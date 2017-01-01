مناظر خلابة في جبال الألب

بإمتدادها من النمسا وسلوفينيا شرقاً مروراً بإيطاليا وسويسرا وليختنشتاين وألمانيا و فرنسا غرباً

وتعد قمة مونت بلانك هي الأعلى حيث تبلغ 4810 متراً وتقع في الحدود الفرنسية و الإيطالية

تعد من إحدى الوجهات التي يفضلها الناس وذلك من أجل رحلة ممتعة و لسحر مناظرها الخلابة وممارسة رياضة التسلق والتزلج

في إقليم الالب يتنوع المناخ فهو شديد البرودة في المرتفعات و يصبح دافيء كلما إنخفضت

تنمو نباتات وأشجار مختلفة ومنها الصنوبر والبلوط وايضا أشجار التتوب و الزّان

تمتاز بمجموعة من الهضاب وذلك لأهميتها في الرعي و تربية المواشي

نعم إنها جبال الألب الرائعة التي استقطبت الناس وعشاق الهدوء والجمال الطبيعي من كل أنحاء العالم

مناظر خلابة لجبال الألب​