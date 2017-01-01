الحكمة من قول الحمد لله بعد العطس

الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة الشآعرة الفرنسية, ‏22 فيفري 2017 على 17:51.

  1. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    عآلمي الخآص
    السلام عليكم
    نقلت لكم فائدة من الفوائد وهي:

    الحكمة من قول الحمد لله بعد العطس

    تمعنوا
    "الحمدلله" بعد العطسة لأن القلب يتوقف عن النبض خلال العطاس
    والعطسه سرعتها 100 كيلومتر في الساعه
    وإذا عطست بشده من الممكن أن تكسر ضلع من أضلاعك
    وإذا حاولت إيقاف عطسة مفاجئة من الخروج ، فإنه يؤدي إلى إرتداد الدم
    في الرقبه أو الرأس ومن ثم إلى الوفاة
    وإذا تركت عيناك مفتوحتان أثناء
    العطاس ، من المحتمل أن تخرج من محجريها
    وللعلم ،، اثناء العطسة تتوقف
    جميع أجهزة الجسم التنفسي والهظمي والبولي وبما فيها القلب رغم ان وقت
    العطسه ( ثانيه او الجزء من الثانيه) وبعدها تعمل إن أراد الله لها أن
    تعمل و كأنه لم يحصل شيء . لذلك كان حمد الله تعالى هو شكر لله على لطفه عز وجل بنا
     
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    الشآعرة الفرنسية, ‏22 فيفري 2017 على 17:51
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    شكرا لموضوعك القيم
    جزاك الله خيرا
     
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    ميلينا, ‏22 فيفري 2017 على 18:02
    #2
  3. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    عآلمي الخآص
    ا
    شكرا لك سيدتي
    بوركت على الرد الرائع ايضا نورتيني
     
    ميلينا معجب بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏22 فيفري 2017 على 18:04
    #3