الحمد الله

السلام عليكم ان شاء الله أهل اللمة كامل لباس اليوم حبيت نهدركلكم على حاجة ماشي تنمشير ما تخافوش بالعكس اليوم أناحشمت من روحي صراحة لأني أسأت الظن ليوم بعد ما شرينا علبة ت دبس التمر وقعدت نقرا ف الغلاف ديالها لفت انتباهي أنه فوق الوزن مكتوب 1كغ لكن مستعملين فاسور يعني وكأي انسان جا في بالي بلي الوزن راهم زايدينو من كثر مرانا نشوفو الغل في الميزان في أسواقنا لكن لما أزلته لقيت بلي الوزن المكتوب الحقيقي 1.345 تخيلو بلي كاين انسان يبيع ولما تجيه السلعة يشوف أسكو صح هداك الوزن ديالها و لا لا وكي لقا بلي الوزن 1 كغ محا 1.345 وكتب 1 ما شاء الله صراحة تقلقت من نفسي و في نفس الوقت فرحت باسكو كاين عيباد مزالهم يخافو ربي فرحت بزاف وحبيت ننقلهالكم باش تشوفوروعة هذا البائع وتان ما تسيؤوش الظن كيما أنا ^^ سلام ومتلومونيش على الأسلوب الله غالب مانعرفش نكتب بأسلوب واش را ك تهدر