

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



قال الله تعالى : الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق . سورة الحديد



أتـدرى متـى تبكـى علـى نفسـك؟؟



عندما ترى المنكر ولا تنكره ،، وعندما ترى الخير فتحتقرهـ ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ !.!.!"



عندما تتحول صلاتك من عبادة إلى عادة ،، ومن ساعة راحة إلى شقاء ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ!.!.!.!"



إن رأيت في نفسك قبول للذنوب ،، وحب لمبارزة علامالغيــــوب ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ !.!.!.!"



عندما لا تجد لذة العبادة ،، ولا متعة الطاعة ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ !.!.!.! "



عندما تمتلأ بالهموم وتغرق بالأحزان ،، وأنت تملك الثلث الأخير من الليل ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ!.!.!.!"



عندما تهدر وقتك فيما لا ينفع ،، وأنت تعلم أنك محاسب فتغفل ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ !.!.!.! "



عندما تدمع عينك لمشهد مؤثر في فيلمـ ،، بينما لاتتأثرعند سماع القرآن الكريمـ ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ!.!.!.!"



عندما تبدأ بالركض خلف دنيا زائلة ،، بينما لم تنافس أحد على طاعة الله ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ!.!.!.!"



عندماتدرك أنك أخطأت الطريق ،، وقد مضى الكثيـــر من العمر ,,

"أبــــــكـ على نفسكــ!.!.!.!"

"أبــــــكـ على نفسكــ !.!.!.!"