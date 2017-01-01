مدمنة سعادة بعيدا عن خشبة المسرح

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [ متصفحات ]' نشر بواسطة طموحة, ‏19 فيفري 2017 على 19:05.

  1. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    عندما يفكر الانسان في الكتابة
    ينتابه شعور بأن يصرخ بكل ما حدث في حياته مرة واحدة
    أن يصرخ في نفس الوقت
    بألم و راحة
    بحزن وسعادة
    بضعف و بقوة
    بدمعة و بسمة
    يرغب أن تكون كل هاته الأشياء في صرخته
    كيف لا والحياة تحملها كلها
    لكن لأن كل هاته متغيرات غير دائمة
    والدائم القلب
    الذي يحول الألم لراحة
    والدمعة لبسمة
    والحزن لسعادة
    هذا هو قلبي الذي أعيش به
    أنا انسانة لا تجيد العيش بالكفة السالبة
    أنا انسانة ميزاني لا يعدل للسلبية
    ميزاني يقلب كل شيء لصالح الايجاب
    و أعشق هذا القلب الذي كلما هربت نفسي
    جلبها وصفعها
    كوني أنت !!
    أنت السعادة
    أنت سلام
    أنت الحياة

    أتعرفين ماهي الحياة
    هي التي ستعيشين فيها مرتاحة

    لأن ربًكِ قال {ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى }
    ستشعين مرتاحة

    ليس لأنه لاتوجد مصاعب ونكد
    لكن لأنه يوجد كل مايزيل النكد


     
    hakim story و المتفآئلة معجبون بهذا.
    طموحة, ‏19 فيفري 2017 على 19:05
    #1
  2. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 أوت 2016
    المشاركات:
    350
    الإعجابات المتلقاة:
    770
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    جسمي سد ...
    و أنا ماء ... محبوس فيه
    -ميلود خيزار-
    يا ميلود يا خيزار أتعلم
    سأفجر ذلك السد
    ولن يبقى الماء محبوسا
    سأفجر ذلك السد
    و أجعل من الماء ينبوعا
    سأفجر ذلك السد
    وعطاء الماء سيجعل كل شيء خضرا
    سأفجر ذلك السد
    و أبلغ باذن المولى المنى
    سأفجر سد
    لأن الماء لم يخلق ليكون يوما محبوسا
    -طموحة -
     
    طموحة, ‏20 فيفري 2017 على 19:13
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