الحمد الله

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة طموحة, ‏18 فيفري 2017 على 21:32.

  1. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    ان شاء الله أهل اللمة كامل لباس
    اليوم حبيت نهدركلكم على حاجة
    ماشي تنمشير ما تخافوش
    بالعكس اليوم أناحشمت من روحي صراحة لأني أسأت الظن
    ليوم بعد ما شرينا علبة ت دبس التمر
    وقعدت نقرا ف الغلاف ديالها لفت انتباهي أنه فوق الوزن مكتوب 1كغ
    لكن مستعملين فاسور
    يعني وكأي انسان جا في بالي بلي الوزن راهم زايدينو
    من كثر مرانا نشوفو الغل في الميزان في أسواقنا
    لكن لما أزلته لقيت بلي الوزن المكتوب الحقيقي 1.345
    تخيلو بلي كاين انسان يبيع ولما تجيه السلعة يشوف أسكو صح هداك الوزن ديالها و لا لا
    وكي لقا بلي الوزن 1 كغ محا 1.345 وكتب 1
    ما شاء الله صراحة تقلقت من نفسي و في نفس الوقت فرحت باسكو كاين
    عيباد مزالهم يخافو ربي فرحت بزاف
    وحبيت ننقلهالكم باش تشوفوروعة هذا البائع
    وتان ما تسيؤوش الظن كيما أنا ^^
    سلام ومتلومونيش على الأسلوب الله غالب مانعرفش نكتب بأسلوب واش را ك تهدر

     
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    طموحة, ‏18 فيفري 2017 على 21:32
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي الغالية
    شكرا لك و بارك الله فيك
    ان شاء الله ربي يوفق هذا البائع لما يحبه الله ويرضاه
    ان بعض الظن اثم و هذا ما وقعت فيه بصح استفدتي منو
    اما عن البائع هذا راهو عطا مثال و صورة حية بأنو مزال كاين الخير في بلادنا و مزال كاين ناس تخاف ربي و انو توقع في الحرام
    ان شاء الله ربي يكثر من امثالو و يرزقو الرزق الحلال
    في الوقت لي رانا نشوفو بلي اغلب التجار رآهم يحتاكروا و يغشوا في سلعتهم ظهر هذا البائع و بين بلي ماشي كامل الناس كيف كيف كاين لي معدنهم طيب
    شكرا لك اختي
     
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    المتفآئلة, ‏19 فيفري 2017 على 21:43
    #2
  3. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    الشكر لك على المرور العطر عزيزتي
     
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    طموحة, ‏19 فيفري 2017 على 21:50
    #3