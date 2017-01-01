جريمة القصر ضد القصر

السلام عليكم

هي ظاهرة غريبة انتشرت بطريقة رهيبة مؤخرا في بلدنا اردت رأيكم فيها

سكيكدة : وفاة طفل يدرس سنة رابعة متوسط بسبب تلقيه طعنات خنجر من طرف منحرفين أمام المؤسسة التربوية!

العاصمة : طفل يموت بسبب رفضه علاقة مع زميلة له ووفاته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من طرف عصابة من طرف هاته الاخيرة !

قسنطينة : جريمة يرتكبها طفل يقتل طفل اخر بسبب فتاة ويعترف الجاني في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ويطلب السماح ويترحم على الضحية !!

عين البنيان: تلميذة تشوه وجه زميلتها بشفرة حادة بعد مناوشات في القسم ..

هل اصبح السلاح الابيض شيء روتيني يحمله الطفل ويرتكب جريمة في اي وقت شاء ؟ لا حول ولا قوة الا بالله

ماهي الاسباااب الحقيقية ؟ من المسؤول عن هذا؟

اين الاهل؟ اين جمعية اولياء التلاميذ ؟ اين المدرسة ؟ اين المجتمع ؟ اين القانون ؟

اين الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انتم كأولياء وكأهل ما رأيكم في هذه الظااهرة وما الحل ؟