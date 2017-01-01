ألذ بوراك في الفرن تطبيقي لبوريك ام منصف

الموضوع في 'ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ' نشر بواسطة soumia hadj, ‏14 فيفري 2017.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اتمنى انكن بخير وتحية طيبة للجميع
    كنت قد وضعت سابقا مثل هذا الموضوع وهو تطبيقي للبوريك السوري للخالة ام منصف أسال الله ان يحفظها ويرجعها الينا سالمة فهي غائبة منذ سنة 2015
    لكن وددت تجديده فالوصفة تستحق التطبيق حقا انا شخصياعدت نديرو كل مرة خاطر بنين بزاف ما شاء الله ، البوراك بنين بزاف والعفسة تع النشاء وترولي العجينة جد راقية
    موضوعي الاول لم يكن يحتوي علي رابط الوصفة الاصلي لاني اهملته وقتها ، والان عندما بحثت عليه مجددا وجدت ان الصور مختفية فوددت تدعيم الشرح بالصور هنا مع تطبيقي للغالية ام منصف حفظها الله واسعدها، اتمنى ان ترجع مجددا غيابها حيرني ؟
    اليكن الرابط
    البوريك السوري من مطبخي وبصوري
    التطبيق
    الحشو انا احيانا نغير لكن الوصفة الاصلية هي مميزة جدا بارك الله في الخالة ام منصف

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    الى الملتقى ان شاء الله
    تحية للجميع
    :)
     
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    soumia hadj, ‏14 فيفري 2017
    #1
  2. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    تبارك الله رااائع يشهي من شكلو بنين والذوق باينة مانهدروش.....
    سلمت اناملك على الوصفة الرائعة
    بصحتكم
     
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    *amani*, ‏14 فيفري 2017
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    ما شاء الله عليكِ سمسومة والله يشهووو واكيد الطعم تحفة فالمكونات تشهد على ذلك
    بوركتِ عزيزتي على هذه الوصفة
    بصحتكم يا حلوة
    بوركتِ
     
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    سكون الفجر, ‏14 فيفري 2017
    #3
  4. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    ايييه ا بنين بنين هه
    الله يسلمك ختي اماني ، سررت بابداء تعليك هنا
    ربي يحفظك ويهنيك
    [​IMG]
     
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    soumia hadj, ‏14 فيفري 2017
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    *amani*, ‏14 فيفري 2017
    #5
  6. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    الله يسلمك حبيبة قلبي وشكرا لك كل مرة تحفزيني اكثر واكثر

    اي الطعم شهي
    الله يحفظك يا غاليتي
    بارك الله فيك
    [​IMG]
     
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    soumia hadj, ‏14 فيفري 2017
    #6
  7. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    الله يبارك.جاك زين ويشهي ممم
    بصحتكم^^
    بارك الله فيك غاليتي
    بالفعل تطبيق رووووعة:Love:
    في امان الله
     
    جيهان جوجو, ‏14 فيفري 2017
    #7
  8. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا بيك ختيتي الصغيرونة
    الله يبارك فيك و الله يسلمك حبوبتي
    زيري فالفصل هذا كيما و قلتيلي فالهاتف
    وفقك الله بنيتي
    [​IMG]
     
    soumia hadj, ‏22 فيفري 2017 على 17:54
    #8
  9. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    ماشاء الله يعطيك الصحة
    روعة
     
    Malika Tlm, ‏22 فيفري 2017 على 20:21
    #9