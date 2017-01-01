حل تطبيقات ص 123 لدرس الجملة واقعة خبر لمبتدا (لغة عربية - سنة 4 متوسط)

التطبيقات 2 ـ بيان أثر حذف عناصر التشبيه في المعنى : أـ الشاب الجزائري شعلة في الذكاء : حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فهذا تشبيه مؤكد مجمل أي بليغ ب ـ الشاب الجزائري كالشعلة : حذفت أداة التشبيه وذكر وجه الشبه فهذا تشبيه مؤكد مفصل. ج ـ الشاب الجزائرى شعلة . حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فهذا تشبيه مؤكد مجمل أي بليغ . ملاحظات: أ ـ أقل التشبيهات قوة ما ذكرت فيه كل عناصر التشبيه لأن بلاغة التشبيه مبنية على الادعاء بأن المشبه هو نفسه المشبه به ولكن وجود الأداة ووجه الشبه يحولان دون ذلك . ب ـ حذف الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده يرفع قليلا درجة التشبيه ويقوي صفة المشبه نوعا ما ج ـ حذف الأداة ووجه الشبه يجعل التشبيه قويا بليغا لأن المشبه في هذه الحالة يساوي المشبه به في صفته دـ كلما زادت قوة التشبيه زاد المعنى قوة ووضوحا . 3 ـ تركيب جملتين اسميتين يكون الخبر فيهما جملة : ـ عمر ينال الدرجات العليا في جميع المواد . ـ الكلب تربيته سهلة . 4 ـ استخراج الجمل الواقعة خبرا للمبتدأ : هي في صفاء بصره , هي التي تميز الشباب عن غيره . 5 ـ تحويل الخبر الذي هو مفرد أوجملة اسمية إلى جملة فعلية: تحويل الخبر المفرد إلى جملة اسمية تحويل الخبر المفرد إلى جملة فعلية مناقشة هذه القضايا الشبانية هي حكر على من تخطوا مرحلة الشباب . مناقشة هذه القضايا الشبانية يحتكرها من تخطوا مرحلة الشباب . الحلول هي موقوفة على الذين يتولون المسؤولية . الحلول هي تتوقف على الذين يتولون هم متقدمون في السن . هم يتقدمون في السن .