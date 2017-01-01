عبارات عن الحياة

إقتباس لمشاركة ميلينا: اللسان مُجرم مسجون خلف الأسنان! إن أفرجت عنه عِند الغَضب رماك في زنزانة النّدم، تحت حُكم الضّمير! إضغط للتوسيع...

الحقيقة المؤسفة هي أن الكثيرين ليسوا محتاجين للغضب لكي يفرجوا عن ألسنتهم المجرمة .. فهم في كل وقت يقعون في أعراض الناس و بأبشع البهوت (جمع بهتان) .. متمتعين و متلذذين بما ينجر عن ذلك من تحطّم أسر و خراب بيوت و هلاك أناس

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اللهم إنا نعوذ بك منهم و من شرورهم