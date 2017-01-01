مناظر خلابة في جبال الألب

تقع جبال الألب الشاهقة في أوروبا وهي أضخم سلسلة موجودة داخل القارة بإمتدادها من النمسا وسلوفينيا شرقاً مروراً بإيطاليا وسويسرا وليختنشتاين وألمانيا و فرنسا غرباً وتعد قمة مونت بلانك هي الأعلى حيث تبلغ 4810 متراً وتقع في الحدود الفرنسية و الإيطالية تعد من إحدى الوجهات التي يفضلها الناس وذلك من أجل رحلة ممتعة و لسحر مناظرها الخلابة وممارسة رياضة التسلق والتزلج في إقليم الالب يتنوع المناخ فهو شديد البرودة في المرتفعات و يصبح دافيء كلما إنخفضت تنمو نباتات وأشجار مختلفة ومنها الصنوبر والبلوط وايضا أشجار التتوب و الزّان تمتاز بمجموعة من الهضاب وذلك لأهميتها في الرعي و تربية المواشي نعم إنها جبال الألب الرائعة التي استقطبت الناس وعشاق الهدوء والجمال الطبيعي من كل أنحاء العالم مناظر خلابة لجبال الألب