مسامير لم تدق

مسامير لم تـدق ( 1 ) نهيمُ حُباً بالبحرِ ومع ذلك نمضي عُمرنا نقذفه بالحصى ((أيُّ حُبٍّ غاضبٍ هذا))...!!!!!! ( 2 ) الناس يحتفلون بيوم ميلادهم كُلَّ عام وهذا يعني أنَّ سنةً من أعمارهم قد انقضت . فهل يحتفلون حقيقةً بقربِ أجلهم ( 3 ) أعجب ما قد يكون أن تقع في المنام من الطابق العاشر ولا تموت ((تلكَ البطولة في الأحلام لا تعادلها بطولة ))... ( 4 ) أحياناً تبذل قصارى جهدك لتحقيقِ هدفٍ ما فـ تكتشف أنَّ ((قصارى جهدك))...تلك .. لم تكن كافية للوصول إلى ذاك الهدف . ( 5 ) الحرية والموت ((ألمٌ و وجعٌ ودم)) إنَّ الفرق الحقيقي الواضح بين الحرية والموت ((فراغٌ ونقطة )) ( 6 ) إنَّ الحيوانات هي المخلوقات الوحيدة التي يحكمها أقواها فـ لماذا يسير بعض البشرفي أمتنا على نهجها ( 7 ) من لغةِ( الضاد ) قُطعت ألف العربية وبُترت ياءٌ غرست أزهار الوطنية [انه الزمــن الذي تغيّرت فيه أرقى المفاهيم]