منحوتات مذهلة على اليقطين

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة خووخه, ‏14 فيفري 2017 على 16:28.

  1. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    منحوتات مذهلة على ثمار اليقطين للفنانة Marilyn Sunderland

    لم أعرف اليقطين أو كما نُسمّيه القرع إلا كنوع من أنواع الخضروات التي نطهوها
    لكنني اكتشفت أن هناك من يهتم بهذا النبات كقاعدة ينحت عليها أجمل الأشكال
    .....
    انخرطت الفنانة والنحاتة الأمريكية مارلين سندرلاند منذ فترة طويلة في الفنون الجميلة، ثم بدأت النحت على الخشب والزجاج والآن تقوم بالنحت على ثمار اليقطين.
    ولدت مارلين في كولومبيا، ميزوري، وتركت مسقط رأسها فوراً بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون من جامعة محلية.. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة تعيش في ولاية يوتا الأمريكية.
    أحياناً كانت ترسم بالألوان الزيتية، والأكريليك والحبر، ثم ركزت عملها على فن النحت، وذلك بعد أن تلقت تدريبات متخصصة في فن النحت، وباتت مميزة في هذا الفن وتتسم أعمالها بالجمال والتفاصيل والألوان المتنوعة كما يظهر في هذه الصور:
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    يُتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
     
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    خووخه, ‏14 فيفري 2017 على 16:28
    #1
  2. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    السعودية
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    أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالمنحوتات اليقطينية
    شكرا لكل من يمر على الموضوع سواء من داخل اللمة أو خارجها
    للجميع تقديري وامتناني
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    خووخه, ‏14 فيفري 2017 على 16:30
    #2
  3. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    ما شاء الله
    القرع هكذا أسمه نعم
    وله إسم في منطقتنا يدعى {    الكابوية}
    يستعمل كثيرًا في الأكل الشعبي طعام
    شكرا لك خوخه صور رائعة وإبداع حقًا هذهِ المنحوتات
    أختيار جميل للموضوع يا فاضلة
    شكرًا لك

     
    العَنْقَاءُ, ‏14 فيفري 2017 على 17:12
    #3
  4. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يا هلا وغلا حبيبتي خووخه، سعيدة جداً بطلتك البهية

    ما شاء الله لا قوة الا بالله، سبحان من علم الإنسان مالم يعلم، منحوتات مدهشة بحق
    كل واحدة تتفرد بجمالها عن الاخرى
    مميزة بحق
    كالعادة خوختي تنتقين ما هو جميل ومدهش
    بارك الله فيكِ يا عيوني وجزاكِ الله الجنة

    لا تحرمينا جديدك وتواجدك اختي الحبيبة
    جزاكِ الله خيراً
     
    سكون الفجر, ‏14 فيفري 2017 على 17:22
    #4
  5. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    فعلا الإبداع لا حدود له

    استمتعنا بهذه المنحوتات الرائعة و المتقنة

    خصوصا فاكهة اليقطين تجذبنا و لها تاريخ تذكرنا بسندريلا

    تسلمي
     
    bleu roi, ‏18 فيفري 2017 على 12:14
    #5