كتابي آمال جزائرية

نبذة عن الكتاب: كنت أكتب في المنتديات ووسائل التواصل الإجتماعي, إلا أن الكثير من المنتديات أغلق وأفلس, وذهبت معه كتاباتنا أدراج الرياح, أما عن الفيسبوك فهو عبارة عن ثقب أسود, ما تكتبه اليوم لن يراه أحد بعد اليوم الثالث... لذا لملمت بعض ماتبقى لي من مقالات, وجمعتها في هذا الكتاب راجية من المولى أن تسهم ولو بالنزر اليسير في نفع شباب الأمة.... وهذه المقالات في حقيقتها هي آمال وأحلام فتاة جزائرية, ترنو لرؤية مستقبل مشرق لأمتها العربية عامة, ولمجتمعها الجزائري خاصة... وهي في مجملها خواطر لبناء الفكر, وقبل ذلك هدم الأساسات الخاطئة, المتضعضعة, فلايتم بناء على أساسات مهترئة ... فلكي تبني حقًا على أسس جديدة , لا بد أن تهدم أيضا. الهدم جزء من عملية البناء الصحيحة... آمـــال جـــزائرية-مشاعر غالية - شمس الهمة.pdf