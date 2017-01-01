أمَلي تبقى إليَّ مُنى

الموضوع في 'ركـن نصوص مسافرة' نشر بواسطة حسين إبراهيم الشافعي, ‏12 فيفري 2017 على 21:57.

  1. حسين إبراهيم الشافعي

    حسين إبراهيم الشافعي :: عضو منتسِب ::

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    أمَلي تبقى إليَّ مُنى





    أنْسَيتَني مَنْ أنا يا من إليك دنا
    نجمي فما عاد حتى يسكن الوطنا




    ما هكذا كان نجمي في مجرّتهِ
    جرَّ النجوم لهُ شقَّ الفضاءَ سنا




    والآن دورتهُ في غير مركزهِ
    لما انْثَنَتْ كسَلاً واسْتنْشَقَتْ وسَنا




    من نظرةٍ جمَعَتْ وقتين في أَلَقٍ
    إنْ أشْرَقَتْ بَعَثَتْ أو في الغروب فنا




    تفني إذا غَرَبَتْ همّي بغمضتها
    إنْ فتَّحَتْ هزَمَتني فتَّحَتْ مُدُنا




    وبين لحظاتها أطْلَقْتُ أشْرعتي
    أبْحرتُ في بحرها هيْمان مفتتنا




    إنْ أَغْرَقَت سُفُناً ما بين بسمتها
    تضُمُّها سُفُنٌ تلهو بها فنَنا





    إنْ بخَّرَتْ بشذاها أبحُراً فلقد
    عادَ الهوى فوقها يستمطر المُزُنا




    قد لا أطاول من تخيالها أمَلاً
    لكنّما أمَلي تبقى إليَّ مُنى






    حسين إبراهيم
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏13 فيفري 2017 على 18:27
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    حسين إبراهيم الشافعي, ‏12 فيفري 2017 على 21:57
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    آسف أخي على التأخير
    الله الله قصيدة من اجمل ما قرات و الله
    لا فض فوك ولا نضب معينك ولا نبى قلمك
     
    التعديل الأخير: ‏13 فيفري 2017 على 18:30
    ملامح شاعر, ‏13 فيفري 2017 على 17:50
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
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    تم حذف الرابط+ ينقل للقسم المناسب
    المرة القادمة انتبه أخي لروابط لأنها ممنوعة
     
    ملامح شاعر معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏13 فيفري 2017 على 18:28
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    راااائع ما كتبت اخي (y)
    تحياتي
     
    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 13:38
    #4