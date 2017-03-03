مخطط الدروس الحصرية للغة الفرنسية

الموضوع في 'ركن اللغة الفرنسية' نشر بواسطة الشآعرة الفرنسية, ‏16 فيفري 2017 على 19:43.

  1. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو منتسِب ::

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    عآلم الخيآل
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته
    واما بعد
    اعلنت منذ أيام عن دروسللغة الفرنسية
    والحمد الله كانت تفاعلكم مع الفكرة إيجابيا وخصوصا بتدخل أحد الإدارة وكنت انتظرهم منهم ردا لأبدء
    اليوم سوف أناولكم المخطط المعتقد للدروس
    حسب طلب كل من الفتى المغامر والأخت الصحافية الساخرة
    سنبدأ من الجمعة التي ستصادف 3مارس ونظرا لوجود إمتحانات التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط أعذروني والله مشغولة بالمراجعة لهم وليس لدي وقت
    إذن يوم الجمعة 3مارس بحول الله إنطلاق الدروس وان تاخرت اعذروني كذلك
    وسنقسم الدرس لاسبوع
    الجمعة شرح بصوتي وكتابتي وحتى تصاميمي لزيادة الشرح وصوتي لزيادة التنمية والنطق السلس والجيد والسليم
    اذا سنرفق الدروس بتطبيق انشالله واعمل عليه بعد ان ننهي الدرس الأول مثلا أوماشابه
    ننتقل إلا المنظمين
    ملاحظة:من يود الإنضمام ينظم الأن قبل 03/03/2017 لاني سأغلق قائمة المشتركين الجدد
    معنا @الفتى المغامر
    @الصحافية الساخرة
    @Twinkle Stars

    انتظر المزيد


    ماريكم بالمخطط وماهي إضافتكم
     
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    الشآعرة الفرنسية, ‏16 فيفري 2017 على 19:43
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم
    حقا اشكرك اختي
    وربي يجازيك بكل ماهو خير
    ساكون باذن الله في الوعد :giggle:
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 فيفري 2017 على 20:24
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    وعليكم السلام
    مشكووورة على المبادة الطيبة
    وانا الوقت لا يساعدني لاني أنا طالب شهادة التعليم المتوسط 2017
     
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    الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 20:27
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    انت طلبت تحط الدروس بالجمعة فكيف لا يناسبك ؟ نورمال ادي 3 سااعات من وقت الجمعة واتعلم فيها معانا اوكي
    ومن بعد روح راجع للبيام :giggle:
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 فيفري 2017 على 20:30
    #4
  5. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    بارك الله فيك اختي
    باذن الله ساكون معكم^^
    جزاك الله كل خير:giggle:
     
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    جيهان جوجو, ‏16 فيفري 2017 على 20:52
    #5
  6. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    انا معكم اختي الشاعرة الفرنسية
     
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    لاريمان, ‏16 فيفري 2017 على 21:01
    #6
  7. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    ساكون معكم ان شاء الله :)
     
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    طيور السلام, ‏16 فيفري 2017 على 21:14
    #7
  8. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    موفقين
    بارك الله فيك اختي
     
    حكاية قمر, ‏16 فيفري 2017 على 21:28
    #8