امنحوني تأشيرة الدخول لعالم امنياتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امنحوني تاشيرة الدخول لعالم امانياتكم

ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته ) رواه احمد

ان امنيات الانسان لاحد لهالانهاتنبع

من النفس تشتهي وتهوى وتحب....

فلو تحقق لها كل ما تتمنى لأصبحت

تنتظر وتأمل ..واصبح هدفها دنيويا

قد تتحقق الامنيات فيفرح لهدا

وقد لاتتحقق فيسخط ويسب ويلعن

اعلم قد يتأجل تحقيق الامنيات

لان الله يرى خيرا ربما ما رغبت فيه

سيكون ضارا لك ​





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