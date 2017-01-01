أعطوني رأيكم في هذا

إقتباس لمشاركة sozy: السلام عليكم

ربي يبارك أخي عندك موهبة ماشاء الله

رسم رائع سلمت يداك

ربي يوفقك

تحياتي إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مشكورة أختي هذا من ذوقك الرائع





وكن راضيا ولا تسخطن لشدة

كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب

إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب

ولن يغنه ماله وان زاد ما كسب

فكن راضيا ترضي الإله بأمره

فدرب الرضى ونبت الرضى ذهب