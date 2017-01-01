الطبيب تحت المجهر

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة ملامح شاعر, ‏17 فيفري 2017 على 10:44.

  1. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    قال صلى الله عليه وسلم ( تداووا عباد الله ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء ، غير داء واحد ، الهرم)أخرجه أحمد في المسند 4/278 ، والحديث صحيح كما قاله الألباني في صحيح الجامع وفي لفظ إلا السام وهو الموت

    والطب أشرف مهنة والطبيب خير من ينفع الناس

    وقد قضى أكثر من نصف عمره وهو يدرس في هذه

    المهنة الشريفة.

    ولكن مع الأسف الشديد الكثير جعلوا من هذه المهنة

    لجمع ثروة فهمهم الوحيد المال .

    الأسئلة :

    هل حقا يوجد في هذه المهنة انتهزيين؟

    ما الذي جعلهم يركزون على جمع الثروة؟

    لماذا لا يقدرون ضروف المريض ؟

    علما أن هناك ميسورين الحال ؟

    نرى أن كثيرين من أطباء الغرب يتتطوعون في البلدان الفقيرة مثل الصومال ؟

    والكثير من الأطباء عندنا يهاجرون للغرب لأجل المال ؟

    اترك لكم المجال لنقاش والتوسع في الموضوع
     
    sanaya معجب بهذا.
    ملامح شاعر, ‏17 فيفري 2017 على 10:44
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    نعم هي مهنة شريفة و نبيلة و صفاتها الرحمة و الانسانية و لكن هذه الصفتان تغيبان عند بعض اطبائنا
    نعم هناك انتهازيون في وسط الطب
    هناك بعض الاطباء عندما تقوم بزيارتهم اول مرة بعد معاينتك يطلب منك الرجوع اليه
    بعد كذا يوم لدى عودتك اليه يسالك بعض الاسئلة و يجلس معك بضع دقائق ثم يطلب منك الدفع من جديد
    اليس هذا غش و انتهازية اين الرحمة و الانسانية
    هنا ربما قد تدين هذا الانسان من اجل الزيارة الاولى فكيف له الدفع مرة اخرى
    كما قال لي احدهم يوما
    بعض الاطباء اصبحوا كالتجار يرون الناس اموال و ليست ارواح و يفكر كيف يملأ جيبه من المال و لا كم مريض عالجه
    هناك من يتصفون بالانسانية و الادب و الاخلاق و الرفق بالناس و لكنهم قلة
    بوركت على الموضوع
     
    ملامح شاعر معجب بهذا.
    أم منيــــــر, ‏17 فيفري 2017 على 11:01
    #2
  3. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    كثير من الحكايات التي تحكى على الكثير منهم تقشعر لها الأبدان .
    جعل الانتهازيين من هذه المهنة مهنة وحشية
    يقال ان الكثير سرقوا من بعض المرضى أعضاء
    ومنهم من في اليوم يكشف عن أكثر من أربعين أو خمسين مريض هل ياترى إستطاع تشخيص المرض لكل هاؤلاء أم فقط جمع المال.
    ومنهم كما ذكرتي كلهم أدب وأخلاق وإنسانية
    شكرا على الاعتماد ورد القيم جزاك الله كل خير
     
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    ملامح شاعر, ‏17 فيفري 2017 على 11:26
    #3