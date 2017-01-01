إشراقة صباح الجمعة ✿ يا صباح الجمعه و الدين الحنيف يا صباح الـذكر و ايـات الـكتاب يا صباح الـستر من رب لطيف يا عسى الـجنه لنا يوم الحساب ☀☀ الاذكار الصباح ☀المساء ☀☀ ☔غيث أجور الجمعة☔ العودة للورد القرآني (كـ رمضان).. الإكثار من الصلاة على الحبيب، وتحري ساعة الإجابة، ☆صلاة الضحى☆ وقراءة الكهف، وتفقد الأحبة وصلة ذوي الرحم،وإدخال السرور على قلب مسلم.. ☀☀ 》وختااما《 ✿يوم الجمعة .. ذنوب تغفر ، حاجات تقضي ، هبات تعطى ، أمنيات تتحقق .. فأسألوا اللّه من فضله و اذكروا منْ تحبونهم بدعوة♥ اكثرو من الصلاة على الحبيب محمد صل الله عليه وسلم (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ▪▪▪▪