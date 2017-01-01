في كل ليلة تعود ذكريات كانت في النهار منسية



كما هي لحظات ولقطات تأتي في عيوني مرئية

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تذكرني أن الكثير من الجراح لازالت حية



وأن حياتي كانت تضحيات وخسارةٌ أنني وقعت ضحية

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صفحة جديدة أخرى سأكتب فيها نهاية قصة



وقصة أخرى بدايتها في السطر الأخير من نفس الصفحة



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مرة أخرى...



أعود أنا "هي الفتاة المكافحة" وبيئس لاتزال صامدة





حتى وأنا عالقة في الانكسار لازلت أدفع إلى الأمام بقوة





لربما من الخارج ترون هذه الفتاة ضعيفة شخصية





فرأيتم أن احراجها أكثر لعبة مسلية



فمنكم من طعن قلبها بكل الطعنات الوحشية



ومنكم من قسى عليها وهي بقلب طفلة



توقعاتكم أنها ستموت بعد هذه الضربة



وأن حياتها بعدها ستكون صعبة



ولكنها كل الطريق لم تنزل غير دمعة



وبعد الخطوة الثانية مسحتها وهي مبتسمة



عكس تلك التوقعات سأكون "الفتاة الصامدة"





فأنا ...



لا أحتاج لوقت طويل لأخرج من الصدمة



فشاهدوا فقرة أخرى سأبث لكم فيها "شخصية ناجحة"



فبعد كل الفقرات السابقة هزيمة تدفعني لأكون "فتاة أخرى"





