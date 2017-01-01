تمارين ووضعيات إدماجية خاصة بالعلوم الفيزيائية للرابعة متوسط

تمارين الميكانيك وحلولها تمارين الظواهر الميكانيكية تمارين الظواهر الضوئية تمارين محلولة في الفيزياء للمراجعة تقويم في مجال المادة وتحولاتها مع الحل تقويم في مجال الظواهر الميكانيكية مع الحل تقويم في مجال الظواهر الكهربائية تقويم في مجال الظواهر الضوئية مع الحل سلسلة تمارين حول المادة وتحولاتها سلسلة تمارين خاصة بالمجال الأول سلسلة تمارين حول الظواهر الميكانيكية سلسلة تمارين حول الظواهر الكهربائية تمارين في جميع المجالات تمارين المادة وتحولاتها والميكانيك سلسلة تمارين رقم1حول الظواهر الكهربائية سلسلة تمارين رقم2 حول الظواهرالكهرببائية تمارين ووضعيات إدماجية للمجال الأول