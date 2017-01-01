حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي للعلوم طبيعية - سنة 2 متوسط

حلول تمرين الكتاب (اختبر مكتسباتي المعرفية) ص18 - حل التمرين الأول: 1- كائن حي * أ- مزيج من مواد معدنية وعضوية. 2- مدى حيوى جغرافي * ب- مجموعة الكائنات الحية. 3- تربة * ج- المركبات اللاحيوية المكونة للوسط الحي. 4- كائنات دقيقة * د- كائنات حية مجهرية لا ترى بالعين المجردة. 5- وحدة حياتية * هـ- كل كائن حي يؤدي الوظائف الحيوية لضمان بقائه. - حل التمرين الثاني: تركيب جمل من كلمات محدد. 1- تشكل كل من المركبات المعدنية والماء والخور عناصر لا حية (المدى الحيوي الجغرافي). 2- مجموع الكائنات الحية تتغذى وتتكاثر في وسط العيش مشكلة سلاسل غذائية. 3- كل من الفطريات والنباتات والحيوانات هي كائنات حية تتفاعل فيما بينها. - حل التمرين الثالث: قص الكلمات الدخيلة. 1- شجرة 3- ماء 2- صخرة 4- حزازة. - حل التمرين الرابع: عناصر حيوية عناصر لا حيوية نباتات حيوانات مركبات معدنية إنجازات الإنسان نباتات مائية - نورس- الديدان –الأسماك- الإنسان منحدر صخري- يابسة- مياه – حواجز معدنية موانئ- أرصفة – قناطر- قوارب _____________________ حلول تمرين الكتاب (اختبر مكتسباتي المعرفية)ص 30 التمرين الأول: تحديد نوع العلاقة في العبارات التالية. 1- تبعد بعض الطيور بأصواتها المتجمعة أو بطيرانها الجماعي الحيوانات المفترسة -------- علاقة داخلية تعاون.(اجتماعية) 2- يعيش بعض انواع الفقمة في مياه القطب الجنوبي حيث يتوفر الغذاء من أسماك الطيور والبطريق. -------- علاقة خارجية(غذائية). 3- تهاجم وتنهش اسراب الحوت السفاح الحوت الأزرق العملاق حتى يموت بما يقده من الدم ثم تلتهمه.------- علاقة خارجية(غذائية). 4- يطرد ذكر النحل بعد أدائه مهامه خارج خلية النحل ليموت بردا وجوعا. -------------------------------علاقة داخلية(اجتماعية) 5- يحدث صراعا عنيفا بين ذكور الايل للفوز بالقرين الجنسي .-----------------------------علاقة داخلية تنافس (اجتماعية). التمرين الثاني: 1- عشب خروف إنسان. سلسلة برية غابي منتج م1 م2 2- شجرة البرتقال قرمزية دعسوقة طائر..........وسط بري غابي منتج م1 م2 م3 3- علق نباتي علق حيواني حوت إنسان .........وسط مائي. منتج م1 م2 م3 4- نبات أخضر جرادة ضفدع حية نسر ......... وسط بري(مستنقع) منتج م1 م2 م3 م4 - دور الكائنات المحللة هو تحليل المادة العضوية الميتة وإعادة استخدامها من طرف النباتات الخضراء. التمرين الثالث: - وسط عيش كل من العشب والانسان والغنم بري - ترتيبها في سلسلة غذائية. – عشب خروف إنسان منتج م1 م2 حساب كمية الكتلة الحية عند آخر مستهلك 1- عند الخروف = 2- عند الإنسان = - التمثيل بالهرم إنسان 1.5Kg خروف 15Kg عشب 150Kg التمرين الرابع: ن م ل ت ع ا و ن م س ت هـ ل ك م ج ت م ع الكلمة المخفية منتج نبتات الخضراء المنتجة للمادة العضوية باستعمال المواد المعدنية(الماء+الملاح+Co2) من الوسط الطبيعي _________________________ حلول تمرين الكتاب (اختبر مكتسباتي المعرفية) ص 49+50 التمرين الأول : إتمام الجدول بتحليل النصوص والصور. الكائن الحي وسط العيش الرطوبة الإضاءة الحرارة 1- دودة الأرض تربة عالية ضعيفة متوسطة 2- الجرادة صحراء منخفضة جيدة مرتفعة 3- السمندل غابة عالية متوسطة معتدلة 4- السرخس غابة عالية ضعيفة معتدلة التمرين الثاني : 1- سبب دخول الفرنب في نوم عميق طوال فصل الشتاء لغياب أو نقص المصدر الغذائي في الوسط وإنخفاض درجة الحرارة 2- العلامات الدالة على أنه ف حالة نوم عميق اختفائه وانزوائه في مكان مهجور دون حركة. 3- الهدف من هذا السلوك المحافظة على استمرار حياته بالتقليل من استهلاك المخزون الغذائي 4- الإستراتيجية تتمثل في الحياة البطيئة. 5- وقت استيقاظ الفرنب هو نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع. - التعليل : نتيجة توفر الجو الدافئ والغذاء الكافي. التمرين الثالث: 1- سبب مغادرة الطيور البرية لموطنها الأصلي هو أنخفاض درجة الحرارة وقلة الغذاء. - يحدث ذلك عند فصل الشتاء. 2- تتجه نحو المناطق الجنوبية للكرة الأرضية(إفريقا). - من أجل البحث عن الدفء والغذاء. 3- الاستراتيجية المتبعة عند هذه الطيور هي: الهجرة. 4- الطرق التي سلكتها هذه الطيور أثناء رحلتها السنوية من أوربا وامريكا الشمالية إلى إفريقيا في الحدود الغربية وحتى جنوبها. 5- طرائق انتقال العدوى من الطيور البرية إلى المستأنسة هي: الاختلاط بها. ومن الطيور المستانسة إلى الإنسان هي: - أكل اللحم +غبار فضلات الطيور المصابة (تنفس). 6- الاجراءات الضرورية لتفادي العدوى ومنع تفشي الوباء في اوساط الناس. - تجنب اختلاط هذه الطيور بالدجاج وجعلها وجعلها داخل حضائر+ عزل المصابة وحرقها أو دفنها.+ استخدام مرشحات الهواء أثناء خدمة هذه الطيور.