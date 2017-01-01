الطبيب تحت المجهر

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال صلى الله عليه وسلم ( تداووا عباد الله ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء ، غير داء واحد ، الهرم)أخرجه أحمد في المسند 4/278 ، والحديث صحيح كما قاله الألباني في صحيح الجامع وفي لفظ إلا السام وهو الموت والطب أشرف مهنة والطبيب خير من ينفع الناس وقد قضى أكثر من نصف عمره وهو يدرس في هذه المهنة الشريفة. ولكن مع الأسف الشديد الكثير جعلوا من هذه المهنة لجمع ثروة فهمهم الوحيد المال . الأسئلة : هل حقا يوجد في هذه المهنة انتهزيين؟ ما الذي جعلهم يركزون على جمع الثروة؟ لماذا لا يقدرون ضروف المريض ؟ علما أن هناك ميسورين الحال ؟ نرى أن كثيرين من أطباء الغرب يتتطوعون في البلدان الفقيرة مثل الصومال ؟ والكثير من الأطباء عندنا يهاجرون للغرب لأجل المال ؟ اترك لكم المجال لنقاش والتوسع في الموضوع