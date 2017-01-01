العودة الى التراب.....

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة *amani*, ‏14 فيفري 2017 على 16:51.

  1. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    بكيت بدمع عيني *****على مافاتني بلا ريب

    اتبعت الملاهي واستسلمت للشهوات****وأدعوا الله أن يسامحني على كل ذنب

    هذه حال الناس في الدنيا****خلقوا من تراب

    عاشوا وساروا ومرحوا****كل هذا على التراب

    حرثوا وعملوا وزرعوا****وكله بالتراب

    ولكن لقد نسينا شيئا****ألم تتذكروه في يوم يا عباد الوهاب؟

    في يوم من الايام****جميعنا سنعود الى التراب

    فاتقوا الله وأكثروا من الدعاء****فربي يكون شفيعا لأصحابه وحاميهم من العذاب
    .....................................................................................................
     
    وائل ابن الجزائر, الصحافية الساخرة, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    *amani*, ‏14 فيفري 2017 على 16:51
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    جميييل ما كتبت تذكريننا باننا لسنا خالدون
    ف الدنيا وسنعود الى خالقنا
    كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
    اليوم نحن فوق التراب وغدا تحت التراب
    ياااا رب اشغلنا بالاخرة واجعل الدنيا اخر همنا
     
    الصحافية الساخرة, ‏15 فيفري 2017 على 11:31
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    ااااامين يارب
    بوركت على المرور العبق
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    *amani*, ‏15 فيفري 2017 على 19:23
    #3
  4. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    وادي سوف
    كل ما خط هنا يستحق كل الثناء
    رائع ورائع يا اماني
     
    وائل ابن الجزائر, ‏16 فيفري 2017 على 13:04
    #4