عبارات عن الحياة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميلينا, ‏15 فيفري 2017 على 18:40.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    لا تقاس حلاوة الإنسان بحلاوة اللسان، فكم من كلمات لطاف حسان، يكمن بين حروفها سمّ الثّعبان، فنحن في زمن اختلط فيه الحابل بالنّابل.
    لا تترك شخصاً عزيزاً عليك بسبب زلّة، أو عيب فيه، فلا يوجد أحد كامل غير الله سبحانه وتعالى.
    من كوارث البشر أنّهم قد يمسحون كلّ تاريخك الجميل مقابل آخر موقف لك لم يعجبهم.
    الاحتشام مفهوم لا يقتصر على الملابس فقط، فهناك ضحكة محتشمة، وهناك مشية محتشمة، وهناك سلوك محتشم، وهناك أخلاق محتشمة.
    الصّحبة الصّالحة هي تلك التي تجعلك تعـيش حياتين، واحدة هنا، والأخرى في الجنّة.
    بعض البشر إن احترمتهم سيزيدون من إساءتهم إليك، ويتمرّدون عليك.
    الزّوجة ليست بحاجة فقط إلى النّفقة والسّكن، لكنّها أيضاً بحاجة إلى كلمة جميلة، وقلب حنون، وعاطفة تملأ قلبها، ورحمة تنسيها تعبها
    . سحقاً لكلّ من عذَّب وخان، واستهان بمشاعر إنسان، وكأنّه لا يعلم أنّ قانون هذا الكون هو كما تدين تُدان. امنحوا التّسامح والمغفرة، واجعلوا قلوبكم بيضاء، وتذكّروا ذات يوم لن نكون في هذه الحياة. ‏‏
    اللسان مُجرم مسجون خلف الأسنان! إن أفرجت عنه عِند الغَضب رماك في زنزانة النّدم، تحت حُكم الضّمير!
    خسارة الوزن هي أكبر مثال على أنّ بعض الخسارات ربح!
     
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    ميلينا, ‏15 فيفري 2017 على 18:40
    #1
  2. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    كلمات رائعة ذو معنى اروع
    بوركت على الكرح القيم
     
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    *amani*, ‏15 فيفري 2017 على 20:07
    #2
  3. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    الحقيقة المؤسفة هي أن الكثيرين ليسوا محتاجين للغضب لكي يفرجوا عن ألسنتهم المجرمة .. فهم في كل وقت يقعون في أعراض الناس و بأبشع البهوت (جمع بهتان) .. متمتعين و متلذذين بما ينجر عن ذلك من تحطّم أسر و خراب بيوت و هلاك أناس
    --
    اللهم إنا نعوذ بك منهم و من شرورهم
     
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    rycerz, ‏15 فيفري 2017 على 20:22
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ذكر
    كان فيما مضى هناك احترام متبادل بين الناس
    هناك رفقه محترمه هناك صداقه محترمه هناك ادب شائع بين العموم
    كان لسان الغالبيه العظمى من الناس لسان رطب بذكر المحسنات ومبتعدا عن السيئات
    لكنني أراه اليوم مدحدر بقوه فلم تعد هناك الصداقة الصدوقه التي كنا نسمع عنها فيما مضى
    ولم يعد هناك اللسان الجميل فالكل يهدر بالسيئات كما لو كانت حسنات دون تحفظ ..
    نسأل الله السلامه ...
    شكرا .
     
    aljentel, ‏16 فيفري 2017 على 01:25
    #4