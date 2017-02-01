صور مؤلمة ومؤثرة! ! !

مرحباصور مؤلمة ومؤثرة! ! !صورة مؤلمة للطفل السوري ايلان كردي (3 سنوات) الذي غرق وقذفته الأمواج إلى أحد الشواطئ التركية.خلال الحرب في نيجيريا، معظم قبيلة الإيبو لقت حتفها بسبب الجوع الشديد. التقط الصورة دون ماكولن ليضيء على خطورة المسألة في نيجيريا.التقط مايكل كلانسي هذه الصورة خلال عملية سبينا بيفيدوس، إذ صدم المصوّر لرؤية ما حدث على طاولة العمليات. تشبّثت يد الجنين الذي يبلغ 21 أسبوع بإصبع الطبيب المختص. لا تزال هذه الصورة تستخدم لمحاربة الإجهاض.أخذت الصورة عام 1932 خلال فترة الكساد الكبير، إذ وجدت هذه الأم التي أنجبت سبعة أطفال صعوبة في إطعامهم، فباعت خيمتها وظهرت الصورة على الصفحات الأولى من الصحف.واحدة من أكبر المآسي الصناعية حتى الآن، قتلت مأساة الغاز في بوبال الهندية حوالي 15 ألف شخص وألحقت الضرر بـ500 ألف شخص. التقط المصوّر بابلو بارثولوميو هذه الصورة لرجل يدفن ابنه.إحدى الصور التي تظهر انعدام الإنسانية في العالم! إذ تظهر الصورة نسرا ينتظر موت طفل يتضور جوعا ليأكله! خلقت الصورة ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم، إلا أن المصور الذي لم يمدّ يد العون للطفل والحاصل على جائزة عالمية بسبب الصورة، انتحر بعد الحادثة بعدة أشهر.التقطت الصورة في أوغندا عام 1980 خلال المجاعة التي هزت الأرض. أظهرت هذه الصورة الفوتوغرافية الكثير من التناقضات.ثار بركان نيفادو ديل رويز في مدينة أرميرو الكولومبية الذ خلّف 25 ألف قتيل ودمر القرية المجاورة بأكملها عام 1985، علقت الفتاة أوميرا سانشيز في الطين وغطتها المياه حتى رقبتها لمدة 3 أيام، وبثّت معاناتها مباشرة على الهواء إلا أن الحكومة الكولومبية لم تفعل شيئا لمساعدتها ما أدّى إلى وفاتها.صور مؤثرة لسجين عراقي يواسي ابنه. كان ابنه حزينا فطلب السجين من المسؤولين إطلاق سراح يديه حتى يتمكن من تهدئته.