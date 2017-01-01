تحضير النص ألف ليلة و ليلة السنة الثانية ثانوي

مطالعة موجهة: ألف ليلة و ليلة اكتشاف معطيات النص: ـ على مسامع من كانت تحكى هذه الحكاية ؟ كانت تحكى على مسامع الملك ـ ما الذي وجده الصياد في جميع محاولاته أثناء الصيد ؟ وجد حمارا ميتا ثم زيرا كبيرا مليء بالرمل و الطين ثم شقافة و قوارير و أخيرا قمقما نحاسيا ـ فيما فكر الصياد لما رأى القمقم ؟ فكر في بيعه ـ كيف وصل العفريت إلى القمقم عل حسب كلامه ؟ عصى سليمان عليه السلام فحبسه نبي الله في القمقم و ختم عليه بالرصاص مناقشة معطيات النص: ـ ما نمط النص ؟ سردي ـ هل أحداث القصة حقيقية أو خيالية ؟ علل. خيالية فلا يمكن أن يجد الصياد عفريتا مر عليه أكثر من ألف عام داخل قمقم ـ ماذا تعرف عن كتاب ألف ليلة و ليلة ؟ هو كتاب أسطوري ساحر مليء بالحكايات العجيبة و القصص الممتعة و المغامرات الغريبة أصله مفقود و مؤلفه مجهول و زمان وضعه مبهم غامض و هو إنجاز أدبي ضخم قدره الغربيون فترجموه إلى لغاتهم و أمعنوا فيه دراسة و تحليلا الاستخلاص و التسجيل: ـ ما العبرة من القصة ؟ من فعل معروفا في غير أهله جوزي سوء الجزاء ـ ما خصائص نمط النص ؟ خصائص النمط السردي : التسلسل المنطقي , كثرة الأفعال الماضية , الزمان و المكان , الأفعال المضارعة الدالة على الحال , أدوات الربط ...