تحضير درس فرانز فانون لغة عربية سنة أولى متوسط [الجيل الثاني]

الموضوع في 'منتدى سنة أولى متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 22:47.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    الفكرة العامة :

    اخلاص فرانز فانون لمهنته جعله يخدم الثورة الجزائرية.



    الأفكار الأساسية :

    1. النشاطات التي قام بها فرانز فانون بعد توليه منصب طبيب.
    2. تاكيد فرانز فانون لظاهرة التوسع الاستعماري و استشهاده بالثورة الجزائرية.
    المغزى من النص :

    قال تعالى : وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) سورة الحشر.
     
    الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 22:47
    #1
  2. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو منتسِب ::

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    بالتوفيق لكم ابنائي
    الله ينجحكم
    شكرا لك
     
    الشآعرة الفرنسية, ‏16 فيفري 2017 على 22:58
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    ولك بالمثل أستاذة
    العفو
     
    الشآعرة الفرنسية معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017 على 23:04
    #3