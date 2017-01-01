مسامير لم تدق

مسامير لم تـدق

( 1 )

نهيمُ حُباً بالبحرِ ومع ذلك نمضي عُمرنا نقذفه بالحصى

((أيُّ حُبٍّ غاضبٍ هذا))...!!!!!!

( 2 )

الناس يحتفلون بيوم ميلادهم كُلَّ عام وهذا يعني أنَّ سنةً

من أعمارهم قد انقضت . فهل يحتفلون حقيقةً بقربِ أجلهم

( 3 )

أعجب ما قد يكون أن تقع في المنام من الطابق العاشر ولا تموت

((تلكَ البطولة في الأحلام لا تعادلها بطولة ))...

( 4 )

أحياناً تبذل قصارى جهدك لتحقيقِ هدفٍ ما فـ تكتشف أنَّ

((قصارى جهدك))...تلك .. لم تكن كافية للوصول إلى ذاك الهدف .

( 5 )

الحرية والموت ((ألمٌ و وجعٌ ودم))

إنَّ الفرق الحقيقي الواضح بين الحرية والموت ((فراغٌ ونقطة ))

( 6 )

إنَّ الحيوانات هي المخلوقات الوحيدة التي يحكمها أقواها

فـ لماذا يسير بعض البشرفي أمتنا على نهجها