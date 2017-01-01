لكل سؤال جواب في مادة الرياضيات..... فهل من مجيب

الموضوع في 'منتدى سنة ثانية متوسط' نشر بواسطة لاريمان, ‏13 فيفري 2017 على 20:43.

  1. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فتحت الموضوع لانه لايوجد طريقة يمكن ان نستفسر عن بعض الدروس والصعوبات التي تواجهنا في مادة الرياضيات وبما ان الاستاذ الفاضل الصارم المسلول سباق في تقديم خدماته ومساعدته للطلبة في مختلف المستويات
    وبما انني اجد صعوبة في مادة الرياضيات فتحت هدا الموضوع لكي يكون همزة وصل بين الصعوبات
    ومشاكل مادة الرياضيات والاستاذ الصارم
    اعرف انك اخي مشغول وليس لك الكثير من الوقت
    لكن خصصنا لنا استاذ ولو القليل للرد على تساؤلاتنا
    ولك الشكر الجزيل ودعواتنا الخالصة بظهر الغيب
    اخي
    اتمنى من مشرفي القسم ومن كل واحد متمكن الاجابة
    وشكرا
     
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    لاريمان, ‏13 فيفري 2017 على 20:43
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    أنا في الخدمة إن شاء الله
    في أي وقت
    تفضلي
    شكرا لكم
     
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    الصارم المسلول, ‏13 فيفري 2017 على 21:57
    #2
  3. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    اول شيء اشكرك جزيل الشكر
    لو تتفضل الاعداد النسبية
    طرح وجمع
    والمعاكس
    والفرق
    فاهمة شوية لكن لو تتبسطها اكون شاكرة
     
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    لاريمان, ‏13 فيفري 2017 على 22:03
    #3
  4. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    إصبري علي
    غدا إن شاء الله سوف أرفع لك شرحا مفصلا
     
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    الصارم المسلول, ‏13 فيفري 2017 على 23:14
    #4
  5. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    اكيد اخي
    بانتظار مساعدتك
    وربي يعيشك استاذ
     
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    لاريمان, ‏13 فيفري 2017 على 23:24
    #5
  6. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    اللهم أمين
     
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    الصارم المسلول, ‏13 فيفري 2017 على 23:24
    #6