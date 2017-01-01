جريمة القصر ضد القصر

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة Smile Queen, ‏13 فيفري 2017 على 02:26.

  1. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 سبتمبر 2012
    المشاركات:
    489
    الإعجابات المتلقاة:
    754
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    السلام عليكم
    هي ظاهرة غريبة انتشرت بطريقة رهيبة مؤخرا في بلدنا اردت رأيكم فيها
    سكيكدة : وفاة طفل يدرس سنة رابعة متوسط بسبب تلقيه طعنات خنجر من طرف منحرفين أمام المؤسسة التربوية!
    العاصمة : طفل يموت بسبب رفضه علاقة مع زميلة له ووفاته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من طرف عصابة من طرف هاته الاخيرة !
    قسنطينة : جريمة يرتكبها طفل يقتل طفل اخر بسبب فتاة ويعترف الجاني في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ويطلب السماح ويترحم على الضحية !!
    عين البنيان: تلميذة تشوه وجه زميلتها بشفرة حادة بعد مناوشات في القسم ..
    هل اصبح السلاح الابيض شيء روتيني يحمله الطفل ويرتكب جريمة في اي وقت شاء ؟ لا حول ولا قوة الا بالله
    ماهي الاسباااب الحقيقية ؟ من المسؤول عن هذا؟
    اين الاهل؟ اين جمعية اولياء التلاميذ ؟ اين المدرسة ؟ اين المجتمع ؟ اين القانون ؟
    اين الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    انتم كأولياء وكأهل ما رأيكم في هذه الظااهرة وما الحل ؟

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏13 فيفري 2017 على 06:51
    أم ياسمينdz و أم منيــــــر معجبون بهذا.
    Smile Queen, ‏13 فيفري 2017 على 02:26
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    3,282
    الإعجابات المتلقاة:
    10,302
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    تم الاعتماد
    لي عودة للرد و المناقشة
     
    أم منيــــــر و Smile Queen معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏13 فيفري 2017 على 06:52
    #2
  3. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 سبتمبر 2012
    المشاركات:
    489
    الإعجابات المتلقاة:
    754
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    شكرا للاعتماد اخي المشرف
    بانتظار ردك
     
    ميلينا معجب بهذا.
    Smile Queen, ‏13 فيفري 2017 على 07:21
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    1,115
    الإعجابات المتلقاة:
    1,107
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ترجع هذه الجرائم الى الانحطاط الخلقي الذي انتشر بين المراهقين و القصر وغياب العدالة الحقيقية ابن الفقير يدخل السجن و ابن الغني لا يعرف شيء اسمه السجن الى جانب غياب التوعية والحملات التي تتحدث عن الجريمة
    و التهاون في مكافحة مروجي المخدرات والسماح ببيع المشروبات الكحولية حسبنا الله و نعمى الوكيل
     
    ميلينا, ‏13 فيفري 2017 على 13:29
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,699
    الإعجابات المتلقاة:
    53,206
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    ألا ترين أن السبب المشترك بين هذه الجرائم هو عنصر الفتاة !

    فعلا المرأة هي فتنة وتوصل إلى الهلاك


    مؤسف فعلا ماآل إليه مجتمعنا
    رحمهم الله وغفر لهم والهم ذويهم الصبر والسلوان
    بوركتِ اختي
     
    أم ياسمينdz, ‏13 فيفري 2017 على 13:59
    #5