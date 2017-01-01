الحمد الله

السلام عليكم

ان شاء الله أهل اللمة كامل لباس

اليوم حبيت نهدركلكم على حاجة

ماشي تنمشير ما تخافوش

بالعكس اليوم أناحشمت من روحي صراحة لأني أسأت الظن

ليوم بعد ما شرينا علبة ت دبس التمر

وقعدت نقرا ف الغلاف ديالها لفت انتباهي أنه فوق الوزن مكتوب 1كغ

لكن مستعملين فاسور