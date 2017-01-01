كل مايخص العلوم الطبيعية للأولى ثانوي

الموضوع في 'سنة أولى ثانوي علوم' نشر بواسطة الصارم المسلول, 24 فيفري 2017 على 11:00.
ملخصات دروس العلوم الطبيعية
ملخصات دروس جميع المجالات مع تمارين مرفقة بالتصحيح
الوحدة1 تمارين محلولة جدع م.علوم
دروس المجال 1استعمال المادة وتحويل الطاقة
المجال الاول المجال الثاني الأولى ثانوي علوم
المجال الثالث المجال الرابع
ملخصات شاملة في العلوم الطبيعية
تمارين حول وحدة دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي
تمارين للمراجعة في العلوم الطبيعية
تمارين مقترحة في التخمر و التنفس
مجموعة من التمارين المقترحة في وحدة تاثير العوامل الخارجية على انتاج الكتلة الحيوية
وضعيات إدماجية في العلوم للسنة الأولى ثناوي علوم
وضعيات للسنة1 ثانوي في العلوم الطبيعية
وضعيات إدماجية للسنة الأولى ثانوي علوم
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