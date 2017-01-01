منحوتات مذهلة على اليقطين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يا هلا وغلا حبيبتي خووخه، سعيدة جداً بطلتك البهية



ما شاء الله لا قوة الا بالله، سبحان من علم الإنسان مالم يعلم، منحوتات مدهشة بحق

كل واحدة تتفرد بجمالها عن الاخرى

مميزة بحق

كالعادة خوختي تنتقين ما هو جميل ومدهش

بارك الله فيكِ يا عيوني وجزاكِ الله الجنة



لا تحرمينا جديدك وتواجدك اختي الحبيبة

جزاكِ الله خيراً ​