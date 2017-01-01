جريمة القصر ضد القصر

السلام عليكم هي ظاهرة غريبة انتشرت بطريقة رهيبة مؤخرا في بلدنا اردت رأيكم فيها سكيكدة : وفاة طفل يدرس سنة رابعة متوسط بسبب تلقيه طعنات خنجر من طرف منحرفين أمام المؤسسة التربوية! العاصمة : طفل يموت بسبب رفضه علاقة مع زميلة له ووفاته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من طرف عصابة من طرف هاته الاخيرة ! قسنطينة : جريمة يرتكبها طفل يقتل طفل اخر بسبب فتاة ويعترف الجاني في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ويطلب السماح ويترحم على الضحية !! عين البنيان: تلميذة تشوه وجه زميلتها بشفرة حادة بعد مناوشات في القسم .. هل اصبح السلاح الابيض شيء روتيني يحمله الطفل ويرتكب جريمة في اي وقت شاء ؟ لا حول ولا قوة الا بالله ماهي الاسباااب الحقيقية ؟ من المسؤول عن هذا؟ اين الاهل؟ اين جمعية اولياء التلاميذ ؟ اين المدرسة ؟ اين المجتمع ؟ اين القانون ؟ اين الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انتم كأولياء وكأهل ما رأيكم في هذه الظااهرة وما الحل ؟