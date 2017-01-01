الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة بـ♥̨̥̬̩تـ♥̨̥̬̩ول, 24 فيفري 2017 على 16:11.
Slm ana djdida hna smoni batooL men mosTa
kaSh trhib wela☺️ nwali
اهلا وسهلا مرحبا بك في لمتنا ،
3ycheQ khtito mrç
السلام عليك
اهلا بك اختي العزيزة بتول
نرحب بك طبعا في هذا الصرح وننتمنى حصرياتك وابداعاتك
نورتي>
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
اهلا بناس مستغانم المضيافين
حللت اهلا ونزلت سهلا بين اخوانك واخواتك
ننتظر فيض فكرك وقلمك
تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير
bienvenida para mi hermana
مرحبا بك أختي
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).