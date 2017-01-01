السلام عليكم

نقلت لكم فائدة من الفوائد وهي:



الحكمة من قول الحمد لله بعد العطس



تمعنوا

"الحمدلله" بعد العطسة لأن القلب يتوقف عن النبض خلال العطاس

والعطسه سرعتها 100 كيلومتر في الساعه

وإذا عطست بشده من الممكن أن تكسر ضلع من أضلاعك

وإذا حاولت إيقاف عطسة مفاجئة من الخروج ، فإنه يؤدي إلى إرتداد الدم

في الرقبه أو الرأس ومن ثم إلى الوفاة

وإذا تركت عيناك مفتوحتان أثناء

العطاس ، من المحتمل أن تخرج من محجريها

وللعلم ،، اثناء العطسة تتوقف

جميع أجهزة الجسم التنفسي والهظمي والبولي وبما فيها القلب رغم ان وقت

العطسه ( ثانيه او الجزء من الثانيه) وبعدها تعمل إن أراد الله لها أن

تعمل و كأنه لم يحصل شيء . لذلك كان حمد الله تعالى هو شكر لله على لطفه عز وجل بنا

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