لابليكاسيون تاع الجن ابناؤنا في خطر

السلام عليكم

جامي سمعت بهذي الأبليكاسيو تاع جنون بصح بلاك فيها كاش خدعة برك

صح بلاك كاين ألعاب سحرية فيها كلمات تقولهم لاستحضار الجن

وهذيك الالعاب والكلمات محرمة باش يلعبها الواحد

مي باش ينصرعو كي يلعبوها هذي تكون فيها ان

التكنلوجيا هذي ضرك خلاص انتشرت وواحد مايقدر يحبسها

على كل حال راهم يصدرونا الغرب غير الحاجة العيانة تاع التكنلوجيا

لي تلقايها تفسدنا وتفسدنا دينا

شكرا لك ختي ​