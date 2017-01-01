واش ندير باش يتسقم زهري

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة بشرى ملاك, ‏24 فيفري 2017 على 13:11.

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  1. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو منتسِب ::

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    سلام يا اخوتي الكرام
    اليوم حكمتني واحد القنطة عمرها ما سرات على زهري لمعوج غايضني الحال بزاف على روحي والله يا جماعة نعامل الناس بمنتهى الطيب ونساعد بلي نجم عليه ولي يشتكيلي مانهناش حتى نحله مشكلته واول ماتنحل مشاكلهم وتضحكليهم الدنيا يفوتوني كيلي جامي عرفوني........
    كيما اهل زوجي نعاملهم كيما نعامل دارنا بدون تفريق وهما يعاملوني على اني دخيلة بيناتهم برانية عليهم......
    في خاطري تكون عندي صديقة تبغيني وتزورني وتخاف عليا وتسقسي عليا والله والله ماعندي صديقة خاطرش لي نحسبها صديقة نلقاها عدوة.......
    حتى خواتاتي نحسهم مايبغوش كي ننصحهم ونوريهم صلاحهم حتى وليت مانروحش دارنا نقعد في داري وحدي ومانروحش نسمع كاش كلمة....
    بلا المشاكل لي ديمة عندي ولي نبغي نديرها تتعكسلي مافهمت والو وعلاه قاع هاد شي مالغري والله ما نآدي ناس بالعكس نتمنالهم الخير...
    سمحولي صدعتكم بصح ما لقيت غير هاد المنتدى لي نشكيله ونفرغ شويا
     
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    بشرى ملاك, ‏24 فيفري 2017 على 13:11
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    ربي يفرج على آختي
    رجعت الناس متتقبلش النصيحة وكي تنصحيهم يقولك بديتي تفتي علينا
    أنا تبان ليا تربحي راحتك أحسن متصدعي روحك
    إن شاء الله ربي يعوضك ما أحسن منهم
    و عن عالة زوجك ديري في راسك أن الكنة تبقى كنة طول حياتها عمرها ماترجع بنتهم
     
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    آمِيْرَتُه, ‏24 فيفري 2017 على 14:42
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    و الله يا اختي ما عرفت وش نقلك
    هذي الامور ممكن راها مع اغلب الناس
    حكاية الاصدقاء يولو عداين و كذا
    اما الامور الزوجية..هذيك قسمة و نصيب
    و الله يجيب الخير و خلاص
    ننصحك بالصبر و التوكل على الله و الدعاء
    و
    السلام
     
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    habchisalaheddin, ‏24 فيفري 2017 على 14:56
    #3