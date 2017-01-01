امنحوني تأشيرة الدخول لعالم امنياتكم

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة لاريمان, ‏18 فيفري 2017 على 13:13.

  1. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    امنحوني تاشيرة الدخول لعالم امانياتكم
    ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته ) رواه احمد
    ان امنيات الانسان لاحد لهالانهاتنبع
    من النفس تشتهي وتهوى وتحب....
    فلو تحقق لها كل ما تتمنى لأصبحت
    تنتظر وتأمل ..واصبح هدفها دنيويا
    قد تتحقق الامنيات فيفرح لهدا
    وقد لاتتحقق فيسخط ويسب ويلعن
    اعلم قد يتأجل تحقيق الامنيات
    لان الله يرى خيرا ربما ما رغبت فيه
    سيكون ضارا لك
    بل الاحرى ان يقول : الخير فيما اختاره الله فإن حصل المطلوب حمد الله وإن لم يتحقق المطلوب يحمد الله كذلك ، وليرجوه أن يكون صرفه خيراً له

    يقول عمــر بن عبد العـزيـز
    – رضى الله عنه – :
    ( إن لي نفساً تواقة ، ما تمنت شيء إلا نالته ، تمنت الإمارة فنالتها وتمنت الخلافة فنالتها ، وأنا الآن أتوق للجنة وأرجو الله أن أنالها )
    والان لنرى امنيات اعضاءنا
    هل هناك من تحققت له امنياته؟
    ام هناك من هو ينتظظر؟
    وشكرا



     
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    لاريمان, ‏18 فيفري 2017 على 13:13
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    الامنيات و ما اجملها عالم واسع لا حدود له نتمنى ان نمتلك العالم باسره ولا نكتفي فعين بني ادم لا يملؤها الا التراب
    في مامضى كانت امنياتي لا تنتهي في الصباح امنية و في المساء اخرى و تمر السنين و تهدأ نفسي التي لا تشبع و بدأت في التأدب حتي قلت امنياتي و لا اتمنى لي الا عمل ما يرضاه ربي و يتقبله و ان كان بخطى ثقيلة
     
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    ميلينا, ‏18 فيفري 2017 على 13:45
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله
    والحمد لله دائما وابدا
    حقا تمنيت اشياءا لا تخطر ربما على بال احد يوم كنت بصحة جسدية و نفسية جيدة لكن الان تتاجل هذه الامنيات كل عام وعام اقول لعل هذا العام فيه خير لي ويكون سيء فلا شيء يتضح
    حتى صرت الان لا اعرف ما اريده
    اعذريني فانا ارتب في افكاري واوراقي واحاول انهاء هذه الفوضى من حياتي ولربما ساعود ومعي امنية واحدة احملها معي في طريقي
     
    الصحافية الساخرة, ‏18 فيفري 2017 على 14:12
    #3