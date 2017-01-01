رجاءا المساعدة

لدي بنت عمرها ست سنين غالبا مايكون عندها مشكل صحي والسبب نفسي اول شيء كانت تعاني من حساسية شديدة وتبين أن سببها نفسي وشفيت والحمد لله ثم أصيبت بإمساك مزمن وجربت كل أنواع الأدوية وقال لي الطبيب أن إمساكها المزمن قد يكون مسببه مشكلا نفسيا وبنتي منذ فترة الحمل كنت في مشاكل كثيرة ولم أكن مرتاحة إطلاقا ولم يكن الأمر بيدي وبعد الولادة كانت كثيرة البكاء بكاءا غير طبيعي وبعد ولادتها لم أكن مرتاحة أيضا وأكيد الطفل عندما يرضع يشعر بآلام أمه والعجيب أنو الأشخاص اللي كانوا يسببولي المشاكل كانت تبكي كلما يقربو منها وكوصلت عام ونص زادت ختها الصغيرة وبدات تعاني من مشكل الغيرة هصوصا وأن العائلة يفضلون الصغيرة كثيرا مالڨري قلتلهم راهي تحس وتلاحظ مي لاحياة لمن تنادي وحاولت قدر الإمكان نخليها تحب ختها ونجمع بيناتهم ونجحت و مي ديما مقلقة وتبكي متحب تخرج متحب تلعب وسقسيت مختصين فالمجال قالوا هادي نتيجة الظروف اللي مريت بيهم في مرحلة الحمل والآن نحب المختصين فالمجال يعاونوني بأي نصيحة نقدر نعرف واش تحس فيه بنتي وكفاه نخليها تكون فرحانة و خصوصا نتقلق بويسك كل مشكل صحي يقولي طبيب عندو أسباب نفسية والسلام عليكم