فتاة أخرى...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏18 فيفري 2017 على 22:06.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    901
    الإعجابات المتلقاة:
    1,751
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    في كل ليلة تعود ذكريات كانت في النهار منسية

    كما هي لحظات ولقطات تأتي في عيوني مرئية
    تذكرني أن الكثير من الجراح لازالت حية

    وأن حياتي كانت تضحيات وخسارةٌ أنني وقعت ضحية
    صفحة جديدة أخرى سأكتب فيها نهاية قصة

    وقصة أخرى بدايتها في السطر الأخير من نفس الصفحة

    مرة أخرى...

    أعود أنا "هي الفتاة المكافحة" وبيئس لاتزال صامدة


    حتى وأنا عالقة في الانكسار لازلت أدفع إلى الأمام بقوة


    لربما من الخارج ترون هذه الفتاة ضعيفة شخصية


    فرأيتم أن احراجها أكثر لعبة مسلية

    فمنكم من طعن قلبها بكل الطعنات الوحشية

    ومنكم من قسى عليها وهي بقلب طفلة

    توقعاتكم أنها ستموت بعد هذه الضربة

    وأن حياتها بعدها ستكون صعبة

    ولكنها كل الطريق لم تنزل غير دمعة

    وبعد الخطوة الثانية مسحتها وهي مبتسمة

    عكس تلك التوقعات سأكون "الفتاة الصامدة"


    فأنا ...

    لا أحتاج لوقت طويل لأخرج من الصدمة

    فشاهدوا فقرة أخرى سأبث لكم فيها "شخصية ناجحة"

    فبعد كل الفقرات السابقة هزيمة تدفعني لأكون "فتاة أخرى"



     
    حلم كبير, Malika Tlm و ملامح شاعر معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏18 فيفري 2017 على 22:06
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
    المشاركات:
    829
    الإعجابات المتلقاة:
    1,721
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    يقولون أن الضربة التي لا تقتلك تقويك .
    التعثر ليس نهاية المشوار ولا السقوط يعني نهاية الحياة بل هو يعني العودة من جديد والوقوف على أرض صلبة وقد عرفنا العدو من الحبيب
    أحيانا قد نشكر من دفعنا من الخلف لأنه جعلنا نستيقض من الوهم
    كلماتك رائعة دمت ودام قلمك ينبض بصدق الإحساس
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ملامح شاعر, ‏20 فيفري 2017 على 19:31
    #2