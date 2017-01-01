حل تطبيقات ص 123 لدرس الجملة واقعة خبر لمبتدا (لغة عربية - سنة 4 متوسط)

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏24 فيفري 2017 على 10:05.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    التطبيقات
    2 ـ بيان أثر حذف عناصر التشبيه في المعنى :
    أـ الشاب الجزائري شعلة في الذكاء : حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فهذا تشبيه مؤكد مجمل أي بليغ
    ب ـ الشاب الجزائري كالشعلة : حذفت أداة التشبيه وذكر وجه الشبه فهذا تشبيه مؤكد مفصل.
    ج ـ الشاب الجزائرى شعلة . حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فهذا تشبيه مؤكد مجمل أي بليغ .
    ملاحظات:
    أ ـ أقل التشبيهات قوة ما ذكرت فيه كل عناصر التشبيه لأن بلاغة التشبيه مبنية على الادعاء بأن المشبه هو نفسه المشبه به ولكن وجود الأداة ووجه الشبه يحولان دون ذلك .
    ب ـ حذف الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده يرفع قليلا درجة التشبيه ويقوي صفة المشبه نوعا ما
    ج ـ حذف الأداة ووجه الشبه يجعل التشبيه قويا بليغا لأن المشبه في هذه الحالة يساوي المشبه به في صفته
    دـ كلما زادت قوة التشبيه زاد المعنى قوة ووضوحا .
    3 ـ تركيب جملتين اسميتين يكون الخبر فيهما جملة :
    ـ عمر ينال الدرجات العليا في جميع المواد .
    ـ الكلب تربيته سهلة .
    4 ـ استخراج الجمل الواقعة خبرا للمبتدأ :
    هي في صفاء بصره , هي التي تميز الشباب عن غيره .
    5 ـ تحويل الخبر الذي هو مفرد أوجملة اسمية إلى جملة فعلية:
    تحويل الخبر المفرد إلى جملة اسمية تحويل الخبر المفرد إلى جملة فعلية
    مناقشة هذه القضايا الشبانية هي حكر على من تخطوا مرحلة الشباب . مناقشة هذه القضايا الشبانية يحتكرها من
    تخطوا مرحلة الشباب .
    الحلول هي موقوفة على الذين يتولون المسؤولية . الحلول هي تتوقف على الذين يتولون
    هم متقدمون في السن . هم يتقدمون في السن .
     
    الفتى المغامر, ‏24 فيفري 2017 على 10:05
    #1
  2. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

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    مشكور اخي الكريم ربي يوفقك
     
    ammmmoula, ‏24 فيفري 2017 على 11:50
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    العفو
    ولك بالمثل
     
    الفتى المغامر, ‏24 فيفري 2017 على 12:15
    #3