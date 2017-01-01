الطبيب تحت المجهر

السلام عليكم

نعم هي مهنة شريفة و نبيلة و صفاتها الرحمة و الانسانية و لكن هذه الصفتان تغيبان عند بعض اطبائنا

نعم هناك انتهازيون في وسط الطب

هناك بعض الاطباء عندما تقوم بزيارتهم اول مرة بعد معاينتك يطلب منك الرجوع اليه

بعد كذا يوم لدى عودتك اليه يسالك بعض الاسئلة و يجلس معك بضع دقائق ثم يطلب منك الدفع من جديد

اليس هذا غش و انتهازية اين الرحمة و الانسانية

هنا ربما قد تدين هذا الانسان من اجل الزيارة الاولى فكيف له الدفع مرة اخرى

كما قال لي احدهم يوما

بعض الاطباء اصبحوا كالتجار يرون الناس اموال و ليست ارواح و يفكر كيف يملأ جيبه من المال و لا كم مريض عالجه

هناك من يتصفون بالانسانية و الادب و الاخلاق و الرفق بالناس و لكنهم قلة

بوركت على الموضوع ​