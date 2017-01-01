رجاءا المساعدة

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة sanaya, ‏22 فيفري 2017 على 23:23.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    لدي بنت عمرها ست سنين
    غالبا مايكون عندها مشكل صحي والسبب نفسي
    اول شيء كانت تعاني من حساسية شديدة وتبين أن سببها نفسي
    وشفيت والحمد لله
    ثم أصيبت بإمساك مزمن وجربت كل أنواع الأدوية وقال لي الطبيب أن إمساكها المزمن قد يكون مسببه مشكلا نفسيا
    وبنتي منذ فترة الحمل كنت في مشاكل كثيرة ولم أكن مرتاحة إطلاقا ولم يكن الأمر بيدي وبعد الولادة كانت كثيرة البكاء بكاءا غير طبيعي
    وبعد ولادتها لم أكن مرتاحة أيضا وأكيد الطفل عندما يرضع يشعر بآلام أمه والعجيب أنو الأشخاص اللي كانوا يسببولي المشاكل كانت تبكي كلما يقربو منها
    وكوصلت عام ونص زادت ختها الصغيرة
    وبدات تعاني من مشكل الغيرة
    هصوصا وأن العائلة يفضلون الصغيرة كثيرا مالڨري قلتلهم راهي تحس وتلاحظ مي لاحياة لمن تنادي
    وحاولت قدر الإمكان نخليها تحب ختها ونجمع بيناتهم ونجحت
    و
    مي ديما مقلقة وتبكي متحب تخرج متحب تلعب
    وسقسيت مختصين فالمجال قالوا هادي نتيجة الظروف اللي مريت بيهم في مرحلة الحمل
    والآن نحب المختصين فالمجال يعاونوني بأي نصيحة نقدر نعرف واش تحس فيه بنتي وكفاه نخليها تكون فرحانة و خصوصا نتقلق بويسك كل مشكل صحي يقولي طبيب عندو أسباب نفسية
    والسلام عليكم
     
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    sanaya, ‏22 فيفري 2017 على 23:23
    #1
  2. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    sanaya, ‏22 فيفري 2017 على 23:25
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    اختي مريم علاش ما تديهاش لطبيب نفسي
    هو مختص في هذا شيء ويعرف المشكل لي
    تعاني منو بنتك
    ان شاء الله مايكون غير الخير وربي يشافيها
     
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    عبير الغرام, ‏22 فيفري 2017 على 23:35
    #3
  4. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم اختي
    الطفل الصغير يحس بكل صغيرة وكبيرة تصرا قدامو ولهذا التربية واعرة بزاف ولازم تعرفي كيفاه تتعاملي معاها خصوصا في هاذ الفترة لانها مرحلة انتقالية وبزاف حوايج يتغيرو فيها.
    شوفي كاش طبيب نفساني يقدر يمدلك نصائح ..
    المهم دور الام والاب في هاذ الااوقات مهم وما ننساش دور الاقارب لازم تفهميهم اكثر ولازم عليهم يتعاملو معاهل بالمثل كيما يتعاملو مع ختها الصغيرة لان الغيرة طبيعة الانسان ومرات يصراو حوايج بعيد الشر جراء هاذ الامور.
    واذا كانت تقرا لازم تهدي مع المعلم لان المدرسة مكان جديد للطفل وبالتالي راح يحوس يتعلم حوايج جدد من ثما.
    المهم ربي يشفيهالك ان شاء الله :)
     
    طيور السلام, ‏22 فيفري 2017 على 23:40
    #4