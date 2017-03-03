مخطط الدروس الحصرية للغة الفرنسية

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته واما بعد اعلنت منذ أيام عن دروسللغة الفرنسية والحمد الله كانت تفاعلكم مع الفكرة إيجابيا وخصوصا بتدخل أحد الإدارة وكنت انتظرهم منهم ردا لأبدء اليوم سوف أناولكم المخطط المعتقد للدروس حسب طلب كل من الفتى المغامر والأخت الصحافية الساخرة سنبدأ من الجمعة التي ستصادف 3مارس ونظرا لوجود إمتحانات التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط أعذروني والله مشغولة بالمراجعة لهم وليس لدي وقت إذن يوم الجمعة 3مارس بحول الله إنطلاق الدروس وان تاخرت اعذروني كذلك وسنقسم الدرس لاسبوع الجمعة شرح بصوتي وكتابتي وحتى تصاميمي لزيادة الشرح وصوتي لزيادة التنمية والنطق السلس والجيد والسليم اذا سنرفق الدروس بتطبيق انشالله واعمل عليه بعد ان ننهي الدرس الأول مثلا أوماشابه ننتقل إلا المنظمين ملاحظة:من يود الإنضمام ينظم الأن قبل 03/03/2017 لاني سأغلق قائمة المشتركين الجدد معنا @الفتى المغامر @الصحافية الساخرة @Twinkle Stars انتظر المزيد ماريكم بالمخطط وماهي إضافتكم