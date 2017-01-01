هل ابني توحدي

السلام عليكم اخوتي الكرام ابني يبلغ من العمر عام وتسع اشهر يعاني بعض المشاكل لما قراة في النت خفت ان تكون صفات توحد ابني لا يتكلم الا كلمات قليلة مثل بابا هات لايلعب مع اطفال من سنه سوى بنات عمه لانه لايخرج مطلقا ولم يرى في حياته اطفالا من سنه يستجيب لبعض الاوامر كاحضر حذاءك واجلس اغلق الباب لكن لا يفهم كل ما اقول ياكل كل انواع الطعام هو ليس عدواني لكن كثير الحركة يميز صوت اباه في الهاتف من بين الاف الاصوات تواصله البصري ممتاز لاينكر احدا يحب الجميع ويفرح عند رؤية احدهم يمشي على اطرافه عندما اقول له ابني عسكري او عندما يكون سعيدا لا يرفرف احيانا يدور حول نفسه ليس دايما يقتلني الوسواس ارجو منكم الرد