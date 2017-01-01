لابليكاسيون تاع الجن ابناؤنا في خطر

السلام عليكم اليوم جبتلكم موضوع شوكاني نورمالمو سمعتو بيه كامل حكاية لابليكاسيون تاع تحضير الارواح دارت حالة في باتنة في متوسطة اسماء بنت ابي بكر وصرات حالات اغماء ل15 تلميذ رأيي انا كمهندسة في الالكترونيك جاتني بلي خرطي وهذي مجرد تجارة الكترونية هههههه لان ابليكاسيون معناها تطبيق مخدوم عن طريق دي زالغوريتم يعني كل شي برمجة وش دخل الجنون في الحكاية بصح الشي لي صرا في شحال من ولاية يخليك تتوسوس ياوسمك هههه مع اني متأكدة انها مجرد خدعة فقط بكل بساطة التطبيق رح يعمل وش برمجو الصانع تاعو يعني رح يقول وش علمتو فقط او ممكن كيما تطبيق سمسمي يعني يجاوب على وش عملوه لي استعملوه وتقدر تضيف في ذاكرتو وش حبيت وش رايكم الظاهرة؟ انا نشوف بلي البلاي ستور خطر فعلي على اولادنا لازم الاولياء يوعيو اولادهم وتكون رقابة وينحولهم جد الموبيلات طول ولا من اتصالات الجزائر بعد يحظرو المواقع والتطبيقات الي فيها ضرر على مستعملي النت تحياتي