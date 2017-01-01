مسامير لم تدق

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة هند, ‏14 فيفري 2017 على 20:56.

  1. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    مسامير لم تـدق
    ( 1 )
    نهيمُ حُباً بالبحرِ ومع ذلك نمضي عُمرنا نقذفه بالحصى
    ((أيُّ حُبٍّ غاضبٍ هذا))...!!!!!!
    ( 2 )
    الناس يحتفلون بيوم ميلادهم كُلَّ عام وهذا يعني أنَّ سنةً
    من أعمارهم قد انقضت . فهل يحتفلون حقيقةً بقربِ أجلهم
    ( 3 )
    أعجب ما قد يكون أن تقع في المنام من الطابق العاشر ولا تموت
    ((تلكَ البطولة في الأحلام لا تعادلها بطولة ))...
    ( 4 )
    أحياناً تبذل قصارى جهدك لتحقيقِ هدفٍ ما فـ تكتشف أنَّ
    ((قصارى جهدك))...تلك .. لم تكن كافية للوصول إلى ذاك الهدف .
    ( 5 )
    الحرية والموت ((ألمٌ و وجعٌ ودم))
    إنَّ الفرق الحقيقي الواضح بين الحرية والموت ((فراغٌ ونقطة ))
    ( 6 )
    إنَّ الحيوانات هي المخلوقات الوحيدة التي يحكمها أقواها
    فـ لماذا يسير بعض البشرفي أمتنا على نهجها
    ( 7 )
    من لغةِ( الضاد ) قُطعت ألف العربية وبُترت ياءٌ غرست أزهار الوطنية
    [انه الزمــن الذي تغيّرت فيه أرقى المفاهيم]


     
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    هند, ‏14 فيفري 2017 على 20:56
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    كلام جميل بوركتي يا هند
     
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    دعاء الجنات, ‏14 فيفري 2017 على 21:22
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    ولا اروووع
    كلام جميل اختي هند
    واصلي اخية
     
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    الصحافية الساخرة, ‏14 فيفري 2017 على 23:21
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    كلمات من وحي الواقع المعاش
    بوركت على الطرح المميز والمفيد.
    واصلي على درب التألق.
    تقبلي مروري......
    وفائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏14 فيفري 2017 على 23:27
    #4