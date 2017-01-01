تحضير النص ألف ليلة و ليلة السنة الثانية ثانوي

الموضوع في 'منتدى سنة ثانية ثانوي' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 19:22.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    مطالعة موجهة: ألف ليلة و ليلة








    اكتشاف معطيات النص:


    ـ على مسامع من كانت تحكى هذه الحكاية ؟ كانت تحكى على مسامع الملك


    ـ ما الذي وجده الصياد في جميع محاولاته أثناء الصيد ؟ وجد حمارا ميتا ثم زيرا كبيرا مليء بالرمل و الطين ثم شقافة و قوارير و أخيرا قمقما نحاسيا


    ـ فيما فكر الصياد لما رأى القمقم ؟ فكر في بيعه


    ـ كيف وصل العفريت إلى القمقم عل حسب كلامه ؟ عصى سليمان عليه السلام فحبسه نبي الله في القمقم و ختم عليه بالرصاص


    مناقشة معطيات النص:


    ـ ما نمط النص ؟ سردي


    ـ هل أحداث القصة حقيقية أو خيالية ؟ علل. خيالية فلا يمكن أن يجد الصياد عفريتا مر عليه أكثر من ألف عام داخل قمقم


    ـ ماذا تعرف عن كتاب ألف ليلة و ليلة ؟ هو كتاب أسطوري ساحر مليء بالحكايات العجيبة و القصص الممتعة و المغامرات الغريبة أصله مفقود و مؤلفه مجهول و زمان وضعه مبهم غامض و هو إنجاز أدبي ضخم قدره الغربيون فترجموه إلى لغاتهم و أمعنوا فيه دراسة و تحليلا


    الاستخلاص و التسجيل:


    ـ ما العبرة من القصة ؟ من فعل معروفا في غير أهله جوزي سوء الجزاء


    ـ ما خصائص نمط النص ؟ خصائص النمط السردي : التسلسل المنطقي , كثرة الأفعال الماضية , الزمان و المكان , الأفعال المضارعة الدالة على الحال , أدوات الربط ...
     
    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 19:22
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