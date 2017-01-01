ذِكْريَـآتٌ لنْ تَعُودْ ...

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركَـآته هذه بعض المقتطفات التي كتبتها في حفل اخر السنة الدراسية في عامي الدراسي الاخير لشهادة البكالوريا كلمات لها وقع كبير على قلبي كتبتها بكل حب و وود لاساتذتي الاعزاء بعد السلام و هو خير الكلام قلت >: جئت احدثكم اليوم عن يوم جمعني بكم القدر صرنا أبر الابناء و صرتمْ لنا خيرَ الآباء فالحمدُ للهِ على هذا اللقاءْ الذيْ حفر في مخيلتنِا أجمل الذكريآت . كم صعبةٌ هي الحياة حينَ جمعتنا و فرقتنا في أصعبِْ اللحظآت ألفنا وجودكم و كمْ هو صعب علينآ فراقكم و ليسَ بالسهل علينا نسانكم كان بسيطاً أن احببناكم و اليومَ مستحيل أن نمضي دون أن لا نقيم حفل تكيرمِ لكم فأنتم مدرسةٌ علمتنا حب العلم و أسرة علمتنا كيف نحبُ بعضنا الابعضْ كنتم سنداً لنا في كل العثرات و مددتم لنا أـيديكم لنوآصل صعودَ الدرجات لنصل الى تحقيق الطموحات التي رمسناها و أنتم معاً فجزيل الشكر لكل من ساهم في تعليمنا ولو بحرف و من نصحنا ولو بكلمة ....... هذه بعض الكلمات و الآحرف التي ستبقى خالدة في ذاكرتي الى آخر يوم في حياتي ومن هذا المنبر أقول لكل من يقرأ حرفي ان الثآنوية أجمل مرحلة في حياة الانسان علمتنا ما كنا نجهله و ربتنا و صنعت منا جيلآ وآعداً باذن الله و أن العلم شرف و عزة يجب أن نفتخر به و المدرسة قاعدة و أساس لصرحِ عظيم هو العلمْ لذا لآ أوصيكم أن تكرهوا العلم و المعليمنْ بل أوصيكم أن تستوصوا خيرا بهم فالمعلم يربي و العلم يثبت تربيتكَ في أمان الله