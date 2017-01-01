العودة الى التراب.....

وعليكم السلام

جميييل ما كتبت تذكريننا باننا لسنا خالدون

ف الدنيا وسنعود الى خالقنا

كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام

اليوم نحن فوق التراب وغدا تحت التراب

ياااا رب اشغلنا بالاخرة واجعل الدنيا اخر همنا

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