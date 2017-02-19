الأنا الرومانسيه!

الأنآ الرومآنسيه --------- ودّعتني لحظآتٌ الألم فآستبشر قلمي خيرآ تمردّت الأنآ الرومآنسيه ! فقد عَهدتْ الحنين تُرجمان قَوآميسها ! تمرّدت فصرتُ أرآها حين أنظُرنِي وأنظُرني حين أرآهاَ تمرّدت وصآر سَفرُ الكلمآت لا يُشدٌّ إلاّ إليها تمردّت فغَدتْ وطنآ يُدآعبُ كلَّ الأحآسيس ! وطناً يشعُر القلبُ فيه بالأمَآن فَدقاتٌه تتوافقُ وصمتهَآ وهمسَهآ ونظَرهآ بل صآرت هي نبضه الدآئم ! تمردّت وصار كلّ شيئ سوآهَا منفى وجع موت تمرّدت الأنآ الرومآنسيه فتغيّرت مزآجية القلم وصآر يَنشُد حُبّهآ الذي رآعتهُ نظرآتها الخاطفه التي أعطت لسحرِ الكلمآت ذوقآ آخر لدفء السطر عبقاً تُغلفّه جمآلية الحبّ عبدو91 : 2017/02/19