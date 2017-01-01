لشعر طويل وقوي وناعم كالهنديات (وصفة مجربة)

السلام عليكم حبيباتي توحشتكم وتوحشت هذا القسم نبداو في المفيد شعري كان يطوال لحد معين ويحبس وكان يتساقط رحت لطبيبة اعشاب عندنا في باتنة اعطاتني هذي الوصفة بدات نتائجها من اول ايام تجربتها والحمد لله اليوم عندي 3 اشهر ملي نديرها في الاسبوع مرتين اصبح طويل جدا وجميل الحمد لله رب العالمين التقصق راح نهائيا وفي كل المناسبات يسقسيوني وش درت باش رجع هكذا طويل بزاف وقاوي الوصفة : حزمة جرجير تلقايه عند العشاب + نصف بصلة متوسطة الحجم+ 2 ملاعق كبيرة قرفة + نصف كوب ماء تحطيهم في الميكسور كي يترحاو ضيفيلهم ملعقة اخرى قرفة وخلطي جيدا باش تتجانس المكونات مع بعض طبقيها على شعرك ابداي من الجذور وباقي الخلطة كملي طبقيها على الشعر كامل وغطيها ببلاستيك مدى ساعتين واغسلي شعرك بماء دافي + شمبوان ريحتو قوية باش تنحي ريحة البصل وبعدي على السيشوار في مدة العلاج هذي ملاحظة: لما تحطي المكونات على شعرك رح تحسي بحرقة وحرارة في جلد راسك هذا تأثير القرفة ما تخافيش عادي جدا لي طبقتها تجي تقوللنا انطباعها والنتيجة لي تحصلت عليها وتدعيلي