لابليكاسيون تاع الجن ابناؤنا في خطر

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Smile Queen, ‏25 فيفري 2017 على 15:02.

  1. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم [​IMG]
    اليوم جبتلكم موضوع شوكاني [​IMG]نورمالمو سمعتو بيه كامل
    حكاية لابليكاسيون تاع تحضير الارواح دارت حالة في باتنة في متوسطة اسماء بنت ابي بكر وصرات حالات اغماء ل15 تلميذ[​IMG]
    رأيي انا كمهندسة في الالكترونيك جاتني بلي خرطي وهذي مجرد تجارة الكترونية هههههه لان ابليكاسيون معناها تطبيق مخدوم عن طريق دي زالغوريتم يعني كل شي برمجة وش دخل الجنون في الحكاية
    بصح الشي لي صرا في شحال من ولاية يخليك تتوسوس ياوسمك هههه [​IMG]مع اني متأكدة انها مجرد خدعة فقط
    بكل بساطة التطبيق رح يعمل وش برمجو الصانع تاعو يعني رح يقول وش علمتو فقط او ممكن كيما تطبيق سمسمي يعني يجاوب على وش عملوه لي استعملوه وتقدر تضيف في ذاكرتو وش حبيت
    وش رايكم الظاهرة؟
    انا نشوف بلي البلاي ستور خطر فعلي على اولادنا [​IMG]لازم الاولياء يوعيو اولادهم
    وتكون رقابة وينحولهم جد الموبيلات طول [​IMG]
    ولا من اتصالات الجزائر بعد يحظرو المواقع والتطبيقات الي فيها ضرر على مستعملي النت

    تحياتي [​IMG]

     
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    Smile Queen, ‏25 فيفري 2017 على 15:02
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    جامي سمعت بهذي الأبليكاسيو تاع جنون بصح بلاك فيها كاش خدعة برك
    صح بلاك كاين ألعاب سحرية فيها كلمات تقولهم لاستحضار الجن
    وهذيك الالعاب والكلمات محرمة باش يلعبها الواحد
    مي باش ينصرعو كي يلعبوها هذي تكون فيها ان
    التكنلوجيا هذي ضرك خلاص انتشرت وواحد مايقدر يحبسها
    على كل حال راهم يصدرونا الغرب غير الحاجة العيانة تاع التكنلوجيا
    لي تلقايها تفسدنا وتفسدنا دينا
    شكرا لك ختي
     
    Skor m@k, ‏25 فيفري 2017 على 21:54
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم اختي
    شوفي انا بلاما نعرف البرمجة وغيرو نقولك كل شي خرطي كيفاه جن يدخل فالبلاي ستور ويبقا يلعبلهم عل المورال وهوما زادو كبرو فيها باه ما يقراوش يطيحو ينغمو كالجاج درناها بكري خلاص ينوضو وراح النهار
    زمان نقولك كنات نلعب لعبة تحضير الجن ونقولك صح اللعبة هذيك اللي يعرفها واعرة بزاف وقادرة تولي فمس حبستها لانو وصلت لامور كبار لكن هذي تطبيق ماكانش منها انا ما امنتهاش وما تدخليش فراسي الصراحة
    يما قلتي لازم الاهل يكونو واقفين مع ولادهم مي راهم طالقينهم برك المهم يخطوهم
    الله يهدي ما خلق
     
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    ليليا مرام, ‏25 فيفري 2017 على 22:03
    #3