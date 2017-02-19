الأنا الرومانسيه!

الأنآ الرومآنسيه

---------

ودّعتني لحظآتٌ الألم

فآستبشر قلمي خيرآ



تمردّت الأنآ الرومآنسيه !

فقد عَهدتْ الحنين

تُرجمان قَوآميسها !



تمرّدت فصرتُ

أرآها حين أنظُرنِي

وأنظُرني حين أرآهاَ



تمرّدت وصآر

سَفرُ الكلمآت

لا يُشدٌّ إلاّ إليها



تمردّت

فغَدتْ وطنآ

يُدآعبُ كلَّ الأحآسيس !

وطناً

يشعُر القلبُ فيه

بالأمَآن

فَدقاتٌه

تتوافقُ وصمتهَآ

وهمسَهآ

ونظَرهآ

بل صآرت هي نبضه الدآئم !

