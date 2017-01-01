امنحوني تأشيرة الدخول لعالم امنياتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امنحوني تاشيرة الدخول لعالم امانياتكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته ) رواه احمد ان امنيات الانسان لاحد لهالانهاتنبع من النفس تشتهي وتهوى وتحب.... فلو تحقق لها كل ما تتمنى لأصبحت تنتظر وتأمل ..واصبح هدفها دنيويا قد تتحقق الامنيات فيفرح لهدا وقد لاتتحقق فيسخط ويسب ويلعن اعلم قد يتأجل تحقيق الامنيات لان الله يرى خيرا ربما ما رغبت فيه سيكون ضارا لكبل الاحرى ان يقول : الخير فيما اختاره الله فإن حصل المطلوب حمد الله وإن لم يتحقق المطلوب يحمد الله كذلك ، وليرجوه أن يكون صرفه خيراً له يقول عمــر بن عبد العـزيـز – رضى الله عنه – : ( إن لي نفساً تواقة ، ما تمنت شيء إلا نالته ، تمنت الإمارة فنالتها وتمنت الخلافة فنالتها ، وأنا الآن أتوق للجنة وأرجو الله أن أنالها ) والان لنرى امنيات اعضاءنا هل هناك من تحققت له امنياته؟ ام هناك من هو ينتظظر؟ وشكرا