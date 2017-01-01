أعطوني رأيكم في هذا

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الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة mohamedfathi, ‏12 فيفري 2017 على 22:41.

  1. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو منتسِب ::

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    mohamedfathi, ‏12 فيفري 2017 على 22:41
    #1
  2. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    كوكب المرّيخ O_o
    السلام عليكم
    ربي يبارك أخي عندك موهبة ماشاء الله
    رسم رائع سلمت يداك
    ربي يوفقك
    تحياتي
     
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    sozy, ‏12 فيفري 2017 على 22:49
    #2
  3. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مشكورة أختي هذا من ذوقك الرائع


    وكن راضيا ولا تسخطن لشدة
    كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب
    إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب
    ولن يغنه ماله وان زاد ما كسب
    فكن راضيا ترضي الإله بأمره
    فدرب الرضى ونبت الرضى ذهب
     
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    mohamedfathi, ‏12 فيفري 2017 على 22:55
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    رووووووعة مشاء الله
     
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    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 22:59
    #4
  5. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو منتسِب ::

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    شكرا لك :):)
    بارك الله فيك (y)(y)(y)(y)
     
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    mohamedfathi, ‏12 فيفري 2017 على 23:02
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    روعة والله
    عندك موهبة جميلة
    ربي يوفقك
     
    Malika Tlm, ‏13 فيفري 2017 على 13:55
    #6