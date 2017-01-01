العودة الى التراب.....

السلام عليكم بكيت بدمع عيني *****على مافاتني بلا ريب اتبعت الملاهي واستسلمت للشهوات****وأدعوا الله أن يسامحني على كل ذنب هذه حال الناس في الدنيا****خلقوا من تراب عاشوا وساروا ومرحوا****كل هذا على التراب حرثوا وعملوا وزرعوا****وكله بالتراب ولكن لقد نسينا شيئا****ألم تتذكروه في يوم يا عباد الوهاب؟ في يوم من الايام****جميعنا سنعود الى التراب فاتقوا الله وأكثروا من الدعاء****فربي يكون شفيعا لأصحابه وحاميهم من العذاب .....................................................................................................