تحضير درس فرانز فانون لغة عربية سنة أولى متوسط [الجيل الثاني]

الفكرة العامة : اخلاص فرانز فانون لمهنته جعله يخدم الثورة الجزائرية. الأفكار الأساسية : النشاطات التي قام بها فرانز فانون بعد توليه منصب طبيب. تاكيد فرانز فانون لظاهرة التوسع الاستعماري و استشهاده بالثورة الجزائرية. المغزى من النص : قال تعالى : وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) سورة الحشر.