منحوتات مذهلة على اليقطين

منحوتات مذهلة على ثمار اليقطين للفنانة Marilyn Sunderland لم أعرف اليقطين أو كما نُسمّيه القرع إلا كنوع من أنواع الخضروات التي نطهوها لكنني اكتشفت أن هناك من يهتم بهذا النبات كقاعدة ينحت عليها أجمل الأشكال ..... انخرطت الفنانة والنحاتة الأمريكية مارلين سندرلاند منذ فترة طويلة في الفنون الجميلة، ثم بدأت النحت على الخشب والزجاج والآن تقوم بالنحت على ثمار اليقطين. ولدت مارلين في كولومبيا، ميزوري، وتركت مسقط رأسها فوراً بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون من جامعة محلية.. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة تعيش في ولاية يوتا الأمريكية. أحياناً كانت ترسم بالألوان الزيتية، والأكريليك والحبر، ثم ركزت عملها على فن النحت، وذلك بعد أن تلقت تدريبات متخصصة في فن النحت، وباتت مميزة في هذا الفن وتتسم أعمالها بالجمال والتفاصيل والألوان المتنوعة كما يظهر في هذه الصور: ..... يُتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع