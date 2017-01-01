عضو جديد *ضحية قلب *

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة ضحية قلب, ‏12 فيفري 2017 على 19:42.

  1. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    معكم عضو جديد في اسرة منتديات اللمة الجزائرية
    رحبوا بعضو سيلمع بريقه بينكم
     
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    ضحية قلب, ‏12 فيفري 2017 على 19:42
    #1
  2. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اسعد الله اوقاتكم
    بييي اي خلاوني وحدي عند الباب نستقبل ، :unsure:
    اهلا الحاج قدور اهلا:)
    مرحبا وسهلا ، الله يبارك عائلة السي اللمة راهي تزيد تكبر
    اهلا بك بين اخوتك واخواتك ، اتمنى لك منا الاستفادة ومنك لنا الافادة
    في امان الله وحفظه
    [​IMG]
     
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    soumia hadj, ‏12 فيفري 2017 على 20:11
    #2
  3. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    مرحبا بك :)
     
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    Mustapha Bita, ‏12 فيفري 2017 على 20:14
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    مرحبا بك ، نرحب بك بيننا ؛ نتمنى ان نستفيذ منك وتستفيذ منا
     
    الصحافية الساخرة, ‏12 فيفري 2017 على 20:50
    #4