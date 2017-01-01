مزيفة ......

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة مِلْكٌ لَهٌ, ‏17 فيفري 2017 على 16:38.

  1. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    يَوْمًا .... كُنْتُ لَكْ
    فَخَذِلْتَنِيْ
    وَ لَمْ يِكْفِكَ دِلِكَ
    بِلْ قَهَرْتَنِيْ
    اُتْرُكْنِي ، قُلْتُ لَكْ
    تَمَسَكْتَ بِيْ غَصْبًا
    جَعَلْتَ اَهْلِيَ ضِدِيْ
    فَقَتَلْتَنِيْ
    أَعُوْدُ لَكَ ؟
    تُحِبُنِيْ ؟
    فَضْلاً لاَ تُضْحِكْنِيْ
    لاَ أُرِيْدُ حُبَك هَدَا
    جَعَلْتَنِيْ اَكْرَهُكْ
    اَنَا اَلَتِي لَمْ اَكْرَهْ يَوْمًا
    غَيَرْتَنِيْ
    حَتَى لَمْ اَعْرِفْ َنفْسِي
    مُزَيًفًة
    هَكَدَا جَعَلْتَنِيْ اُحِسْ
    صِدْقًا اِكْتَفَيْتْ
    حُبًا بِالله
    اِبْتَعِدْ
    اِنْقَلِعْ
    لَمْ اَعُدْ اُطِيْقُك
    اَسْاَلُ الله اَنْ يُبْعِدَكَ عَنِي

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏17 فيفري 2017 على 16:38
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    ذكر
    كتبت فابدعت كلماتك رائعة و أسلوب رقيق وشفاف ومعبر من قلب صادق وإحساسه عميق
    دمت مبدعة أختي الكريمة تحياتي وتقديري
     
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    ملامح شاعر, ‏17 فيفري 2017 على 17:38
    #2
  3. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
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    الإعجابات المتلقاة:
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    :oops::oops::oops:
    حقا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اتشرف جدا برايك اخي الكريم
    انتم و مروركم كل الروعة والله
    الباقي لم اجد ردا مناسبا عليه والله :giggle:
    انتم كل الابداع اخي الكريم
    بارك الله فيك و جزاك كل خير لمرورك الجميل و كلامك الاجمل
    اتشرف برايك والله
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكم الكريم
    :)
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏17 فيفري 2017 على 17:41
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    المشاركات:
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    Jijel
    يااا ايتها الانمية انت هنا وكلمات كالرصاص :oops:
    احييك على هذه الكلمات الرائعة ;)
    واصلي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 17:52
    #4
  5. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    13,671
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    اجل اجل انمية و اافتخر احم احم هههههههههههه
    انتم و مروركم كل الروعة والله حبيبتي
    بالنسبة لي مجرد خربشة فقط
    هلا و سهلا فيكي نورتي والله حبيبتي
    :Love::Love::Love::Love::kiss:
    تحياتي احترامي و تقديري ​
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏17 فيفري 2017 على 17:56
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    864
    الإعجابات المتلقاة:
    1,603
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    ههههه افتخري وانا معك والله الانمي ولا المسلسلات التي ترفع ضغط الفشل ههه
    واصلي غاليتي :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 17:59
    #6