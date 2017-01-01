عضو جديد *ضحية قلب *

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة ضحية قلب, 12 فيفري 2017 على 19:42.
معكم عضو جديد في اسرة منتديات اللمة الجزائرية
رحبوا بعضو سيلمع بريقه بينكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم
بييي اي خلاوني وحدي عند الباب نستقبل ،
اهلا الحاج قدور اهلا
مرحبا وسهلا ، الله يبارك عائلة السي اللمة راهي تزيد تكبر
اهلا بك بين اخوتك واخواتك ، اتمنى لك منا الاستفادة ومنك لنا الافادة
في امان الله وحفظه
مرحبا بك
مرحبا بك ، نرحب بك بيننا ؛ نتمنى ان نستفيذ منك وتستفيذ منا
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).