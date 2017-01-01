انا غلبت

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏25 فيفري 2017 على 08:54.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
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    ان شاء تكونوا كامل بخير
    في هاذا الصباح و انا نقضي في شغل البيت ،و كالعادة ديما الحالة مكركبة o_O ، نطبق مئة تريكو و سروال :cautious: ، و ندور مئة دورة باش نلمهم ، و نغسل 50 صحن ، عائلتي ماشاء الله عليها ربي يحفظها لي .. و الحمد لله دارنا صغيرة ، 80 متر :) لكان جات كبيرة راني حكمت البلاصة من فترة :LOL: ، و كل يوم نعيط و نقول : ماشي هكا ، اعدلوا رواحكم شوية و ارحموني شوية ، لكن لا حياة لمن تنادي :cautious: ، كلمتي تدخل من اذن و تخرج من اخرى .
    مرة نتخيل روحي طباخة ، و مرة عاملة نظافة وهذا طبعا عمل شريف ، بصح هي تدي اجرها و انا ماندي والو :cry: حتى كلمة صاحيتي ماكانش ، نخدم و نعيط بصح لازم نخدم و كأني ماهدرتش .
    و الناس الي يحمكوا على المظاهر يقولوا هاذي ماشي تربية ، حرت في نفسي و قلت علاه الهدرة نتاعي ماتاكلش و نصايحي ماتنفعش . حتان عرفت انو كاين تربية اخرى:
    تربية الشوارع
    ..
    تحكم مليح في الاشخاص الي يحبو الرأي نتاع الشارع اكثر و يحقق لهم رغباتهم و يخليهم مايتحملوش المسؤولية ، و تعلم لهم اللامبالاة و لا يحسوا بتعب الغير

    واش رايكم و شكون كيفي ؟!
    بإنتظاركم :giggle:
    تحياتي​

     
    ليليا مرام و Skor m@k معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏25 فيفري 2017 على 08:54
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    انا ماشي كيفك هاهاهاه
    هذي هي الدنيا كل واحد كيفاه جاه مكتوبو وكيفاه عايش
    وانت لازم باش دخليلهم قوانين جدد لدار لازملك وقت
    أصلا حنا لولاد وبلاك أغلبنا نبقاو نتبعو الأمور تاع الدار ملي كنا صغار
    يكذب عليك لي يقولك لي تعلمناها برا نديروها فالدار
    زعما انتم كيما تعلمو خاوتك وهوما صغار يبقاو هكذاك
    بلاك يماك لي علمتهم ولا كانو يعملو هذوك الامور لي يخيقوك انت ويماك ماكانوش يخيقوها
    كاين كل واحد كيفاه تربا ملي كان صغير
    كاين لي تربا يدخل حتى لشامبرا تاعو بالسباط وكاين لي تربا ينحيه عند الدخلة تاع الدار
    كاين لي تعلم يفرس شامبرا تاعو وكاين لي يخليها خاطرش يتكل على يماه ولا ختو
    الشارع مايعلمكش كيفاه تعيش فالدار
    كيفاه تعودت وتربيت كي كنت صغير فالدار
    ربي يكون معاك ختي هههههه
     
    Skor m@k, ‏25 فيفري 2017 على 22:23
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم مليينا
    يا اختي واش نقولك روحي الله يزوجك واذا متزوجة الله يهنيك
    طليتي على قلبي شوفي راني غير انا ويمى مي واش نقولك كي كنا بزاف اختك يسمعوني الجيران من برا تقول مع ضرتي
    نخدم ونعاود وانا مريضة والمشكل مل يراعونيش عادي ما يهمهمش وانا منظمة بزاف ما نقدرش نشوف حاجة مش فبلاصتها يعايروني نقراشة وتهدري بزاف
    فرمضان هوم ياكلو وانا نحسب فالماعن لابيتي تروحلي خلي اللي نغسلهم قبل المغرب بلا حساب ويمى الله يبارك طباخة من النوع الرفيع اذا قلات غير البطاطا 700 الف كسرونة والمقالي بلا حساب واللي مدفقة فالارض كثر من اللي راح نالكوها قتلها بلييييييييييز ماما ناكلها خضرا يرحم والديك انتي بنتي وانا نمدلك دعاوي الخير ما طيبيش تعيشي احكمي بلاصة وانا ندير كل شي اما نهار الطعام نعيط للحماية المدنية نقولهم وجدو الكاميو الكبير مع الظهر ارواحو ديركت الطعام فالكولوار فالصالون يعني يما تمشي وتنفض فيديها يا ربي راني نعاني انا يمى نحس عندي 10 اولاد وهار يجو ولاد اختي اختك واقفة حرس جمهوري نتاع االكوزينة بالطابلية وراقدة سربيتا كيما خدامين الشيراتون كاش ما يحتاجو يا ربي اللي غايضتني هذوك يخلصو والشابة لما يجونا ضياف اختي تقعد تتكسل ويمى ويشوفو فيا نتاع نوضي ويمى تنطقها تقولي مرت بابا نوضي ديري القهوة
    ولادهم يدفقو يرمو واختك كيما خدامة الفيتنام منا ومنا وااااااع يا ربي اسمعي راني رايحة لحقوق الانسان تجي معايا انا لما نكون مريضة نفرح نريح فبلاصتي مي ياكلني قلبي بالعكازات ونوض نساعف روحي ونخدم قد ما نقدر
    لينا ربي انا نتزوج قلت لخطيبي بالكفارة ناكلو فطباسة جوتابل انا جيبلي روبو انا قاعدة وهو يخدم عييت يا خويا نتزوج نتهنى ماشي نخدم فدارنا ونزيد نجي عندك نهنبر حتى الحمار حاشاكم عندو كونجي بزاف
    مشكورة فرغت قلبي
     
    ليليا مرام, ‏25 فيفري 2017 على 23:00
    #3