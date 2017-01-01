لكل سؤال جواب في مادة الرياضيات..... فهل من مجيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتحت الموضوع لانه لايوجد طريقة يمكن ان نستفسر عن بعض الدروس والصعوبات التي تواجهنا في مادة الرياضيات وبما ان الاستاذ الفاضل الصارم المسلول سباق في تقديم خدماته ومساعدته للطلبة في مختلف المستويات وبما انني اجد صعوبة في مادة الرياضيات فتحت هدا الموضوع لكي يكون همزة وصل بين الصعوبات ومشاكل مادة الرياضيات والاستاذ الصارم اعرف انك اخي مشغول وليس لك الكثير من الوقت لكن خصصنا لنا استاذ ولو القليل للرد على تساؤلاتنا ولك الشكر الجزيل ودعواتنا الخالصة بظهر الغيب اخي اتمنى من مشرفي القسم ومن كل واحد متمكن الاجابة وشكرا