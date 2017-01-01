واش ندير باش يتسقم زهري

السلام عليكم

و الله يا اختي ما عرفت وش نقلك

هذي الامور ممكن راها مع اغلب الناس

حكاية الاصدقاء يولو عداين و كذا

اما الامور الزوجية..هذيك قسمة و نصيب

و الله يجيب الخير و خلاص

ننصحك بالصبر و التوكل على الله و الدعاء

و

السلام

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