ذِكْريَـآتٌ لنْ تَعُودْ ...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏19 فيفري 2017 على 17:42.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,335
    الإعجابات المتلقاة:
    22,876
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركَـآته

    هذه بعض المقتطفات التي كتبتها في حفل اخر السنة الدراسية في عامي الدراسي الاخير لشهادة البكالوريا
    كلمات لها وقع كبير على قلبي كتبتها بكل حب و وود لاساتذتي الاعزاء



    بعد السلام و هو خير الكلام قلت >:

    جئت احدثكم اليوم عن يوم جمعني بكم القدر صرنا أبر الابناء و صرتمْ لنا خيرَ الآباء فالحمدُ للهِ على هذا اللقاءْ
    الذيْ حفر في مخيلتنِا أجمل الذكريآت . كم صعبةٌ هي الحياة حينَ جمعتنا و فرقتنا في أصعبِْ اللحظآت
    ألفنا وجودكم و كمْ هو صعب علينآ فراقكم و ليسَ بالسهل علينا نسانكم
    كان بسيطاً أن احببناكم و اليومَ مستحيل أن نمضي دون أن لا نقيم حفل تكيرمِ لكم
    فأنتم مدرسةٌ علمتنا حب العلم و أسرة علمتنا كيف نحبُ بعضنا الابعضْ
    كنتم سنداً لنا في كل العثرات و مددتم لنا أـيديكم لنوآصل صعودَ الدرجات لنصل الى تحقيق الطموحات التي رمسناها و أنتم معاً
    فجزيل الشكر لكل من ساهم في تعليمنا ولو بحرف و من نصحنا ولو بكلمة .......


    هذه بعض الكلمات و الآحرف التي ستبقى خالدة في ذاكرتي الى آخر يوم في حياتي
    ومن هذا المنبر أقول لكل من يقرأ حرفي ان الثآنوية أجمل مرحلة في حياة الانسان
    علمتنا ما كنا نجهله و ربتنا و صنعت منا جيلآ وآعداً باذن الله
    و أن العلم شرف و عزة يجب أن نفتخر به
    و المدرسة قاعدة و أساس لصرحِ عظيم هو العلمْ
    لذا لآ أوصيكم أن تكرهوا العلم و المعليمنْ بل أوصيكم أن تستوصوا خيرا بهم
    فالمعلم يربي و العلم يثبت تربيتكَ


    في أمان الله
     
    ملامح شاعر معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏19 فيفري 2017 على 17:42
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
    المشاركات:
    825
    الإعجابات المتلقاة:
    1,719
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان
    وكيف ننسى من تقاسمنا معهم عمرا
    وتبقى الذكريات كتاب نقرأ منهم أجمل الأحاسيس والمشاعر لتي عشناها مع الكثير
    كلمات صادقة من قلب صادق لا فض فوك
    ودام نبض قلمك بهذه الروعة
     
    ملامح شاعر, ‏20 فيفري 2017 على 19:18
    #2