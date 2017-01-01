أعطوني رأيكم في هذا

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة mohamedfathi, 12 فيفري 2017 على 22:41.
السلام عليكم
ربي يبارك أخي عندك موهبة ماشاء الله
رسم رائع سلمت يداك
ربي يوفقك
تحياتي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكورة أختي هذا من ذوقك الرائع
وكن راضيا ولا تسخطن لشدة
كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب
ولن يغنه ماله وان زاد ما كسب
فكن راضيا ترضي الإله بأمره
فدرب الرضى ونبت الرضى ذهب
رووووووعة مشاء الله
شكرا لك
بارك الله فيك
السلام عليكم
روعة والله
عندك موهبة جميلة
ربي يوفقك
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