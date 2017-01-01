مزيفة ......

يَوْمًا .... كُنْتُ لَكْ

فَخَذِلْتَنِيْ

وَ لَمْ يِكْفِكَ دِلِكَ

بِلْ قَهَرْتَنِيْ

اُتْرُكْنِي ، قُلْتُ لَكْ

تَمَسَكْتَ بِيْ غَصْبًا

جَعَلْتَ اَهْلِيَ ضِدِيْ

فَقَتَلْتَنِيْ

أَعُوْدُ لَكَ ؟

تُحِبُنِيْ ؟

فَضْلاً لاَ تُضْحِكْنِيْ

لاَ أُرِيْدُ حُبَك هَدَا

جَعَلْتَنِيْ اَكْرَهُكْ

اَنَا اَلَتِي لَمْ اَكْرَهْ يَوْمًا

غَيَرْتَنِيْ

حَتَى لَمْ اَعْرِفْ َنفْسِي

مُزَيًفًة

هَكَدَا جَعَلْتَنِيْ اُحِسْ

صِدْقًا اِكْتَفَيْتْ

حُبًا بِالله

اِبْتَعِدْ

اِنْقَلِعْ

لَمْ اَعُدْ اُطِيْقُك

اَسْاَلُ الله اَنْ يُبْعِدَكَ عَنِي ​