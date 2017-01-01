مناظر خلابة في جبال الألب

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة bleu roi, ‏18 فيفري 2017 على 22:28.

  1. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    تقع جبال الألب الشاهقة في أوروبا وهي أضخم سلسلة موجودة داخل القارة
    بإمتدادها من النمسا وسلوفينيا شرقاً مروراً بإيطاليا وسويسرا وليختنشتاين وألمانيا و فرنسا غرباً
    وتعد قمة مونت بلانك هي الأعلى حيث تبلغ 4810 متراً وتقع في الحدود الفرنسية و الإيطالية
    تعد من إحدى الوجهات التي يفضلها الناس وذلك من أجل رحلة ممتعة و لسحر مناظرها الخلابة وممارسة رياضة التسلق والتزلج
    في إقليم الالب يتنوع المناخ فهو شديد البرودة في المرتفعات و يصبح دافيء كلما إنخفضت
    تنمو نباتات وأشجار مختلفة ومنها الصنوبر والبلوط وايضا أشجار التتوب و الزّان
    تمتاز بمجموعة من الهضاب وذلك لأهميتها في الرعي و تربية المواشي
    نعم إنها جبال الألب الرائعة التي استقطبت الناس وعشاق الهدوء والجمال الطبيعي من كل أنحاء العالم
    مناظر خلابة لجبال الألب


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    bleu roi, ‏18 فيفري 2017 على 22:28
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