إشراقة صباح الجمعة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميلينا, ‏17 فيفري 2017 على 08:22.

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  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    إشراقة صباح الجمعة

    يا صباح الجمعه و الدين الحنيف
    يا صباح الـذكر و ايـات الـكتاب
    يا صباح الـستر من رب لطيف
    يا عسى الـجنه لنا يوم الحساب
    ☀☀
    الاذكار
    الصباح ☀المساء
    ☀☀

    ☔غيث أجور الجمعة☔
    العودة للورد القرآني (كـ رمضان)..
    الإكثار من الصلاة على الحبيب، وتحري ساعة الإجابة،
    ☆صلاة الضحى☆ وقراءة الكهف، وتفقد الأحبة وصلة ذوي الرحم،وإدخال السرور على قلب مسلم..
    ☀☀
    》وختااما《
    ✿يوم الجمعة .. ذنوب تغفر ، حاجات تقضي ، هبات تعطى ، أمنيات تتحقق .. فأسألوا اللّه من فضله و اذكروا منْ تحبونهم بدعوة♥
    اكثرو من الصلاة على
    الحبيب محمد
    صل الله عليه وسلم
    (اللهم صل وسلم وبارك على
    سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

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    ميلينا, ‏17 فيفري 2017 على 08:22
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