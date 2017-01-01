ألذ بوراك في الفرن تطبيقي لبوريك ام منصف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتمنى انكن بخير وتحية طيبة للجميع

كنت قد وضعت سابقا مثل هذا الموضوع وهو تطبيقي للبوريك السوري للخالة

أسال الله ان يحفظها ويرجعها الينا سالمة فهي غائبة منذ سنة 2015

لكن وددت تجديده فالوصفة تستحق التطبيق حقا انا شخصياعدت نديرو كل مرة خاطر بنين بزاف ما شاء الله ، البوراك بنين بزاف والعفسة تع النشاء وترولي العجينة جد راقية

موضوعي الاول لم يكن يحتوي علي رابط الوصفة الاصلي لاني اهملته وقتها ، والان عندما بحثت عليه مجددا وجدت ان الصور مختفية فوددت تدعيم الشرح بالصور هنا مع تطبيقي للغالية

حفظها الله واسعدها

ام منصف، اتمنى ان ترجع مجددا غيابها حيرني ؟اليكن الرابط