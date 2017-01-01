السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتهان شاء تكونوا كامل بخيرفي هاذا الصباح و انا نقضي في شغل البيت ،و كالعادة ديما الحالة مكركبة، نطبق مئة تريكو و سروال، و ندور مئة دورة باش نلمهم ، و نغسل 50 صحن ، عائلتي ماشاء الله عليها ربي يحفظها لي .. و الحمد لله دارنا صغيرة ، 80 مترلكان جات كبيرة راني حكمت البلاصة من فترة، و كل يوم نعيط و نقول : ماشي هكا ، اعدلوا رواحكم شوية و ارحموني شوية ، لكن لا حياة لمن تنادي، كلمتي تدخل من اذن و تخرج من اخرى .مرة نتخيل روحي طباخة ، و مرة عاملة نظافة وهذا طبعا عمل شريف ، بصح هي تدي اجرها و انا ماندي والوحتى كلمة صاحيتي ماكانش ، نخدم و نعيط بصح لازم نخدم و كأني ماهدرتش .و الناس الي يحمكوا على المظاهر يقولوا هاذي ماشي تربية ، حرت في نفسي و قلت علاه الهدرة نتاعي ماتاكلش و نصايحي ماتنفعش . حتان عرفت انو كاين تربية اخرى:تربية الشوارع..تحكم مليح في الاشخاص الي يحبو الرأي نتاع الشارع اكثر و يحقق لهم رغباتهم و يخليهم مايتحملوش المسؤولية ، و تعلم لهم اللامبالاة و لا يحسوا بتعب الغيرواش رايكم و شكون كيفي ؟!بإنتظاركمتحياتي​