ذِكْريَـآتٌ لنْ تَعُودْ ...

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركَـآته



هذه بعض المقتطفات التي كتبتها في حفل اخر السنة الدراسية في عامي الدراسي الاخير لشهادة البكالوريا

كلمات لها وقع كبير على قلبي كتبتها بكل حب و وود لاساتذتي الاعزاء







بعد السلام و هو خير الكلام قلت >:



جئت احدثكم اليوم عن يوم جمعني بكم القدر صرنا أبر الابناء و صرتمْ لنا خيرَ الآباء فالحمدُ للهِ على هذا اللقاءْ

الذيْ حفر في مخيلتنِا أجمل الذكريآت . كم صعبةٌ هي الحياة حينَ جمعتنا و فرقتنا في أصعبِْ اللحظآت

ألفنا وجودكم و كمْ هو صعب علينآ فراقكم و ليسَ بالسهل علينا نسانكم

كان بسيطاً أن احببناكم و اليومَ مستحيل أن نمضي دون أن لا نقيم حفل تكيرمِ لكم

فأنتم مدرسةٌ علمتنا حب العلم و أسرة علمتنا كيف نحبُ بعضنا الابعضْ

كنتم سنداً لنا في كل العثرات و مددتم لنا أـيديكم لنوآصل صعودَ الدرجات لنصل الى تحقيق الطموحات التي رمسناها و أنتم معاً

فجزيل الشكر لكل من ساهم في تعليمنا ولو بحرف و من نصحنا ولو بكلمة .......





هذه بعض الكلمات و الآحرف التي ستبقى خالدة في ذاكرتي الى آخر يوم في حياتي

ومن هذا المنبر أقول لكل من يقرأ حرفي ان الثآنوية أجمل مرحلة في حياة الانسان

علمتنا ما كنا نجهله و ربتنا و صنعت منا جيلآ وآعداً باذن الله

و أن العلم شرف و عزة يجب أن نفتخر به

و المدرسة قاعدة و أساس لصرحِ عظيم هو العلمْ

لذا لآ أوصيكم أن تكرهوا العلم و المعليمنْ بل أوصيكم أن تستوصوا خيرا بهم

فالمعلم يربي و العلم يثبت تربيتكَ





في أمان الله