مدمنة سعادة بعيدا عن خشبة المسرح

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

عندما يفكر الانسان في الكتابة

ينتابه شعور بأن يصرخ بكل ما حدث في حياته مرة واحدة

أن يصرخ في نفس الوقت

بألم و راحة

بحزن وسعادة

بضعف و بقوة

بدمعة و بسمة

يرغب أن تكون كل هاته الأشياء في صرخته

كيف لا والحياة تحملها كلها

لكن لأن كل هاته متغيرات غير دائمة

والدائم القلب

الذي يحول الألم لراحة

والدمعة لبسمة

والحزن لسعادة

هذا هو قلبي الذي أعيش به

أنا انسانة لا تجيد العيش بالكفة السالبة

أنا انسانة ميزاني لا يعدل للسلبية

ميزاني يقلب كل شيء لصالح الايجاب

و أعشق هذا القلب الذي كلما هربت نفسي

جلبها وصفعها

كوني أنت !!

أنت السعادة

أنت سلام

أنت الحياة



أتعرفين ماهي الحياة

هي التي ستعيشين فيها مرتاحة



لأن ربًكِ قال {ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى }

ستشعين مرتاحة



ليس لأنه لاتوجد مصاعب ونكد

لكن لأنه يوجد كل مايزيل النكد





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