرام) .. بسبب نقص الحنان .

بينما كمثال آخر معاكس : لاعب كرة القدم ميسي معروف عنه أنه كان في صغره يعاني من حالة توحد و بشكل واضح .. و ما وصل إليه اليوم من شفاء و نجاح إجتماعي و مهني و ... كان بسبب الرعاية و الإهتمام العاطفيين.

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أعتقد أن ما ذكرته كافي للفهم بشكل عام

فقط أعيد التذكير أنه لا شيء مما ذكرته في طرحك يشير لوجود حالة توحد لدى إبنك غير أنه يجب الإستعانة بمختصين طبيين.

أتمنى لك و لأسرتك الإستقرار و الهناء و لجميع الناس.

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