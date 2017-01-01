واش ندير باش يتسقم زهري

سلام يا اخوتي الكرام اليوم حكمتني واحد القنطة عمرها ما سرات على زهري لمعوج غايضني الحال بزاف على روحي والله يا جماعة نعامل الناس بمنتهى الطيب ونساعد بلي نجم عليه ولي يشتكيلي مانهناش حتى نحله مشكلته واول ماتنحل مشاكلهم وتضحكليهم الدنيا يفوتوني كيلي جامي عرفوني........ كيما اهل زوجي نعاملهم كيما نعامل دارنا بدون تفريق وهما يعاملوني على اني دخيلة بيناتهم برانية عليهم...... في خاطري تكون عندي صديقة تبغيني وتزورني وتخاف عليا وتسقسي عليا والله والله ماعندي صديقة خاطرش لي نحسبها صديقة نلقاها عدوة....... حتى خواتاتي نحسهم مايبغوش كي ننصحهم ونوريهم صلاحهم حتى وليت مانروحش دارنا نقعد في داري وحدي ومانروحش نسمع كاش كلمة.... بلا المشاكل لي ديمة عندي ولي نبغي نديرها تتعكسلي مافهمت والو وعلاه قاع هاد شي مالغري والله ما نآدي ناس بالعكس نتمنالهم الخير... سمحولي صدعتكم بصح ما لقيت غير هاد المنتدى لي نشكيله ونفرغ شويا