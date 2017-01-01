عبارات عن الحياة

لا تقاس حلاوة الإنسان بحلاوة اللسان، فكم من كلمات لطاف حسان، يكمن بين حروفها سمّ الثّعبان، فنحن في زمن اختلط فيه الحابل بالنّابل. لا تترك شخصاً عزيزاً عليك بسبب زلّة، أو عيب فيه، فلا يوجد أحد كامل غير الله سبحانه وتعالى. من كوارث البشر أنّهم قد يمسحون كلّ تاريخك الجميل مقابل آخر موقف لك لم يعجبهم. الاحتشام مفهوم لا يقتصر على الملابس فقط، فهناك ضحكة محتشمة، وهناك مشية محتشمة، وهناك سلوك محتشم، وهناك أخلاق محتشمة. الصّحبة الصّالحة هي تلك التي تجعلك تعـيش حياتين، واحدة هنا، والأخرى في الجنّة. بعض البشر إن احترمتهم سيزيدون من إساءتهم إليك، ويتمرّدون عليك. الزّوجة ليست بحاجة فقط إلى النّفقة والسّكن، لكنّها أيضاً بحاجة إلى كلمة جميلة، وقلب حنون، وعاطفة تملأ قلبها، ورحمة تنسيها تعبها . سحقاً لكلّ من عذَّب وخان، واستهان بمشاعر إنسان، وكأنّه لا يعلم أنّ قانون هذا الكون هو كما تدين تُدان. امنحوا التّسامح والمغفرة، واجعلوا قلوبكم بيضاء، وتذكّروا ذات يوم لن نكون في هذه الحياة. اللسان مُجرم مسجون خلف الأسنان! إن أفرجت عنه عِند الغَضب رماك في زنزانة النّدم، تحت حُكم الضّمير! خسارة الوزن هي أكبر مثال على أنّ بعض الخسارات ربح!